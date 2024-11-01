抗癌治療 ｜ 乳癌復發擴散淋巴，吳文忻赴泰接受免疫治療，素顏近照展現精神狀態佳，頭髮再生！

女藝人吳忻熹（前名吳文忻）兩年前確診乳癌，經治療後一度康復，惟今年8月癌症復發擴散至淋巴。最近她赴泰國接受細胞免疫治療，並在IG分享近照，可見頭髮逐漸重生，精神狀態極佳。

乳癌｜吳文忻分享素顔近照

吳文忻周一（28日）在IG分享近況，並寫道，「多謝青姐好有心嚟我屋企探我，仲要送我一條好有祝福嘅pashmina俾我！青姐係我生細女時候嘅陪月，佢不單止盡責，還付出多過佢本身的工作範圍，例如我當時乳線塞了很難餵人奶，她會幫我按胸通乳線，甚至乎全身按摩，感激坐月時有她！」

從照片中可見，頭戴漁夫帽的吳文忻以素顔上陣，面色紅潤，精神奕奕，狀態極佳。而另一張合照中，吳文忻更脫下漁夫帽，可見頭髮已經漸漸重新長出。

女藝人吳忻熹（前名吳文忻）兩年前確診乳癌。（圖自吳文忻IG）



今年8月她癌症復發擴散至淋巴。（圖自吳文忻IG）

治療的副作用令她飽受煎熬，由於脫髮問題嚴重，她還決定剃光頭。（圖自吳文忻IG）



剃光頭由兩個女兒操刀。（圖自吳文忻IG）



其後吳文忻經友人介紹後決定暫停化療，赴泰國接受細胞免疫治療。（圖自吳文忻IG）



吳文忻在IG分享近況。（圖自吳文忻IG）



頭戴漁夫帽的吳文忻以素顔上陣，面色紅潤，精神奕奕，狀態極佳。（圖自吳文忻IG）



而另一張合照中吳文忻更脫下漁夫帽，可見頭髮已經漸漸重新長出。（圖自吳文忻IG）



乳癌｜乳癌再次復發擴散至淋巴

現年50歲的吳文忻Nathaliie於1998年參選香港小姐奪得季軍入行，婚後已經淡出幕前。兩年前她在美容院做按摩，推拿師幫她推胸通淋巴時，發現其左胸有硬塊。隨後，她求醫檢查確診乳癌，展開抗癌之路。

在經過治療後她一度康復，不過，今年8月她透過傳媒訪問，公佈乳癌復發已第三期，並已擴散至淋巴。隨後她開始接受3次化療，但治療的副作用令她飽受煎熬，由於脫髮問題嚴重，她還決定剃光頭，不過她認為化療的確有顯著效果。

其後吳文忻經友人介紹後決定暫停化療，赴泰國接受細胞免疫治療，現時進展理想，癌指數亦下降。

「呢個療法嘅概念完全唔同，係增強自身嘅免疫細胞。大概3個月至半年就會知有冇效，佢哋有個機器可以check到癌指數，已經由13跌到去11，都係要之後再睇report。半年後都會叫我照多次，double confirm成個身體係冇晒癌細胞，跟住之後就完㗎喇！」

現年50歲的吳文忻Nathaliie於1998年參選香港小姐奪得季軍入行。（圖自吳文忻IG）



吳文忻婚後已經淡出幕前。（圖自吳文忻IG）



兩年前她確診乳癌，展開抗癌之路。（圖自吳文忻IG）

戴假髮的吳文忻。（圖自吳文忻IG）



吳文忻與女兒。（圖自吳文忻IG）

吳文忻一家。（圖自吳文忻IG）

吳文忻。（圖自吳文忻IG）



乳癌｜乳癌復發３大關鍵：程度、期數及類型

臨床腫瘤科專科梁廣泉醫生指，雖然乳癌對藥物治療的反應好，是較容易以藥物控制的癌症，但復發始終比原發難醫治。據香港乳癌基金會提供數字，乳癌復發的死亡率為2成。

梁醫生指，乳癌根據細胞特質可分為4類︰導管A型、導管B型、HER2型、及三陰型；其中，導管A型可以很遲才復發，遠至初次病發後10至15年仍有一定復發機會。他解釋，腫瘤惡性程度、乳癌期數及類型均會影響復發率。

香港乳癌基金會創會人張淑儀醫生指，乳癌復發可分為局部和遠端兩類。局部復發是癌細胞進入乳房淋巴，一般是可醫治的；遠端復發則是癌細胞入血管擴散至內臟器官，如肝、骨和腦，足以致命。復發特徵包括乳房出現硬塊、骨痛、咳嗽、肚脹等。

乳癌｜乳癌5大症狀

1.乳房皮膚變厚或出現硬塊

2.乳房出現皺紋、凹陷或皮疹

3.乳房或腋下出現持續的不適或疼痛

4.乳房形狀或大小有所改變

5.乳頭形狀改變、出現分泌物或皮疹

資料來源：香港癌症基金會



乳癌｜12個乳房病變情形

1.乳房皮膚變厚

2.乳房凹陷

3.皮膚潰爛

4.乳房發紅

5.出現分泌物

6.有坑疤凹點

7.厚腫塊

8.靜脈曲張

9.乳頭凹陷

10.形狀改變

11.橘皮皮膚

12.肉眼看不見的腫塊

乳癌｜易誘發乳癌食物

子宮肌瘤＆乳腺增生不宜進食

燕窩

蜂皇漿

羊胎素

雪蛤膏

雞皮

乳鴿

脂肪



資料來源：註冊中醫師 何慧欣

轉載自晴報