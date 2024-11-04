奇早認證：比爾蓋茨、馬斯克的早晨習慣，專家拆解成功人士提升工作專注力的關鍵，10分鐘提升腦力！

近年不少人關注身心健康及自我成長話題，日前網上開始盛行「奇早認證」分享，於清晨起床後進行各種有意義活動，並分享於網站。由於不少成功人士亦有類似習慣，引起不少人仿效，其中1規律更被認為是成功關鍵。

綜合台媒及《良醫健康》報道指出，「奇早認證」全名為「奇蹟早晨認證」，是一種於清晨起床從事閱讀、運動等自我啟發活動後，再將過程以貼文方式分享至社群網站的活動。

不少網民實行活動後，表示每日工作專注力有所提升，惟亦有部分人實行後認為，早起反而令他們精神不濟、專注力大跌。有見及此，各路專家對於「奇早認證」可養成固定規律、提高專注力及啟發自我等方面，都提出了不同建議及方法，以其中普遍都認為早起並非重點，反而其中一種「規律」才是成功的關鍵所有。

身心健康｜清晨時間並非重點：「找到適合自己的規律」

報道中引用外國作家Hal Elrod書籍《The Miracle Morning》內文指，每日早上維持十分鐘規律，是極為重要的事，惟每個人的生理時鐘及環境條件都各有不同，因此「規律」需要根據各自生理時鐘與環境設定，再找出適合自己的規律。

身心健康｜細數成功人士共通點

此外，作家Steve Pavlina亦於自己書籍《Personal Development for SmartPeople》中表示，起床後的第一個小時，將決定接下來的一天。

書中強調，美國前總統歐巴馬每日起床後都會先進行簡單運動、用餐，以及抽空閱讀報紙、Twitter創辦人Jack Dorsey則會利用30分鐘冥想，之後重複3次、7分鐘的運動後再喝杯咖啡；微軟創辦人Bill Gates則會跑步機上跑步一小時及觀看教學影片；Facebook創辦人及Tesla CEO Elon Musk則會於起床後查看工作訊息或回覆E-mail，大家雖然起床後活動並不相同，但會有「開啟一天的例行公事」共通點。

身心健康｜高效工作者皆擁有專屬生活規律 心理學家：有利個人精神健康

報道又指出，時間管理能力出色的高效工作者，每天幾乎都在相同時間起床、就寢並有意識地進行某些例行公事，雖然各不相同但都擁有專屬生活規律。

心理學家Jordan Bernt Peterson認為，不規律的生活會打亂生理時鐘，容易導致心理層面的不安全感，可能會對情緒造成負面影響，並降低工作效率，因此每天進行規律的例行公事，可有助提升個人精神健康，建議大家可先設定固定的「起床時間」，確保維持穩定的一天，養成習慣後再慢慢增加起床後的10分鐘至1小時間「自我實踐規律」，亦強調想要讓一天變得有效率，秘訣不在於凌晨起床，而是如何制定適合自己日常規律（Daily Routine）去開啟一天才是關鍵。

報道建議，想制定日常規律有3大重點，首先要掌握自己的生理時鐘及可調動時間，其次先找到較易且較短時間可以完成的任何活動，持續進行至少一星期並養成習慣，之後再讓這些規律變成日常，習慣後再慢慢增加嘗試。

身心健康｜10招提升記憶力+養成早晨規律

想要升大腦記憶力及規律，世界知名腦力教練Jim Kwik則提出以下10大建議：

早上將夢境內容寫成日記紀錄

整理床鋪

使用非慣用手刷牙

喝水

沖冷水澡

喝喜歡的茶

記錄期望達成的事，例如別做的事、個人想達成的事、在專業領域想要達成的事等

使用對大腦有幫助的食材，製成奶昔飲用

閱讀（每星期讀一本）

冥想二十分鐘

身心健康｜盤點11種補腦食物

美國健康資訊網站《Healthline》盤點11種補腦食物，每一種都獲科學實證對大腦健康有幫助，更有增強記憶力、減低腦退化風險等作用。

1.高脂肪魚

2.咖啡

3.藍莓

4.薑黃

5.西蘭花

6.南瓜籽

7.黑朱古力

8.堅果

9.橙

10.雞蛋

資料來源：美國健康資訊站《Healthline》

資料來源：良醫健康、Healthline

轉載自晴報