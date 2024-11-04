屁味反映健康：腐臭味可能胃炎？果香甜味恐患糖尿病？醫生解構7種屁味警號

正所謂，臭屁不響，響屁不臭，屁味可以反映身體健康狀況。台灣有醫生指出７種屁味能夠測試健康，放屁不臭亦不代表身體無恙，提醒如果身體出現以下異樣，最好盡快求醫。

台灣重症科醫生黃軒在其Facebook專頁發文指出，不同屁味能夠反映腸道健康、消化功能及身體潛在疾病，透過觀察屁味，或可以及早發現身體異常，及早治療。很多人或以為放屁越臭代表腸道越不健康，黃軒醫生提醒，放屁帶果香亦是身體患重疾的徵兆。

1. 硫磺味（臭雞蛋味）

疾病：小腸細菌過度生長（SIBO）、大腸激燥症（IBS）、胃食道逆流

硫磺味，來自硫化氫氣體，是腸道細菌分解含硫食物（如蛋、肉類、十字花科蔬菜）時產生的。此氣味常見於腸道菌群失衡的患者，也可能伴隨腹脹、腹痛等症狀。

2. 腐臭味

疾病：蛋白質消化不良、消化性潰瘍、胃炎

當蛋白質，無法完全被消化時，腸道細菌會進一步分解產生腐臭味。若伴隨胃部不適、腹痛等，可能是胃部有問題，如胃炎或消化性潰瘍。

3.酸臭味

疾病：大腸激燥（IBS）、乳糖不耐症、麩質不耐症

成因：

腸道無法有效分解某些碳水化合物，如乳糖或麩質

導致腸道細菌過度發酵

常見於IBS 患者，可能伴隨腹脹、腹瀉等症狀

4.甜味或果香味

疾病：高糖飲食、糖尿病酮症酸中毒

成因：

因高糖飲食或腸道中的糖分未被完全吸收而產生

過多糖分被腸道細菌分解產生異味

需警惕糖尿病酮症酸中毒

5.魚腥味

疾病：三甲胺尿症（魚腥症）

成因：

罕見的遺傳代謝性疾病

患者無法分解三甲胺，導致魚腥味經由呼吸、汗水或消化氣體排出

若經烯出現此氣味，應考慮遺傳檢測

6.氨味

疾病：腎臟功能障礙、尿毒疸

成因：

腎臟功能受損無法有效排出氨等毒素

需警惕腎臟健康問題

尤其是尿毒症或腎衰竭

7.金屬味或化學味

疾病：肝病、肝硬化、腸道感染

成因：

較罕見

可能是肝臟問題，尤其是肝硬化

若伴隨共黃疸、疲倦等症狀，應立即就醫

資料來源:重症科醫生 黃軒



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轉載自晴報