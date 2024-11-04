屁味反映健康：腐臭味可能胃炎？果香甜味恐患糖尿病？醫生解構7種屁味警號
正所謂，臭屁不響，響屁不臭，屁味可以反映身體健康狀況。台灣有醫生指出７種屁味能夠測試健康，放屁不臭亦不代表身體無恙，提醒如果身體出現以下異樣，最好盡快求醫。
台灣重症科醫生黃軒在其Facebook專頁發文指出，不同屁味能夠反映腸道健康、消化功能及身體潛在疾病，透過觀察屁味，或可以及早發現身體異常，及早治療。很多人或以為放屁越臭代表腸道越不健康，黃軒醫生提醒，放屁帶果香亦是身體患重疾的徵兆。
1. 硫磺味（臭雞蛋味）
疾病：小腸細菌過度生長（SIBO）、大腸激燥症（IBS）、胃食道逆流
硫磺味，來自硫化氫氣體，是腸道細菌分解含硫食物（如蛋、肉類、十字花科蔬菜）時產生的。此氣味常見於腸道菌群失衡的患者，也可能伴隨腹脹、腹痛等症狀。
2. 腐臭味
疾病：蛋白質消化不良、消化性潰瘍、胃炎
當蛋白質，無法完全被消化時，腸道細菌會進一步分解產生腐臭味。若伴隨胃部不適、腹痛等，可能是胃部有問題，如胃炎或消化性潰瘍。
3.酸臭味
疾病：大腸激燥（IBS）、乳糖不耐症、麩質不耐症
成因：
- 腸道無法有效分解某些碳水化合物，如乳糖或麩質
- 導致腸道細菌過度發酵
- 常見於IBS 患者，可能伴隨腹脹、腹瀉等症狀
4.甜味或果香味
疾病：高糖飲食、糖尿病酮症酸中毒
成因：
- 因高糖飲食或腸道中的糖分未被完全吸收而產生
- 過多糖分被腸道細菌分解產生異味
- 需警惕糖尿病酮症酸中毒
5.魚腥味
疾病：三甲胺尿症（魚腥症）
成因：
- 罕見的遺傳代謝性疾病
- 患者無法分解三甲胺，導致魚腥味經由呼吸、汗水或消化氣體排出
- 若經烯出現此氣味，應考慮遺傳檢測
6.氨味
疾病：腎臟功能障礙、尿毒疸
成因：
- 腎臟功能受損無法有效排出氨等毒素
- 需警惕腎臟健康問題
- 尤其是尿毒症或腎衰竭
7.金屬味或化學味
疾病：肝病、肝硬化、腸道感染
成因：
- 較罕見
- 可能是肝臟問題，尤其是肝硬化
- 若伴隨共黃疸、疲倦等症狀，應立即就醫
資料來源:重症科醫生 黃軒
健康警號｜面相看健康
健康警號｜12種指甲看健康
健康警號｜6色痰液看健康
Add a comment ...
Comment
暫無回應