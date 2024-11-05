男人10大習慣損前列腺健康：久站久坐久蹲損前列腺？多食紅肉患前列腺癌風險增3倍？醫生推介4類保養食物

不良生活習慣恐對前列腺造成損傷。台灣有醫生分享，有10大NG行為會損害前列腺健康，包括捱夜、久坐等，其中第1名很多人都中！

男士健康｜前列腺健康7大警號

台灣腎臟科醫生洪永祥在Facebook個人專頁指出， 前列腺為男性專屬的生殖器官，位於膀胱下方、尿道的後方，排尿時尿液會從膀胱經過前列腺才進入尿道，主要負責分泌前列腺液，而前列腺液是精液的重要成分，負責提供糖分和鋅離子使精蟲活動力增強，讓精子可以游得又快又好。

大部分人前列腺出現問題最大的困擾，是會影響每天的排尿，嚴重的前列腺疾病更會造成泌尿道感染結石、失眠、焦慮、憂鬱、社交退縮，甚至導致腎後氮血症，加重了腎臟衰竭。

隨著年齡的增加，男性賀爾蒙的長期刺激，容易造成前列腺肥大的現象，若出現以下7大症狀，要小心是前列腺健康的警號：

排尿細小無力

小便時必須等待一陣子才能解得出來

老是覺得膀胱裡的尿液無法完全排空

剛解完小便後，2小時內又需再次小便

要用力才能解得出來，解完後還會滴滴答答

有時一尿急，會有來不及上廁所的情形

晚上上床睡覺到天亮起床，需起身小便數次

男士健康｜10大行為損害前列腺

洪醫生指，上述症狀最常見的診斷就是良性的前列腺肥大，但也可能出現各種急慢性的前列腺炎，甚至隱藏著前列腺癌。他還列出，日常生活中有10大習慣行為可能正在慢慢損害前列腺：

第十名 長時間騎坐墊差的腳踏車

騎車時身體重量集中於臀部及會陰部，對男性而言，腳踏車坐墊的設計會持續壓迫會陰部、刺激前列腺。有研究指出，腳踏車運動對於前列腺肥大不會太直接影響，不過，如果原本已經有前列腺發炎症狀，如會陰部疼痛、排尿疼痛、頻尿等，減少腳踏車運動是明智的做法，若要避免壓迫神經則要選擇好的坐墊。

第九名 高風險性行為

有研究結果顯示，曾感染淋病或菜花（人類乳突病毒引起的尖形濕疣）都與罹患慢性前列腺炎、前列腺癌有關。感染性病如果未經正確治療，性病感染可能會擴散至前列腺，造成長期的慢性前列腺問題。一般認為有性病史或前列腺發炎的男性，較可能罹患前列腺癌。

第八名 忍住不射精

雖然偶爾1、2次忍住不射精的危害並不大，但若養成長期習慣會有前列腺腫脹的現象。由於若忍住不射精，除了導致精液回流前列腺之外，也會發生射不乾淨的情況，屆時可能引發充血性前列腺炎。

第七名 常吃紅肉與高脂肪食物

美國研究發現，常吃油煎豬肉、牛肉、羊肉等紅肉，會增加侵犯性前列腺癌風險。研究數據顯示，男性一星期吃1.5份以上油煎紅肉，罹患前列腺癌機率就會增加30%；如果一星期吃超過2.5份經高溫烹煮的紅肉，無論是油煎、水煮還是燒烤，罹癌機率就會上升約40%。

研究還指，紅肉中的飽和脂肪和加工肉中的化學添加劑被認為是誘發細胞異常增殖的因素。減少紅肉的攝取，增加魚類、禽肉和植物性蛋白質的攝取，可有助降低前列腺疾病的風險。

第六名 射精次數太少

哈佛大學研究團隊發現，射精頻率較高的男性，前列腺癌的風險呈現降低趨勢。與每月射精4至7次的男性相比，每月射精21次的男性，罹患前列腺癌機率降低31%。

另一項澳洲研究顯示，每週平均射精4.6至7次的男性，比每週射精少於2.3次的男性降低了36%的前列腺癌風險。研究更宣稱青年時期射精頻率較高者，與晚年前列腺癌的風險關係最顯著。

第五名 捱夜、失眠

一項美國的最新研究指出，如果睡眠不足或捱夜，許多人會選擇攝取熱量以保持清醒，與其他時間相較，半夜會吃下更多高脂肪食物，因而導致肥胖，而且男性一旦睡眠不足，體重上升的幅度會超過女性。

另外，冰島大學研究指出，男性若有睡眠障礙，會比一般男性罹患前列腺癌的機率高2倍，若睡眠障礙非常嚴重的男性，則會增至3倍。

第四名 久坐、久站、久蹲

由於長期久坐、久站或久蹲，可能會造成前列腺充血膨脹及壓迫尿道導致縮小，進而出現排尿困難的症狀，建議應避免維持相同姿勢超過30分鐘。根據一項研究，久坐生活方式與良性前列腺增生的發病率有關。

第三名 不當忍尿、憋尿

長時間憋尿可能導致尿液滯留，尿液中的細菌得以繁殖，增加感染風險，進而加重或誘發細菌性前列腺炎。另外長時間憋尿會導致膀胱壁增厚、阻塞尿道，且更易導致尿道感染。

建議每天充足喝水體重的3%至4%，保持每天適當排尿6至8次的頻率。若已有頻尿症狀，可養成定時排尿的習慣，來降低憋尿及頻尿的問題。

第二名 經常飲用含糖飲料

含糖飲料通常含有高濃度的精製糖，經常飲用這類飲品可能會增加肥胖、胰島素阻抗、第二型糖尿病和代謝症候群的風險，而這些因素與前列腺肥大有一定關聯性。

代謝症候群發炎和激素變化可能促進前列腺的增生，從而加重前列腺肥大症狀。根據研究顯示，經常攝入含糖飲料的男性患前列腺肥大的風險有所增加。

第一名 吸煙、飲酒

有研究指出，吸煙與前列腺癌復發及病情惡化風險增加有關。吸煙者在確診為前列腺癌後的存活率也相對較低，因為吸煙可能導致癌細胞增殖並降低治療效果。

至於酒精，適量飲酒與前列腺癌風險的關係並不明顯，不過，重度飲酒（尤其是酗酒）可能增加患前列腺癌的風險。另一項研究指出，長期大量飲酒者，特別是每周飲用超過14份酒精飲料的人，患侵襲性前列腺癌的風險明顯增加。

此外，酒精還可能影響體內的荷爾蒙水平，特別是睪固酮的代謝，進而潛在地影響前列腺細胞增生。而酒精對免疫系統的抑制作用也可能影響癌症的發展和進展。

男士健康｜4類食物保養前列腺健康

洪永祥醫生建議，平日多攝取以下4類食物可保養前列腺健康：

1.高鋅食物

特別是南瓜子具有抗氧化能力及高濃度的鋅，另外包括生蠔、海鮮、蛋、肉類、全穀類、堅果類。

2.茄紅素

可抑制前列腺方面的疾病及減少發生率（尤其是前列腺癌），有抗氧化作用並可與維生素E及胡蘿蔔素一起對抗自由基破壞正常細胞。含有茄紅素食物番茄及番茄製品、紅色西瓜、西柚、木瓜、紅柿、提子、車厘子、紅甜椒、番石榴等。

3.微量元素硒

微量元素硒是一種抗氧化劑，對惡性前列腺有預防抑制的效果，如啤酒酵母粉、大蒜、洋葱、吞拿魚、鯡魚、西蘭花、小麥胚芽、全穀物、芝麻、紅提子、蛋黃、香菇等。

4.富大豆異黃酮和黃酮類食物

如生鮮蔬菜水果、黃豆、黃豆製品及豆漿，除含有高量纖維外，也含有多量的異黃酮和黃酮類，是抗氧化劑能清除游離基，可抑制男性荷爾蒙對前列腺細胞的刺激。

轉載自晴報