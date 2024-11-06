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寄養服務社工 - 為孩子尋找溫暖家園
親子關係

寄養服務社工 - 為孩子尋找溫暖家園

學趣談Teen
香港學生輔助會
學趣談Teen

　　在現今社會中，許多兒童遭遇家庭困境，需要暫時離開原生家庭，尋找一個安全、溫暖的新家。作為寄養服務的社工，我們扮演著重要的角色，為這些需要協助的孩子尋找最適合的寄養家庭。

 

　　我們的工作繁忙且多元化。首先，我們接受社會福利署轉介的個案，仔細了解每個孩子的背景和需求，然後與合適的寄養家庭進行配對。我們希望為每個孩子找到一個可以提供愛與關懷的新家庭。

 

　　除了配對工作，我們也會定期前往探訪寄養家庭，了解他們在照顧寄養孩子時面臨的困難和需求。我們會提供支援和建議，確保寄養家庭能夠順利地照顧好寄養孩子，在身心靈各方面給予最適切的照顧。

 

　　此外，我們也會安排臨床心理學家為寄養孩子進行評估和個案跟進。我們希望通過專業的心理輔導，讓每個孩子都能夠得到適切的心理治療，健康地成長。

 

　　為了確保寄養家長能夠勝任照顧寄養孩子的任務，我們也會為他們提供定期的培訓，讓他們掌握照顧寄養孩子的各種技巧和方法。我們希望通過這些培訓，增強寄養家長的照顧能力，為寄養孩子營造一個更穩定和富愛的環境。

 

寄養服務社工 - 為孩子尋找溫暖家園

 

　　除了以上的工作，我們也會不斷努力為寄養孩子尋找合適的領養家庭，或協助他們順利回到原生家庭。我們希望每個寄養孩子都能夠找到一個永久的家庭，擁有一個溫暖、穩定的成長環境。

 

　　同時，我們也會為現有的寄養家庭舉辦各種活動，希望能夠促進親子關係，增強寄養家庭的凝聚力。我們相信，通過這些活動，寄養家庭之間可以互相支援，共同解決在照顧寄養孩子時遇到的各種問題。

 

　　作為寄養服務社工，我們的工作可謂任重而道遠。我們希望通過自己的努力，為這些需要協助的孩子提供最好的支援和照顧，讓他們能夠健康地成長，擁抱美好的未來。

 

　　如果您有興趣成為寄養家長，歡迎隨時與我們聯繫。我們期待與您一起，為更多的孩子打造溫暖的家園。

 

Tags:#兒童#家庭#社工#親子關係#寄養家庭#愛
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