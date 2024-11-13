《家的溫暖 - 兩位離舍生的心聲》

兒童之家的兩位18歲青年即將離開這個生活了多年的地方，踏上人生的新旅程。他和她在不同的家舍生活，在不同的時間入住，有著不同的原因。但他們都有一個共通點，儘管背景各異，他們卻有著共同的感受 - 對兒童之家的不捨與感恩，就是很喜歡兒童之家，不捨得兒童之家的宿生、家長及社工。

他們回想自己在家舍的生活點滴，雖然曾經出現與其他宿生不和、吵鬧，但更多的是開心愉快的時間，例如一起去宿營、慶祝生日、行山等。

回望過去在家舍的日子，他記得自己在8歲那年因家庭變故而來到這裡。雖然在入宿前已參觀過家舍，但剛到這個陌生的環境仍然感到不安。當正家長正式向他介紹睡覺的下格床，將他的行李放入房間，感覺又多了一份實在。家長亦向他介紹同房的宿生，更為他預備一個夥伴，希望可以以朋輩的身分，幫助他適應環境。現在回想起當晚，他們為了迎接這個「新生」，特別為他「加餸」，雖然他現在已遺忘了是那種餸菜，但這個親切的迎新儀式，在每一次有新生入宿時，都會重演一遍啊。

她12歲入住家舍，開始時很抗拒，不明白為甚麼要來到這裡。最初，她比較沉默，會站在旁觀察大家。她記得那年的暑假，家舍一起去宿營，當時她選擇了繩網活動，但行進中突然覺得有點驚慌，覺得自己不能完成了，好想立即離開繩網。但導師及宿生不停鼓勵她，最終她完成了人生第一次的繩網活動。經過這個活動後，她與大家也開始熟絡起來，從旁觀者變成為家舍一份子。

在家舍的日子裡，他們經歷了歡樂之外，當然也有不少的磨練。宿生們有時候像兄弟姊妹般，也會有吵架的時候，但他們在兒童之家中，學會了如何表達情緒，以及學會了如何解決不同的人際相處困難。隨著年齡增長，他們也曾想過轉去大院舍，有時候也會很羨慕大院舍的宿生們可以和同齡人一起生活，但他們又不捨兒童之家的親密關係，所以最終都留在兒童之家至18歲。

他們在家長和社工的陪伴下，學會了適應群體生活及遵守規矩。由剛開始的不習慣，到現在學會了自律和與人相處的技巧。時光飛逝，當真正面臨離開的時刻，他倆心中卻充滿了複雜的情緒。他們「既期待又害怕」，期待能夠開始新的人生階段，但又捨不得這裡的每一個人。他們在這裡不僅僅學會生活技能，更重要的是學會了珍惜身邊的人。兒童之家給予他們的愛與溫暖，將永遠是他們生命中最珍貴的禮物。帶著這份由愛與關懷編織而成的回憶，陪伴他們走向人生的下一個階段，迎接更廣闊的世界。