歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪 即睇30周年慶特輯
香港好去處
全港注視！定存息率比較神器
有種生活
【讚好有禮】立即讚好 經濟通etnet Facebook專頁
易經看世界 世界風雲變
香港好去處
Highlight:
立即讚好etnet全新Facebook專頁！
【全新頻道】etnet香港好去處，掌握全港最齊盛事活動
【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
《家的溫暖 - 兩位離舍生的心聲》
親子關係

《家的溫暖 - 兩位離舍生的心聲》

學趣談Teen
香港學生輔助會
學趣談Teen

　　兒童之家的兩位18歲青年即將離開這個生活了多年的地方，踏上人生的新旅程。他和她在不同的家舍生活，在不同的時間入住，有著不同的原因。但他們都有一個共通點，儘管背景各異，他們卻有著共同的感受 - 對兒童之家的不捨與感恩，就是很喜歡兒童之家，不捨得兒童之家的宿生、家長及社工。

 

　　他們回想自己在家舍的生活點滴，雖然曾經出現與其他宿生不和、吵鬧，但更多的是開心愉快的時間，例如一起去宿營、慶祝生日、行山等。

 

　　回望過去在家舍的日子，他記得自己在8歲那年因家庭變故而來到這裡。雖然在入宿前已參觀過家舍，但剛到這個陌生的環境仍然感到不安。當正家長正式向他介紹睡覺的下格床，將他的行李放入房間，感覺又多了一份實在。家長亦向他介紹同房的宿生，更為他預備一個夥伴，希望可以以朋輩的身分，幫助他適應環境。現在回想起當晚，他們為了迎接這個「新生」，特別為他「加餸」，雖然他現在已遺忘了是那種餸菜，但這個親切的迎新儀式，在每一次有新生入宿時，都會重演一遍啊。

 

《家的溫暖 - 兩位離舍生的心聲》

 

　　她12歲入住家舍，開始時很抗拒，不明白為甚麼要來到這裡。最初，她比較沉默，會站在旁觀察大家。她記得那年的暑假，家舍一起去宿營，當時她選擇了繩網活動，但行進中突然覺得有點驚慌，覺得自己不能完成了，好想立即離開繩網。但導師及宿生不停鼓勵她，最終她完成了人生第一次的繩網活動。經過這個活動後，她與大家也開始熟絡起來，從旁觀者變成為家舍一份子。

 

　　在家舍的日子裡，他們經歷了歡樂之外，當然也有不少的磨練。宿生們有時候像兄弟姊妹般，也會有吵架的時候，但他們在兒童之家中，學會了如何表達情緒，以及學會了如何解決不同的人際相處困難。隨著年齡增長，他們也曾想過轉去大院舍，有時候也會很羨慕大院舍的宿生們可以和同齡人一起生活，但他們又不捨兒童之家的親密關係，所以最終都留在兒童之家至18歲。

 

　　他們在家長和社工的陪伴下，學會了適應群體生活及遵守規矩。由剛開始的不習慣，到現在學會了自律和與人相處的技巧。時光飛逝，當真正面臨離開的時刻，他倆心中卻充滿了複雜的情緒。他們「既期待又害怕」，期待能夠開始新的人生階段，但又捨不得這裡的每一個人。他們在這裡不僅僅學會生活技能，更重要的是學會了珍惜身邊的人。兒童之家給予他們的愛與溫暖，將永遠是他們生命中最珍貴的禮物。帶著這份由愛與關懷編織而成的回憶，陪伴他們走向人生的下一個階段，迎接更廣闊的世界。

Tags:#兒童之家#家舍#家長#社工#愛
Add a comment ...Add a comment ...
情深說話未能講
更多學趣談Teen文章
情深說話未能講

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處