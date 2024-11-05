十一月悠閒健康素食：椰菜香炒蘑菇食譜，簡單又美味

陽光充沛的早上，從窗吹來的風，明顯稍為變涼了。懶洋洋的躺在床上，感受著暖和的陽光，透過窗簾照到床前來。在這個靠近立冬的日子，總算感到一點遊閒和秋意。萬聖節過後，感恩節和聖誕節來臨以前，這個月可以說是相對清靜的月份。

在這個天朗氣清的早上，跟著朋友走上山頭。暫時離開都市森林，走到翠綠處處的山頭。站在大山之上，眺望一下山谷的清幽。走在山路上，微風吹拂，身上的汗水幾近被風吹走了，沒了夏天悶熱難耐的感覺。這種太陽變得溫和可親，走路輕鬆愉悅的日子，倒真的不多。

回到家裏，洗過澡後，把方從菜市場買回來新鮮的蔬菜，簡單的來弄個午飯。不必花上太多的時間，亦不必下放太多的心思，就這般兩款食材，加點自己喜愛的調味料。在廚房裏，享受著周末的午後，不慌不忙的，悠悠閒閒地煮一餐。就這樣子，平實地過著屬我的時間。說真，感覺真不錯。

椰菜香炒滋味蘑菇（不辣）（2人份）

時間：30分鐘

材料：

白蘑菇 1盒／椰菜（甘藍） 半個／蒜頭 4顆

調味：

鹽 1茶匙／糖 1茶匙／紅椒粉 2湯匙／肉桂粉 半茶匙／乾番茜（香芹）葉碎 半茶匙／乾羅勒葉碎 1茶匙／黃薑粉（薑黃粉）半茶匙／黑胡椒粉 半茶匙

工具：

砧板／菜刀／湯匙／茶匙／大沙律（拉）碗／平底易潔鑊（不沾鍋）／鑊（鍋）鏟／碟

步驟：

1. 剝走蒜頭的皮，洗乾淨，切片（如圖）。

2. 剝出每片椰菜（甘藍）的菜葉，徹底沖洗乾淨。瀝乾水，待用。

3. 放調味料於大沙律（拉）碗中，然後放入白蘑菇，攪拌均勻，醃15分鐘（如圖）。

4. 倒1湯匙的橄欖油於平底易潔鑊（不沾鍋）中 ，以中火煮沸。放入步驟1，炒一炒，再放入步驟2、半湯匙的清水，和一點鹽（約1/4茶匙），炒5分鐘。然後，放在碟上。

5. 倒1湯匙的橄欖油於平底易潔鑊中，以中火煮沸後，放入步驟3和1/4茶匙的鹽，炒拌均勻，約5分鐘。

6. 將步驟6放在椰菜葉子上，便完成。

筆記：

1. 椰菜（甘藍）有多達20種的基本維生素，包括可以提升個人免疫力的維生素A、B、C和K。

2. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

3. 蔬果全部要徹底洗淨。

4. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。