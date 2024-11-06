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厭食症，飛兒樂團阿沁妻子厭食症曾瘦到61磅，自拍骨感驚喜照獲國際攝影獎！自揭患病原因不是只有瘦才是美
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厭食症︱飛兒樂團阿沁妻子厭食症曾瘦到61磅，自拍骨感驚喜照獲國際攝影獎！自揭患病原因：不是只有瘦才是美

健康解「迷」
健康解「迷」

　　健康最重要！F.I.R.飛兒樂團前吉他手阿沁（黃漢青）妻子花花（李汶靜），於今年初陷入「非法持有大麻」爭議，又患上厭食症，一度暴瘦僅剩約61磅。期間，她用相機記錄下自己的「骨感照」，結果竟榮獲國際攝影獎，令她喜出望外。

 

厭食症︱罹厭食症暴瘦僅61磅  每天躺床内耗

 

　　花花身職網紅兼模特兒，和阿沁育有2名女兒，常在社交平台發佈親子其樂融融照片。但在今年3月，花花因非法持有大麻被捕，形象受創。她事後拍片道歉，並坦言自己身心狀況不佳，患上厭食症，期間她一度暴瘦到只有28公斤（約61磅）。

 

厭食症︱飛兒樂團阿沁妻罹厭食症瘦剩61磅 紀錄「骨感照」竟獲攝影獎 親吐抗病心路歷程

厭食症︱飛兒樂團阿沁妻罹厭食症瘦剩61磅 紀錄「骨感照」竟獲攝影獎 親吐抗病心路歷程

厭食症︱飛兒樂團阿沁妻罹厭食症瘦剩61磅 紀錄「骨感照」竟獲攝影獎 親吐抗病心路歷程

厭食症︱飛兒樂團阿沁妻罹厭食症瘦剩61磅 紀錄「骨感照」竟獲攝影獎 親吐抗病心路歷程

厭食症︱飛兒樂團阿沁妻罹厭食症瘦剩61磅 紀錄「骨感照」竟獲攝影獎 親吐抗病心路歷程

厭食症︱飛兒樂團阿沁妻罹厭食症瘦剩61磅 紀錄「骨感照」竟獲攝影獎 親吐抗病心路歷程

 

　　花花10月22日在Instagram分享多張當時紀錄的「骨感照」，親吐如何走過厭食症的日子。她表示，自己當時幾乎整天只能躺在床上，完全失去精神，不斷内耗，「覺得自己好沒用」。但她又指，不想一直陷入負面情緒裏，所以拿起和朋友買的二手相機，在房間定時自拍，為自己記錄這些時刻，同時藉此療癒自己，認為每件事的發生都只是在「體驗人生」：

 

　　想完全呈現出厭食症的痛苦與掙扎。而我不再去抱怨「為甚麼總是我？」，我想事情的發生都是有意義存在的。都只是人生的一個體驗，而我活過來了。

 

厭食症︱「骨感照」驚喜獲攝影獎

 

　　花花又表示，在拍下記錄照片後，給她的演員朋友看到便鼓勵她投稿比賽，於是花花報名參加了法國「Prix de la Photographie Paris（PX3）」國際攝影大賽。結果竟初次參加國際性比賽就得獎，令花花感到相當驚喜：

 

　　我覺得太不可置信了，沒有想過會得獎。原本只是在厭食症很嚴重，覺得自己很廢的時候想做些甚麼，拍下這組照片紀錄28kg的自己。

 

　　花花宣佈，將於11月出發巴黎領獎。網民對此紛紛表示祝賀，而老公阿沁也超有愛留言「老婆好棒」。

 

厭食症︱親揭患病原因 鼓勵女孩：不是只有瘦才是美

 

　　花花在宣佈自己得獎的IG影片中，坦言自己會患病的原因：一是自從青春期開始做模特兒，一直有節食習慣，也會運動；但上電視就會常被說胖、腿很粗，讓她覺得自己不夠瘦。再加上生活壓力，就變得愈來愈瘦。

 

　　花花在患病後反省，認為大家都沒辦法控制精神疾病會不會發生。但當在疾病發生時，不用覺得自己很沒用：

 

　　那都是一個過程，體驗過後從中獲得力量。這組照片想給大家感覺就是，我生病了，但我還是很努力去面對我的生活；想要告訴大家，不是只有瘦才是美。

 

　　她最後鼓勵女孩，不要過度身材焦慮，要學會欣賞獨一無二的自己：

 

　　瘦到不健康是真的不漂亮，像一個骷髏頭。所以不用一直執著於減肥，各種身型都有它的美…… 想告訴你們，不要害怕，不要被世俗的美醜制約。不論高矮胖瘦，每一種美都是那樣獨一無二的妳。

 

厭食症︱飛兒樂團阿沁妻罹厭食症瘦剩61磅 紀錄「骨感照」竟獲攝影獎 親吐抗病心路歷程

厭食症︱飛兒樂團阿沁妻罹厭食症瘦剩61磅 紀錄「骨感照」竟獲攝影獎 親吐抗病心路歷程

厭食症︱飛兒樂團阿沁妻罹厭食症瘦剩61磅 紀錄「骨感照」竟獲攝影獎 親吐抗病心路歷程

厭食症︱飛兒樂團阿沁妻罹厭食症瘦剩61磅 紀錄「骨感照」竟獲攝影獎 親吐抗病心路歷程

厭食症︱飛兒樂團阿沁妻罹厭食症瘦剩61磅 紀錄「骨感照」竟獲攝影獎 親吐抗病心路歷程

厭食症︱飛兒樂團阿沁妻罹厭食症瘦剩61磅 紀錄「骨感照」竟獲攝影獎 親吐抗病心路歷程

 

轉載自晴報

 

Tags:#網絡熱話#健康問題#厭食症#壓力#模特兒#網紅#健康#飛兒樂團#阿沁#李汶靜#黃漢青#非法持有大麻#國際攝影獎#攝影比賽#社交平台#親子關係#青春期#節食#精神疾病#減肥#身材焦慮
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