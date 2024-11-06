梁芷珮胞兄患青光眼壓曾高至40，母親同患眼疾憂家族遺傳！醫生：黑暗環境睇手機易引發急性青光眼！

TVB旅遊達人梁芷珮（Christy）近年主持旅遊節目《潮什麼系列》，成功入屋獲得網民關注。現年42歲的Christy已是3孩之母，事業家庭兩得意，惟近日Christy卻透露，自己的健康狀況有隱憂。

現年42歲的梁芷珮上周五（11月1日）在社交平台上發文向網民求助，指胞兄一直有青光眼的毛病，一直需要服藥控制眼壓。近日胞兄病情每況愈下，眼壓曾一度飆升至40，屬於非常高危。加上長期服藥，導致胞兄曾經暈倒，情況令人擔憂。梁芷珮指，目前已經諮詢過幾個眼科醫生，亦已經做過放淚水手術，惟病情一直沒有改善。最近其主診醫生建議胞兄再做手術置入淚管，故此梁芷珮網上急問網民意見。由於青光眼是一種基因遺傳疾病，梁芷珮亦坦言擔心自己的眼睛健康：

青光眼係家族遺傳，我媽咪都有，我上次check過都係砸界，要成日都check住，希望聽吓大家意見。

梁芷珮一家4口，圖右為哥哥。（Facebook圖片）

梁芷珮哥哥患青光眼多年，其母親亦出現同樣症狀。（Facebook圖片）



梁芷珮哥哥患青光眼多年，近日情況嚴重，Christy急發文尋良方。（Facebook圖片）



Christy是旅遊達人，經常走訪異國。（Facebook圖片）

Christy與丈夫結婚多年，育有2子1女。（Facebook圖片）



Christy坦言擔心自己受家族遺傳同患青光眼，故有持續追蹤眼睛狀況。（Facebook圖片）



Christy坦言擔心自己受家族遺傳同患青光眼。（Facebook圖片）



帖文下引來網民一窩蜂熱心回應，當中不乏推薦不同名醫和療法，亦有網民分享自身經歷，指自己多年來靠滴眼藥水控制病情，安慰梁芷珮不用太擔心，並寄語祝福。

梁芷珮2004年與老公Kenneth結婚，以20歲之齡誕下大仔Brendan，其後誕下二仔Duncan以及幼女Kasey。她多年來保養得宜，大仔現在已是成年人，與媽媽合照兩人似姊弟多於母子。

《芬蘭潮什麼》泳裝亮相







《芬蘭潮什麼》半裸享受按摩體驗。





梁芷珮已為3孩之母。



與大仔Brendan似兩姊弟。（IG圖片）



細女Kasey（IG圖片）



充當埋髮型師，果然是超能媽媽。（IG圖片）



兩公婆孖住出國工作。（IG圖片）



梁芷珮與老公Kenneth結婚18年恩愛依然。（IG圖片）



青光眼｜9類高風險人士

台灣珍世明眼科院長王孟祺曾在Facebook發文，指出過往有研究顯示，正常眼壓性的青光眼與血管功能失常和缺血性的疾病有關，因此有9類人士需特別當心，並提醒以下人士，年齡又超過40，最好每年仔細檢查一下眼睛視神經。

手腳經常冰冷

偏頭痛

女性

高度近視

吸煙

三高代謝症候群

血壓過低

心律不整

有家族病史

青光眼｜1壞習慣恐誘發急性青光眼 年輕人亦難逃

青光眼被喻為「視力神偷」，不少人誤以為年長才會發病，更低估了青光眼可能致盲的風險。香港中文大學眼科中心陳培文醫生曾指出，約每100個40歲以上成人，大概有3至4個患上青光眼，是主要的致盲兇手。他續指，臨床曾遇過因在漆黑環境下看手機或平板電腦，而引發青光眼的個案。年輕人亦有機會患上青光眼，部分人甚至因為特定眼睛結構或家族病史，在黑暗環境看手機或平板電腦，引發急性青光眼。

轉載自晴報