歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪 即睇30周年慶特輯
香港好去處
全港注視！定存息率比較神器
有種生活
陰宅風水解構
易經看世界 世界風雲變
香港好去處
Highlight:
立即讚好etnet全新Facebook專頁！
【全新頻道】etnet香港好去處，掌握全港最齊盛事活動
【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
加密貨幣
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
梁芷珮胞兄患青光眼壓曾高至40，母親同患眼疾憂家族遺傳！醫生：黑暗環境睇手機易引發急性青光眼！
健康Tips
醫生解說
醫學新知

梁芷珮胞兄患青光眼壓曾高至40，母親同患眼疾憂家族遺傳！醫生：黑暗環境睇手機易引發急性青光眼！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　TVB旅遊達人梁芷珮（Christy）近年主持旅遊節目《潮什麼系列》，成功入屋獲得網民關注。現年42歲的Christy已是3孩之母，事業家庭兩得意，惟近日Christy卻透露，自己的健康狀況有隱憂。

 

　　現年42歲的梁芷珮上周五（11月1日）在社交平台上發文向網民求助，指胞兄一直有青光眼的毛病，一直需要服藥控制眼壓。近日胞兄病情每況愈下，眼壓曾一度飆升至40，屬於非常高危。加上長期服藥，導致胞兄曾經暈倒，情況令人擔憂。梁芷珮指，目前已經諮詢過幾個眼科醫生，亦已經做過放淚水手術，惟病情一直沒有改善。最近其主診醫生建議胞兄再做手術置入淚管，故此梁芷珮網上急問網民意見。由於青光眼是一種基因遺傳疾病，梁芷珮亦坦言擔心自己的眼睛健康：

 

　　青光眼係家族遺傳，我媽咪都有，我上次check過都係砸界，要成日都check住，希望聽吓大家意見。

眼睛健康｜梁芷珮胞兄患「眼疾」急尋療法眼壓曾飆高至40 母親現同一症狀憂家族遺傳【附9類高危人士+1分鐘簡單自測】

眼睛健康｜梁芷珮胞兄患「眼疾」急尋療法眼壓曾飆高至40 母親現同一症狀憂家族遺傳【附9類高危人士+1分鐘簡單自測】

梁芷珮一家4口，圖右為哥哥。（Facebook圖片）

眼睛健康｜梁芷珮胞兄患「眼疾」急尋療法眼壓曾飆高至40 母親現同一症狀憂家族遺傳【附9類高危人士+1分鐘簡單自測】

梁芷珮哥哥患青光眼多年，其母親亦出現同樣症狀。（Facebook圖片）

眼睛健康｜梁芷珮胞兄患「眼疾」急尋療法眼壓曾飆高至40 母親現同一症狀憂家族遺傳【附9類高危人士+1分鐘簡單自測】

梁芷珮哥哥患青光眼多年，近日情況嚴重，Christy急發文尋良方。（Facebook圖片）

眼睛健康｜梁芷珮胞兄患「眼疾」急尋療法眼壓曾飆高至40 母親現同一症狀憂家族遺傳【附9類高危人士+1分鐘簡單自測】

眼睛健康｜梁芷珮胞兄患「眼疾」急尋療法眼壓曾飆高至40 母親現同一症狀憂家族遺傳【附9類高危人士+1分鐘簡單自測】

Christy是旅遊達人，經常走訪異國。（Facebook圖片）

眼睛健康｜梁芷珮胞兄患「眼疾」急尋療法眼壓曾飆高至40 母親現同一症狀憂家族遺傳【附9類高危人士+1分鐘簡單自測】

Christy與丈夫結婚多年，育有2子1女。（Facebook圖片）

眼睛健康｜梁芷珮胞兄患「眼疾」急尋療法眼壓曾飆高至40 母親現同一症狀憂家族遺傳【附9類高危人士+1分鐘簡單自測】

Christy坦言擔心自己受家族遺傳同患青光眼，故有持續追蹤眼睛狀況。（Facebook圖片）

眼睛健康｜梁芷珮胞兄患「眼疾」急尋療法眼壓曾飆高至40 母親現同一症狀憂家族遺傳【附9類高危人士+1分鐘簡單自測】

Christy坦言擔心自己受家族遺傳同患青光眼。（Facebook圖片）

 

　　帖文下引來網民一窩蜂熱心回應，當中不乏推薦不同名醫和療法，亦有網民分享自身經歷，指自己多年來靠滴眼藥水控制病情，安慰梁芷珮不用太擔心，並寄語祝福。

 

　　梁芷珮2004年與老公Kenneth結婚，以20歲之齡誕下大仔Brendan，其後誕下二仔Duncan以及幼女Kasey。她多年來保養得宜，大仔現在已是成年人，與媽媽合照兩人似姊弟多於母子。

 

眼睛健康｜梁芷珮胞兄患「眼疾」急尋療法眼壓曾飆高至40 母親現同一症狀憂家族遺傳【附9類高危人士+1分鐘簡單自測】

眼睛健康｜梁芷珮胞兄患「眼疾」急尋療法眼壓曾飆高至40 母親現同一症狀憂家族遺傳【附9類高危人士+1分鐘簡單自測】

《芬蘭潮什麼》泳裝亮相

眼睛健康｜梁芷珮胞兄患「眼疾」急尋療法眼壓曾飆高至40 母親現同一症狀憂家族遺傳【附9類高危人士+1分鐘簡單自測】

眼睛健康｜梁芷珮胞兄患「眼疾」急尋療法眼壓曾飆高至40 母親現同一症狀憂家族遺傳【附9類高危人士+1分鐘簡單自測】

眼睛健康｜梁芷珮胞兄患「眼疾」急尋療法眼壓曾飆高至40 母親現同一症狀憂家族遺傳【附9類高危人士+1分鐘簡單自測】

眼睛健康｜梁芷珮胞兄患「眼疾」急尋療法眼壓曾飆高至40 母親現同一症狀憂家族遺傳【附9類高危人士+1分鐘簡單自測】

《芬蘭潮什麼》半裸享受按摩體驗。

眼睛健康｜梁芷珮胞兄患「眼疾」急尋療法眼壓曾飆高至40 母親現同一症狀憂家族遺傳【附9類高危人士+1分鐘簡單自測】

梁芷珮已為3孩之母。

眼睛健康｜梁芷珮胞兄患「眼疾」急尋療法眼壓曾飆高至40 母親現同一症狀憂家族遺傳【附9類高危人士+1分鐘簡單自測】

與大仔Brendan似兩姊弟。（IG圖片）

眼睛健康｜梁芷珮胞兄患「眼疾」急尋療法眼壓曾飆高至40 母親現同一症狀憂家族遺傳【附9類高危人士+1分鐘簡單自測】

細女Kasey（IG圖片）

眼睛健康｜梁芷珮胞兄患「眼疾」急尋療法眼壓曾飆高至40 母親現同一症狀憂家族遺傳【附9類高危人士+1分鐘簡單自測】

充當埋髮型師，果然是超能媽媽。（IG圖片）

眼睛健康｜梁芷珮胞兄患「眼疾」急尋療法眼壓曾飆高至40 母親現同一症狀憂家族遺傳【附9類高危人士+1分鐘簡單自測】

眼睛健康｜梁芷珮胞兄患「眼疾」急尋療法眼壓曾飆高至40 母親現同一症狀憂家族遺傳【附9類高危人士+1分鐘簡單自測】

兩公婆孖住出國工作。（IG圖片）

眼睛健康｜梁芷珮胞兄患「眼疾」急尋療法眼壓曾飆高至40 母親現同一症狀憂家族遺傳【附9類高危人士+1分鐘簡單自測】

眼睛健康｜梁芷珮胞兄患「眼疾」急尋療法眼壓曾飆高至40 母親現同一症狀憂家族遺傳【附9類高危人士+1分鐘簡單自測】

梁芷珮與老公Kenneth結婚18年恩愛依然。（IG圖片）

 

青光眼｜9類高風險人士

 

　　台灣珍世明眼科院長王孟祺曾在Facebook發文，指出過往有研究顯示，正常眼壓性的青光眼與血管功能失常和缺血性的疾病有關，因此有9類人士需特別當心，並提醒以下人士，年齡又超過40，最好每年仔細檢查一下眼睛視神經。

 

  • 手腳經常冰冷
  • 偏頭痛
  • 女性
  • 高度近視
  • 吸煙
  • 三高代謝症候群
  • 血壓過低
  • 心律不整
  • 有家族病史

 

青光眼｜1壞習慣恐誘發急性青光眼 年輕人亦難逃

 

　　青光眼被喻為「視力神偷」，不少人誤以為年長才會發病，更低估了青光眼可能致盲的風險。香港中文大學眼科中心陳培文醫生曾指出，約每100個40歲以上成人，大概有3至4個患上青光眼，是主要的致盲兇手。他續指，臨床曾遇過因在漆黑環境下看手機或平板電腦，而引發青光眼的個案。年輕人亦有機會患上青光眼，部分人甚至因為特定眼睛結構或家族病史，在黑暗環境看手機或平板電腦，引發急性青光眼。

 

轉載自晴報

 

 

Tags:#健康問題#健康養生#梁芷珮#手術#醫生#青光眼#眼疾#眼壓#家族遺傳#眼科#視神經#視力#近視#手機#平板電腦#眼藥水#眼壓手術#淚管置入手術#淚水放水手術#高危人士#香港中文大學#台灣#香港
Add a comment ...Add a comment ...
胰臟癌症狀 | 打嗝帶苦味男子求醫揭膽汁倒流患「癌王」！血腥味、腐臭味代表甚麼？醫生：打嗝持續超1個月快求醫！睇埋胰狀癌7大症狀
更多健康解「迷」文章
胰臟癌症狀 | 打嗝帶苦味男子求醫揭膽汁倒流患「癌王」！血腥味、腐臭味代表甚麼？醫生：打嗝持續超1個月快求醫！睇埋胰狀癌7大症狀

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處