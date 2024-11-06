45歲影帝滿頭白髮顯老！ 網民：撞樣周星馳！自揭「少年白」原因：壓力與家人患重症相關

45歲內地男星鄧超與孫儷結婚多年，並育有一對子女，生活一直十分美滿。不過，日前內地有網民便分享於籃球場偶遇鄧超的照片，發現正值壯年的他竟已滿頭白髮，遠看下與周星馳甚似。

日前，內地網民於社交平台分享於籃球場上「野生捕獲」鄧超的照片，據了解，他當時正在籃球場上，觀賞著兒子的比賽，並為愛兒打氣。照片中，白髮蒼蒼的鄧超近乎全黑打扮，不但頭戴黑色Cap帽，亦穿上黑色外套及黑褲。

內地網民於社交平台分享於籃球場上「野生捕獲」鄧超的照片。(網上圖片)

周星馳亦是一頭白髮。(IG圖片)

鄧超於2010年與孫儷結婚。(IG圖片)

鄧超與孫儷婚後育有一子一女，多年來四口之家一直幸福非常。(IG圖片)

鄧超與孫儷婚照。(網上圖片)

儘管他穿著十分低調，不過照片曝光後，有網民卻指他的一頭白髮，卻令他更受人注目，亦有人驚訝他的白髮蒼蒼模樣與其年紀十分不符，有網民則笑言，與周星馳「撞樣」了。

45歲的鄧超年少時家境並不富裕，不過憑其努力，他很快便於圈中站穩，2010年更與另一影星孫儷結婚，婚後育有一子一女，多年來四口之家一直幸福非常。

事實上，鄧超過去曾受訪指其「少年白」，或許與多年前他的家人接連患上重病有關。據了解，他的胞姊及父親曾先後患上癌病及尿毒症，父親後來更因病去逝。在家人患病期間，為了負擔龐大醫療費用，他拼命接戲，不管甚麼角色，只要能掙到錢，一律來者不拒。他指可能身心俱疲，那時自己便開始長出白髮。

鄧超過去曾受訪指其「少年白」，或許與多年前他的家人接連患上重病有關。(網上圖片)

轉載自晴報