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45歲影帝滿頭白髮顯老！ 網民：撞樣周星馳！自揭「少年白」原因壓力與家人患重症相關
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45歲影帝滿頭白髮顯老！ 網民：撞樣周星馳！自揭「少年白」原因：壓力與家人患重症相關

健康解「迷」
健康解「迷」

　　45歲內地男星鄧超與孫儷結婚多年，並育有一對子女，生活一直十分美滿。不過，日前內地有網民便分享於籃球場偶遇鄧超的照片，發現正值壯年的他竟已滿頭白髮，遠看下與周星馳甚似。

 

　　日前，內地網民於社交平台分享於籃球場上「野生捕獲」鄧超的照片，據了解，他當時正在籃球場上，觀賞著兒子的比賽，並為愛兒打氣。照片中，白髮蒼蒼的鄧超近乎全黑打扮，不但頭戴黑色Cap帽，亦穿上黑色外套及黑褲。

 

男神崩壞丨45歲影帝近照曝光 滿頭白髮極顯老撞樣周星馳揭面對「重病」所致

男神崩壞丨45歲影帝近照曝光 滿頭白髮極顯老撞樣周星馳揭面對「重病」所致

內地網民於社交平台分享於籃球場上「野生捕獲」鄧超的照片。(網上圖片)

男神崩壞丨45歲影帝近照曝光 滿頭白髮極顯老撞樣周星馳揭面對「重病」所致

周星馳亦是一頭白髮。(IG圖片)

男神崩壞丨45歲影帝近照曝光 滿頭白髮極顯老撞樣周星馳揭面對「重病」所致

鄧超於2010年與孫儷結婚。(IG圖片)

男神崩壞丨45歲影帝近照曝光 滿頭白髮極顯老撞樣周星馳揭面對「重病」所致

男神崩壞丨45歲影帝近照曝光 滿頭白髮極顯老撞樣周星馳揭面對「重病」所致

鄧超與孫儷婚後育有一子一女，多年來四口之家一直幸福非常。(IG圖片)

男神崩壞丨45歲影帝近照曝光 滿頭白髮極顯老撞樣周星馳揭面對「重病」所致

男神崩壞丨45歲影帝近照曝光 滿頭白髮極顯老撞樣周星馳揭面對「重病」所致

鄧超與孫儷婚照。(網上圖片)

 

　　儘管他穿著十分低調，不過照片曝光後，有網民卻指他的一頭白髮，卻令他更受人注目，亦有人驚訝他的白髮蒼蒼模樣與其年紀十分不符，有網民則笑言，與周星馳「撞樣」了。

 

　　45歲的鄧超年少時家境並不富裕，不過憑其努力，他很快便於圈中站穩，2010年更與另一影星孫儷結婚，婚後育有一子一女，多年來四口之家一直幸福非常。

 

　　事實上，鄧超過去曾受訪指其「少年白」，或許與多年前他的家人接連患上重病有關。據了解，他的胞姊及父親曾先後患上癌病及尿毒症，父親後來更因病去逝。在家人患病期間，為了負擔龐大醫療費用，他拼命接戲，不管甚麼角色，只要能掙到錢，一律來者不拒。他指可能身心俱疲，那時自己便開始長出白髮。

 

男神崩壞丨45歲影帝近照曝光 滿頭白髮極顯老撞樣周星馳揭面對「重病」所致

男神崩壞丨45歲影帝近照曝光 滿頭白髮極顯老撞樣周星馳揭面對「重病」所致

男神崩壞丨45歲影帝近照曝光 滿頭白髮極顯老撞樣周星馳揭面對「重病」所致

男神崩壞丨45歲影帝近照曝光 滿頭白髮極顯老撞樣周星馳揭面對「重病」所致

鄧超過去曾受訪指其「少年白」，或許與多年前他的家人接連患上重病有關。(網上圖片)

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#比賽#籃球#周星馳#鄧超#孫儷#影星#中國大陸#娛樂新聞#社交平台#健康#壓力#疾病#家庭#精神心理
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