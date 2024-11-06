凍齡秘密｜29歲童顏作家揭秘6大凍齡秘訣：生理年齡僅16歲 每年僅老0.62歲【附抗衰老飲食攻略】

抗衰老原來可以這樣做！美國一名29歲暢銷書作家公開其抗衰老秘訣，憑6個主要生活習慣就能夠延緩衰老。該名作家每年僅老0.62歲，勝過99%同齡的人，從此凍齡不再是夢！

凍齡秘密｜每年老0.62歲 29歲作家生理年齡僅16歲

美國一名29歲人類學家和暢銷書作家Siim Land一直對抗衰老有深入研究，去年他公開自己生理年齡測試報告結果，驚揭身體年齡28歲，生理年齡卻只有16歲。他指，通常28歲的人每年生理年齡會增加0.85至0.9歲，而他每年的老化速度僅是0.62歲，相比起99%同齡人士更年輕。根據世界「回春奧運」排名榜，他排行第3。著名45歲換血回春的美國富豪Bryan Johnson亦僅排行第5名。

29歲美國作家Siim Land生理年齡只有16歲。（Instagram截圖）

Siim多年來鑽研抗衰老的方法。（Instagram截圖）

Siim多年來鑽研抗衰老的方法，亦公開自己不老生活習慣。（Instagram截圖）

他恒常運動，保持身體肌肉量。（影片截圖）

Siim抗衰老成效超越Bryan Johnson，排列第3。（網上圖片）

Siim抗衰老成效超越Bryan Johnson。（網上圖片）

凍齡秘密｜逆齡秘密全攻略

他曾在其Youtube頻道發布影片公開抗衰老的秘密，拆解他成功凍齡的生活方式：

1. 維持理想腰臀比例

體重指數（BMI）是公認的健康指標，但Siim卻看重腰臀比（WHR）。他指出，腰臀比更能夠反映內臟健康和體脂分佈。過往有研究證實，腰臀比越高的人患上心血管疾病和糖尿病的機會，相對腰臀比越低的人更高。

根據世界衛生組織建議，男性腰臀比例少於0.90；女性腰臀比例少於0.85為之健康。而計算腰臀比例公式如下：

腰圍（厘米）÷ 臀圍（厘米）=腰臀比

2. 控制飲食

他平日的用餐原則是80：20，80%是原型健康的食物，而另外20%是一些比較不健康的食物，如酒精、加工肉等。他平日主要吃蔬菜，如蘑菇、節瓜、菠菜等；蛋白質方面大部分來自雞蛋和魚類、少量肉等。他會均衡攝取各種營養素，包括每天膳食纖維量大概30至40克，飽和脂肪少於每天總熱量的10%。他強調自己幾乎不會喝酒，只是偶爾喜慶日子會稍微飲適量酒，因酒精是催老的元兇之一，甚至比攝取添加糖更加速衰老。

3. 適當斷食

他深信適當斷食能夠減緩身體老化的速度，故此他每天只會吃1.5餐，通常晚餐會吃得較為豐富的，而日間只吃以蛋白質為主的輕食。很多人提倡一日一餐，他認為一日2餐對於減緩衰老最為合適。他亦提醒，50歲以上的人士最好維持每日3餐，以維持身體肌肉量，減少肌少症風險。

4. 嚴格控制卡路里攝取

他在睡前4至5個小時不進食，因晚間進食會打亂身體代謝，繼而影響睡眠質量，加速老化。此外，他亦會嚴格管控每天的卡路里攝取量。

5. 深度睡眠促進身體修復

Siim強調，充足睡眠對於保持年輕的重要性，每天確保有8個小時的優質睡眠。他指出，深度睡眠能幫助身體自我修復，亦有助於鞏固記憶。因此，他每晚9點半上床，10點前入睡。

6. 運動建議與核心指標提升

在運動方面，Siim尤其著重心肺功能和肌肉力量的鍛煉，每星期會做重量訓練3次，共60分鐘，以維持肌肉量為主，不會刻意增肌。再加上每星期2至3次帶氧運動，能夠有效減慢衰老。Siim選擇中等強度的鍛煉，維持60至70%最大心率運動，如Zone 2訓練，能夠提升心肺功能。

他亦提醒，適量運動是必須，但切忌過量，否則同樣會加速衰老。

抗衰老｜5大抗衰老食物

食品專家Phil Bianchi推介5種可有助抗衰老的食物及飲品，強調這些食物分別具有抗炎、降低血管疾病及減少皮膚老化等風險，經常食用甚至可以「讓時間倒流」、「令人看起來年輕10歲」：

1.特級初榨橄欖油

降低壞膽固醇、中風風險和高血壓，內含單元不飽和脂肪，有助抗炎及減少皮膚老化。

2.綠茶

富含維生素B2及抗氧化劑，有助於緊緻肌膚、預防細紋或皺紋。

3.黑朱古力

有助降低血壓、膽固醇水平、減少炎症、促進皮膚血液循環、長時間保持皮膚水分；內含黃烷醇，有肋保護皮膚受陽光傷害，減少由陽光照射而誘發皺紋。

4.石榴

富含多種健康營養素及，抗氧化劑有助減少陽光傷害及皮膚色斑、保護膠原蛋白。

5.西瓜

有助皮膚補水，另外富含維他命A、B及C。

資料來源：食品專家Phil Bianchi

抗衰老｜6種常見初老症狀+對應營養補充

年過30歲，不少人會覺得體力、記憶力、生理質素等大不如前。台灣營養師高敏敏在Facebook專頁指，其實踏入30歲後就容易出現「初老症」，除了體力明顯下降，記憶力也會逐漸衰退，身體代謝能力降低，常感腰痠背痛。因此，高敏敏針對6種常見初老症狀，分享對應營養素補充，透過從飲食中攝取有助預防及改善「初老症」。

1.記憶衰退

補充卵磷脂及魚油

2.排便不順

補充纖維、好油脂和水分

3.免疫下降

補充優質蛋白質、鋅和植化素

4.關節不順

補充魚油和葡萄糖胺

5.腰痠背痛

補充鈣質、鎂和維他命D

6.代謝變差

補充維他命B群、維他命C、多喝水

資料來源：高敏敏 營蓑師

轉載自晴報