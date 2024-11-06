照顧者專線「隱藏服務」揭秘！免費安排陪診、護士、配對暫託院舍及轉介

作為照顧者，高峰期以一對三，同時照料長者、腦退化患者和失能病患，最大惡夢是遇上緊急事件「爆煲」，無人接力護老。尚記得自己有一次病倒「失守」，無奈臥床休息，焦急地張羅朋友幫忙，至今仍心有餘悸。有急病，我們會去急症室，然而照顧者自己吃不消或倒下，照顧工作又有否求救之門？其實近日有緊急熱線，免費助尋救兵，有真實個案分別獲安排護士上門、陪診及配對暫託院舍等鮮為人知的「隱藏服務」救急，化解危機。

在照顧者圈子，聞說社署委聘東華三院營運「照顧者支援專線」，24小時由社工接聽。筆者於十月底，參加了「由淺入「心」- 關注護老者精神健康論壇」，聆聽照顧者支援專線主任何泇儀的分享，初探專線有甚麼「隱藏服務」與真實個案。

不少照顧者與老伴互相扶持。（圖：Marcus Aurelius@Pexels）

真實個案 處理突發危機

原來專線除了提供資訊和情緒輔導，亦支援緊急危機，後者個案往往處於爆煲邊緣。何泇儀舉例，曾有一位失明的糖尿病婆婆，倚賴同住兒子相依為命，豈料兒子自尋短見，哀傷的親人不知所措，即時要面對翌日無人替婆婆注射藥物的難題，也擔心長遠如何照顧。專線社工安撫求助親人情緒後，免費安排護士上門打針解困，又透過外展服務，安排暫託院舍照顧婆婆，毋須觸景傷情。

專線也曾替視力急跌的獨居求助者，安排陪診員緊急陪伴覆診，及轉介援助。當然，要獲取陪診、護士上門、配對院舍暫託等服務，個案需有一定緊急和嚴重性，並非有求必應。不過在照顧者感到迷惘時，專線或可充當指南針。

有護老者患癌，擔憂難以照顧年邁母親，可說是不少照顧者的寫照。專線社工當時為這位求助人梳理資源，建議求醫期間，考慮讓母親暫託院舍，分擔照顧工作。其他類似的生活化求助個案，包括怎樣教懂患上認知障礙的丈夫煮好一煲飯，照顧者想得到的，都可以說出來。

照顧者支援專線主任何泇儀於論壇說，即使並非所有問題也能夠解決，專線背後的社工團隊，也可以一起為照顧者想辦法面對。

留意三個求助警號

撇除是否使用專線，照顧時習慣了每日見招拆招，有時陷入危機也不自知。出席同一論壇的香港大學秀圃老年研究中心總監樓瑋群教授，提醒護老者留意三大警號：若出現自殘或傷害身邊人的念頭、或者容易與照顧對象產生言語衝突，以至照顧對象有暴力表現，就需要求助。

香港大學秀圃老年研究中心總監樓瑋群教授

專線紓解護者者燃眉之急，固然減低「爆煲」風險。然而仍有不少隱蔽家庭照顧者需要幫忙，社會有必要安排資源主動出擊，化解照顧者孤立無援的苦況。

照顧者支援專線：182183