周潤發現身CHANEL時裝騷，澄清大腿手臂腫瘤傳言：僅為皮下脂肪，不影響跑步！

發哥首回應身上生腫瘤傳言！日前（5日），影帝周潤發跟發嫂sweet爆現身CHANEL時裝騷，回應記者提問時提到早前被網民發現身上疑似有乒乓波大的「腫瘤」，更表示「再大就要入院」。

國際名牌CHANEL在11月5日於香港知專設計學院（HKDI）舉行2024/25早春度假系列時裝展，分為早、晚兩場舉行。到晚上第二場，影帝周潤發頭戴畫家帽、身穿白恤、黃黑配色冷衫外套兼打呔，與發嫂一同壓軸登場，即成為全晚焦點。同時，劉嘉玲、徐濠縈、陳法拉，及韓國巨星權志龍（G-Dragon）、台灣藝人陳柏霖等，都有出席活動。

發哥（左三）與發嫂（左一）驚喜現身時裝騷，更與GD（左二）及劉嘉玲（右一）鬼馬合照。（圖源：IG@carinalau1208）

GD在IG story上載與發哥的世紀合照，更配上張國榮的歌曲，情懷滿滿！

劉嘉玲上載合照，發哥一身潮爆打扮好young！（圖源：IG@carinalau1208）

陳法拉與劉嘉玲集郵打卡。（圖源：IG@carinalau1208）

台灣藝人陳柏霖與劉嘉玲集郵打卡。（圖源：IG@carinalau1208）

發哥早前被發現大腿明顯有數粒乒乓波大的肉球凸起，被傳疑似腫瘤。

手臂上也有。

發哥澄清，那些肉球其實只是皮下脂肪，有稱自己可能患男士易有的小腸氣（疝氣）。

發哥坦言自己久未出席時裝騷，又心情大好地反問記者是否覺得他打扮似學者，隨後笑指自己其實是「跑步教授」，透露本月將在機場跑10公里賽事、明年還會參加渣打馬拉松。不過，發哥稱現時自己體力能應付每日跑8至10公里，跑半馬已是極限：「跑全馬死得」。

CHANEL香港時裝騷︱發哥首回應「大腿有腫瘤」傳言

談到跑步話題，發哥早前曾被網民拍攝到大腿及手臂處有數粒乒乓波大的肉球凸起，被傳疑似腫瘤，引發健康疑慮。而發哥在時裝騷上首次回應記者相關提問，開玩笑說「我自己搵個搥揼到腫咗，哈！成日跑到腫咪揼囉，揼舒服嘛！之後搵啲紅花油捽兩捽就會散，好簡單。」

發哥還稱，可以接受手腳腫到似乒乓波大；但如似網球就要入院，似菠蘿就入急症室。之後表示，網民可能有白內障看不清，强調那些肉球其實只是皮下脂肪，不影響跑步，「有啲氣谷住喺度！」，類似男士易患的小腸氣，只要跑完步就沒事。接著繼續開玩笑讓大家監督，表示如果大家見到他手腳腫得像菠蘿，就代表他一年沒有跑步。

同場加映：小腸氣症狀及成因

香港港安醫院-司徒拔道外科專科醫生曾撰文指出，小腸氣又名「疝氣」或「脫腸」，常見於男性。男性患病機會較高，其內臟，多數是小腸，個別個案為大腸，甚至是膀胱，從腹壁突出，形成腫塊。

較輕微的小腸氣症狀並不明顯 ，突出來的腫塊若隱若現，有些病人更是腹腔受壓時，小腸氣問題才會顯露。例如咳嗽、用力如廁、運動（可引起腹部壓力增加的運動，如舉重）、長時間站立等等……總之「谷住度氣」、下腹受壓，腹腔便會突起如半球狀的腫塊、大腿內側腫脹，甚至腹部劇痛、作嘔，都有機會是患上小腸氣。

不過，當患者躺下來時，或搓揉突出的部位，腫塊又會自行消失，很多人都掉以輕心。惟大部分小腸氣都不會自行痊癒，也無法服藥治療，需手術處理。如不治療，小腸氣有機會愈變愈大，突出來的器官一旦「卡」住，會影響腸道暢通和血液供應，有機會導致腸梗塞或腸臟壞死等嚴重併發症。

4大健身貼士防疝氣

1.注意健身要「適宜、適量、適時」，建議初學者由教練正確指導，應逐步全面均衡地進行腹部核心肌肉訓練，從而減少小腸氣發生或惡化的機會。

2.注意健身動作，避免sit-up、跳躍，深蹲及硬舉動作。做瑜伽、舉啞鈴，這類運動時，要僅記保持背部挺直、慢慢收緊肌肉，避免忽然用力。

3.建議可採用倒立、躺臥姿勢或撐高臀部的方法來鍛鍊腹部肌肉，這些方法相對較為安全。

4.日常運動時需注意呼吸的調整 - 吸氣時放鬆，收緊肌肉才呼氣，用力時切勿閉氣。

資料來源：外科專科醫生劉卓靈



轉載自晴報