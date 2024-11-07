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73歲歌后麗莎奇蹟康復：患不明怪病10年臥床失自理能力，現重返歌唱舞台！
健康Tips

73歲歌后麗莎奇蹟康復：患不明怪病10年臥床失自理能力，現重返歌唱舞台！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　於70年走紅，現年73歲的粵語歌后麗莎近日受訪時分享了她因患怪病，令自己「昏睡」10年的經歷，後來全靠1原因，竟奇蹟康復，並有幸重踏舞台。

 

生意失敗 突然患怪病

 

　　現年73歲的「歌后」麗莎(原名：黃煥嬋)，日前於YouTube接受網台訪問時分享了自己大上大落的人生，指自己於70年代憑《相思淚》、《夜夜寄相思》、《百花亭之戀》等多首經典金曲走紅，但約在80年代便決定退出娛樂圈，並轉型從商，豈料在1989年卻生意失敗，突然患上怪病，令自己臥床10年，需要長期靠人照顧起居。

 

　　麗莎指患病初期，整個人經常感到「個腦好緊」，她形容情況是「連眼都睜不開，嗰陣我啲筋好緊，貼止痛膠布連眼眉都甩晒」，她之後曾去醫院看專科醫生，經歷一大堆身體檢查，卻依然找不到病因，醫生只好開一些令她放鬆神經的藥物服食。她指當時情況一度有所好轉，因此她覆診時，遂希望醫生繼續處方那隻藥給自己，惟對方卻怕她成癮，於是拒絕，只叫她好好休息。自此，麗莎開始過著24小時長期臥床的日子，

 

　　基本上我24小時都是在床上，連食飯都要媽咪餵，床邊仲有個痰罐，連沖涼嘅能力都冇。

 

全靠1人不放棄

 

　　主持人楊紹鴻此時問她是否曾經有想放棄的念頭時，她則指全靠當時只有16歲的兒子令自己從來沒有放棄念頭:

 

　　「我唔係植物人，只係頭暈又起唔到身...個人真係好辛苦，不過為咗個仔，我一定要睇住佢長大，所以一定要好番。」

 

　　麗莎的母親於1997年離世，出乎意料，這年她的病情反而有所好轉，她指當時家人再帶她去看另一位醫生，那位醫生是次就願意再處方放鬆神經線的藥，病情從此便得到改善。她不期然感慨:

 

　　如果當日腦科醫生繼續畀我食，可能唔使冤枉瞓咗10年，我自己都諗唔到。

 

一代歌后丨70年代歌后患怪病昏睡10年 24小時瞓床失自理能力因1人不放棄終好轉

一代歌后丨70年代歌后患怪病昏睡10年 24小時瞓床失自理能力因1人不放棄終好轉

一代歌后丨70年代歌后患怪病昏睡10年 24小時瞓床失自理能力因1人不放棄終好轉

「歌后」麗莎(原名黃煥嬋)於70年代憑多首《相思淚》、《夜夜寄相思》、《百花亭之戀》經典金曲走紅。(FB圖片)

一代歌后丨70年代歌后患怪病昏睡10年 24小時瞓床失自理能力因1人不放棄終好轉

一代歌后丨70年代歌后患怪病昏睡10年 24小時瞓床失自理能力因1人不放棄終好轉

麗莎(原名黃煥嬋)，日前於YouTube接受楊紹鴻訪問時分享了自己大上大落的人生。(影片截圖)

一代歌后丨70年代歌后患怪病昏睡10年 24小時瞓床失自理能力因1人不放棄終好轉

康復後的麗莎，指自己仍然非常熱愛唱歌。(FB圖片)

一代歌后丨70年代歌后患怪病昏睡10年 24小時瞓床失自理能力因1人不放棄終好轉

麗莎與不少圈中人是好友。(FB圖片)

 

重踏舞台契機

 

　　儘管身體漸漸康復，但已臥床多年，令麗莎跟社會脫節很久。她指落床後，對很多事都感陌生，連交通工具亦不懂乘搭，因此出門總是搭的士。醒番之後，好多嘢都唔識，唔知卡拉OK係乜嘢....因為好奇而去卡拉OK，見識一下，竟被老闆認出。

 

　　她指這位老闆其後遂游說她復出:

 

　　「佢叫我出返嚟唱歌，仲話好多人鍾意聽老人家唱歌， 跟住佢仲介紹我去聖誕party表演，之後老闆撞到凌霄（新加坡歌手），話想搵我開演唱會，就正式復出歌壇。」

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#歌手#演唱會#新加坡#頭暈#娛樂圈#粵語歌后#麗莎#黃煥嬋#楊紹鴻#凌霄#健康#醫學#醫院#醫生#藥物成癮#卡拉OK#交通工具#社會脫節#昏睡
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