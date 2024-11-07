殘奧硬地滾球雙金得主何宛淇疑遭歧視？銅鑼灣食肆店員：我哋間餐廳冇位畀輪椅！

2024年巴黎殘奧硬地滾球雙金得主何宛淇，早前去銅鑼灣打算食泰菜時，卻疑因為坐輪椅慘遭職員白眼，被拒入內。她其後將事件放上網，並斥明明「仲有好多位」。

何宛淇於個人社交平台發文講述事件經過，指事發當天晚上，原本打算到銅鑼灣一間泰國菜餐廳光顧，儘管目測餐廳當時其實「冇乜幾多個客」，但她打算進入餐廳時卻遭職員拒絕，她更分享了職員疑似歧視的話語:

服務人員：我哋間餐廳冇位畀輪椅。『我：我部輪椅好細。』服務員：部輪椅會阻住大家行。『我：吓？正常埋枱，你仲有好多位。』

最後，何宛淇其後將事件放上網，交由網民去判斷誰是誰非，並標註「今時今日咁既服務態度點得?」。

事件曝光後，何宛淇的遭遇引來不少網民為她大抱不平，並且湧到餐廳的社交平台留言大罵，「坐輪椅唔可以幫襯貴餐廳」、「點解輪椅人士唔可以入去餐廳食飯」、「平機會見」

網民有乜講：

你地不如寫明唔歡迎殘疾人士

期待您的光臨？寫明唔俾咩人入好啲喎

識出post唔識回應？

歧視

殘奧金牌代表都唔serve？

請問你哋係唔咪唔歡迎輪椅入嚟食飯㗎？

轉載自晴報