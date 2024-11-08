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胃癌 │ 21歲少女腹痛胃脹確診末期胃癌！樂觀心態對抗癌症：希望上天可多給一些時間可以慢慢變老！
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胃癌 │ 21歲少女腹痛胃脹確診末期胃癌！樂觀心態對抗癌症：希望上天可多給一些時間可以慢慢變老！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　身體出現異樣要盡早求醫！山東一名21歲少女突然下腹疼痛求醫，未料確診胃癌晚期，雖然感到不可置信，但仍抱著樂觀心情接受治療，積極對抗病魔。

 

　　綜合內媒及《都市報道》指出，事主於9月4日於個人社交平台抖音分享上述經歷，指自己暑假期間與朋友外出玩樂時，忽然感到左下腹隱隱作痛，胃部亦出現胃脹，初時以為自己只是吃多了胃脹，後來痛楚久久不散，又懷疑自己患上闌尾炎，於是到醫院檢查。

 

癌症殺手｜以為闌尾炎求醫 確診胃癌晚期兼轉移

 

　　醫生為她進行CT掃描後，發現她並沒有闌尾炎，反而胃壁有增厚情況，於是再轉往照胃鏡，報告結果出來後懷疑是癌，緊急進行病理檢查。事主坦言，等待報告期間，已在網上向網民諮詢過，亦查過相關病理資料，當時已有心理準備是胃癌，且極有可能已經轉移，但心中仍希望有奇蹟出現。

 

　　報告出來後，事主不幸確診患上胃癌，於是再前往北京權威醫院作進一步檢查及治療，結果證實胃癌已轉移淋巴結及腹膜，確診為晚期。由於治療及住宿費用太大，事主再回到山車進行治療，並開始一連串化療。

癌症殺手｜ 21歲少女患晚期胃癌 紀錄抗癌之旅感動網民：希望能慢慢變老

事主暑假期間與朋友外出玩樂時，忽然感到左下腹隱隱作痛，求醫驚揭患胃癌末期。（網上圖片）

癌症殺手｜ 21歲少女患晚期胃癌 紀錄抗癌之旅感動網民：希望能慢慢變老

事主坦言，等待報告期間已有心理準備是胃癌。（網上圖片）

癌症殺手｜ 21歲少女患晚期胃癌 紀錄抗癌之旅感動網民：希望能慢慢變老

雖然病情不理想，但事主一直抱住樂觀的心情對抗病魔。（網上圖片）

癌症殺手｜ 21歲少女患晚期胃癌 紀錄抗癌之旅感動網民：希望能慢慢變老

事主目前正積極接受治療。（網上圖片）

癌症殺手｜ 21歲少女患晚期胃癌 紀錄抗癌之旅感動網民：希望能慢慢變老

北京醫院收到胃鏡報告後，再作深入檢查，結果證實事主胃癌已轉移淋巴結及腹膜，確診為晚期。（網上圖片）

 

癌症殺手｜堅強抗癌感動全網：我比誰都勇敢

 

　　病情不理想，事主卻一直抱住樂觀的心態對抗病魔，笑言自己目前狀熊「誰能看出來我已經胃癌晚期」、「小小癌症怎麼能困得住我」、「我比誰都害怕，可是我也比誰都勇敢」，期間亦一直於平台上向網民報平安，指病情及化療暫時都並不算很痛苦，坦言希望上天可多給她一些時間，讓她可以慢慢變老，堅強地表示：「胃癌晚期又怎麼樣呢？無論命運如何安排，它總會在生命的角落裡，留下一些美好的東西。」

 

癌症殺手｜ 21歲少女患晚期胃癌 紀錄抗癌之旅感動網民：希望能慢慢變老

事主至今仍一直堅強對抗病魔。（網上圖片）

癌症殺手｜ 21歲少女患晚期胃癌 紀錄抗癌之旅感動網民：希望能慢慢變老

期間亦一直於平台上向網民報平安。（網上圖片）

癌症殺手｜ 21歲少女患晚期胃癌 紀錄抗癌之旅感動網民：希望能慢慢變老

目前接受化療中的她，精神狀況仍然不錯。（網上圖片）

癌症殺手｜ 21歲少女患晚期胃癌 紀錄抗癌之旅感動網民：希望能慢慢變老

她坦言希望上天可多給她一些時間，讓她可以慢慢變老。（網上圖片）

 

癌症殺手｜網民：你一定要康復！

 

　　事主亦提醒大家要注意飲食、定期體檢，及早發現病情。不少網民得悉事主故事後，都為她的堅強而感動，紛紛鼓勵她要打敗癌症：

 

網民有乜講

看到你的勇敢，還我覺得最近的諸多煩惱都不算甚麼了，希望你幸福，加油！

希望可以很快聽到你的好消息！

小小癌症肯定能被你打敗！祝你早日康復

只要一線有望都不要放棄！一切都會好的。

你一定會康復的！

 

癌症殺手｜引起胃癌8大重要因素

 

　　台灣胰臟科醫生林相宏，曾於其Facebook專頁指出胃癌的8大重要因素：

 

1.遺傳基因包括CDH1、RhoA、MLH1、MSH2、MSH6、PMS2等

2.幽門螺旋菌感染

3.胃癌家族史

4.煙酒

5.常吃紅肉、燒烤、高鹽份飲食

6.缺乏水果蔬菜之飲食習慣

7.肥胖

8.暴露金屬粉塵

資料來源：胰臟科醫生林相宏

 

資料來源：都市報道抖音@福星高照（抗ai版）

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#網絡熱話#癌症#胃癌
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