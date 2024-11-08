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台灣公布邊境查驗不合格名單：美國Tabasco辣椒汁含致癌農藥！一款日本糙米砒霜超標！
健康Tips

台灣公布邊境查驗不合格名單：美國Tabasco辣椒汁含致癌農藥！一款日本糙米砒霜超標！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　台灣食藥署今日（5日）公布最新邊境查驗不合格名單，其中美國辣椒醬品牌「Tabasco」進口的辣椒汁被檢出含致癌農藥「環氧乙烷」，而日本「小柳農園」進口的糙米，則被檢出重金屬「無機砷」（砒霜）超標。

 

　　食藥署公布30項不合格名單，包括美國進口的生蠔及菠菜、菲律賓進口的海膽卵等，都分別檢出有重金屬殘留。

 

台灣檢測｜美國Tabasco辣椒醬驗出致癌農藥 日本糙米重金屬超標14公斤需銷毀

台灣檢測｜美國Tabasco辣椒醬驗出致癌農藥 日本糙米重金屬超標14公斤需銷毀

台灣檢測｜美國Tabasco辣椒醬驗出致癌農藥 日本糙米重金屬超標14公斤需銷毀

台灣檢測｜美國Tabasco辣椒醬驗出致癌農藥 日本糙米重金屬超標14公斤需銷毀

 

　　其中天工生技股份有限公司從美國進口的「Tabasco」哈巴尼羅辣椒汁（特辣）60mL裝就檢出殘留農藥「環氧乙烷」0.1 mg/kg，不符合當地食品安全衛生管理法第15條有關「農藥殘留容許量標準」規定。涉事產品製造廠為「MCILHENNY麥克漢尼公司」，一共有122公斤（約269磅）貨物需全數退運或進行銷毀。

 

　　食藥署副署長林金富表示，由於美國准許在乾燥辛香料中使用「環氧乙烷」，當作殺蟲熏蒸處理，過去半年以來已有23批進口調味粉、調味醬等相關產品檢出環氧乙烷。針對此問題，台灣之前曾向美方要求提出說明及改善措施，而美方亦已於10月5日回覆，會要求業者未來必須全數檢驗合格，才會出口台灣。

 

　　林金富指，是次公布的不合格產品在美方回應前就已輸出，如果11月底仍未見改善，之後便會針對有違規紀錄的製造廠全面停止進口。

 

　　另外，由裕毛屋企業股份有限公司從日本進口的「小柳農園」則檢出重金屬「無機砷」（砒霜）0.39mg/kg，超出台灣「食品中汙染物質及毒素衛生標準」規定中0.35mg/kg的限量。產品製造廠為「有限会社小柳農園」，總重14公斤（約31磅）需全數退運或銷毀。

 

消委會米粉2024｜12款獲消委會高評分 出前一丁、福字米粉上榜

 

　　消費者委員會早前測試市面上30款米粉、米線及河粉，發現當中26款含重金屬污染物、9款含無機砷（即砒霜），部分鈉檢出量逾40倍，恐增健康風險。而消委會米粉測試結果中，亦推介了12款獲滿分評價的米製麵食，包括天鵝牌、孔雀牌、超力牌、福字米粉及日清食品出前一丁等。

 

　　以下12款產品於各項測試中均獲得高評分的米製麵食，名單如下：

 

消委會米粉2024推薦｜消委會12款5星滿分推介產品名單

 

● 孔雀牌 東莞米粉 $15 5星

● 超力 銀絲米粉（金牌原味）$12 5星

● 福字 上湯米粉 $17 5星

● 公仔 米粉原味 $12.3 5星

● 天鵝牌 星洲炒米粉 $16.2 5星

● 佳之選 東莞米粉 $12.9 5星

● 日清食品 出前一丁雞肉味即食米粉 $3.5 5星

● 壽桃牌 快熟河粉 $7.5 5星

● 馬莎M&S Rice Noodles （河粉）$29 5星

● 金御膳 泰式金邊粉理 $14.9 5星

● 媽媽MAMA（幼條）清湯金邊粉 $3.5 5星

● 壽桃牌 小橋米線 榨菜肉絲味 $15.5 5星

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#網絡熱話#致癌物#食品#重金屬#食用安全#農藥#台灣#邊境查驗#食藥署#食品安全#重金屬污染#農藥殘留#美國#日本#進口食品#食品檢驗#消委會#米粉#米線#河粉#無機砷#砒霜#調味料#進口規定#食品標準#製造廠#品牌#環氧乙烷#Tabasco#小柳農園#裕毛屋企業#天工生技#MCILHENNY麥克漢尼公司#消委會米粉測試#污染物#調味粉#調味醬#進口調味料#進口調味粉#進口調味醬#消委會米粉2024推薦#孔雀牌#超力牌#福字米粉#公仔米粉#天鵝牌#佳之選#日清食品#出前一丁#壽桃牌#馬莎M&S#金御膳#媽媽MAMA#幼條清湯金邊粉#榨菜肉絲味#快熟河粉#東莞米粉#河粉推薦#米線推薦#米粉推薦
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