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養生秘訣 │ 78歲乳癌名醫仍操刀做手術！分享3大養生秘訣與推薦1款飲品防8種病
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養生秘訣 │ 78歲乳癌名醫仍操刀做手術！分享3大養生秘訣與推薦1款飲品防8種病

健康解「迷」
健康解「迷」

　　台灣一位乳癌名醫年近8旬仍保持身體壯健，持續活躍在前線為患者操刀做手術，對此他曾分享3大養生秘訣，其中推薦1款飲品，對8種病都有預防及改善的作用。

 

　　現年78歲，擁有台大醫學系、台大醫學院臨床醫學研究所醫學博士等學歷的張金堅，目前是台大醫學院名譽教授兼乳癌防治基金會董事長，亦曾擔任台大醫院一般外科部主任。他至今仍體力充沛，且持續在第一線治療乳癌，為眾多患者進行手術。

 

　　外科醫生工作壓力大、生活節奏快，張金堅卻能保持強健的體魄，秘訣在於其養生之道。他曾在健康節目《名醫的餐桌》中分享3大秘訣，其一為飲咖啡。他透露自己平日是以享受、品嚐的心態飲用咖啡，並特別推薦淺烘焙的咖啡，指出這種咖啡除了味道稍酸、有風味甚佳的水果香，更重要的是烘焙時間短，因此亦含有較多抗氧化物。

 

　　張金堅表示，許多研究指出咖啡有助心血管健康，對通風、糖尿病、牙周病、肺癌、大腸癌、肝癌、乳癌等疾病都有預防及改善的作用，亦能夠降低血壓，是非常健康的飲品。

 

　　不過他也提醒，咖啡每日的飲用量不宜超過3杯，且會對鈣質吸收造成影響，因此建議骨質疏鬆的人士可減少飲用量，或透過食用鈣片、曬太陽、攝取維他命D3及多運動等方式來減少鈣質的流失，而孕婦在孕期前半都不建議喝咖啡。此外，胃酸過多、患有胃酸倒流或胃潰瘍的人士如果要喝咖啡，則務必在飯後才能飲用。對於本身沒有飲用咖啡習慣的人士，張金堅就建議可循序漸進，

 

　　有些人一開始喝咖啡的時候血壓會稍高，但隨著習慣養成之後，血壓會緩緩降低。

 

　　其二，張金堅指出自己的日常飲食除了均衡之外，亦遵行「清淡少慢」的原則，亦即盡量吃原型食物，不碰加工食品、高溫烹調或重口味的食物，多攝取深綠色蔬菜；食量方面，他認為吃到7成飽便已足夠，且進食的時候要細嚼慢嚥，不宜過快，以幫助消化及減輕胃部負擔，同時增加飽足感。

 

　　張金堅的第三個養生秘訣為運動，並表示年輕人應保持較多的運動量，長者運動的時候則應注意避免造成傷害。他以自己為例，指出由於年紀漸長，如今偏向以快步走及加長步行時間代替運動，平時巡視病人的時候亦會盡量行樓梯，以避免肌肉萎縮。

 

咖啡功效｜咖啡7大益處抗氧化減肥防癌

 

　　台灣家醫科醫生李思賢曾在其Facebook專頁發文，拆解咖啡對身體的好壞。他指出，不少人習慣每天喝咖啡提神，適量攝取咖啡的確能夠為身體帶來很多益處。據過往研究指出，咖啡含有綠原酸，建議每天喝1至3杯就能夠達到抗氧化功效，幫助維持DNA端粒細胞的長度，保護人體幹細胞，減緩細胞老化過程和速度之餘，亦可以保持強健和活力。李醫生指出，咖啡能夠為人體帶來7大好處如下：

 

降低膽固醇

● 降低低密度膽固醇的數量並改 善其品質

● 與煮咖啡的方式有關

● 降低患代謝症候群的風險，如糖尿病

 

提神、增加活力

● 阻礙睡眠驅力的累積

● 刺激多巴胺、去甲腎上腺素和血清素等

 

防癌

● 每天至少喝五杯以上可降低患癌機會

 

促進腸道健康

● 促進健康的腸道菌群

● 幫助產生短鏈脂肪酸

● 提升支持腸道健康

 

抗炎

● 減少炎症

● 降低患上與老化相關的疾病

● 從而延長壽命 + 提高健康水平

 

有助減肥

● 刺激新陳代謝

● 燃燒有害的白色脂肪

 

抗氧化

● 1杯咖啡抗氧化能力大於5顆蘋果

● 保護DNA端粒 + 骨髓中的幹細胞

● 保持強健和活力 + 減緩老化

 

資料來源：台灣家醫科醫生 李思齊

 

　　不過李醫生亦提醒，雖然咖啡聽起來對身體百利而無一害，但只限於適量攝取。若過量攝取咖啡因，長久來說可能會造成依賴，甚至有反效果：

 

過量喝咖啡4大壞處

 

腎上腺素的刺激

● 導致心悸

 

皮質醇濃度上升

● 干擾睡眠和免疫系統

 

依賴多巴胺

● 增加多巴胺受體的敏感性造成依賴

● 暫時減少疲勞，但會導致後來的崩潰

 

易疲累

● 肝酶升高

● 高咖啡因攝取會釋放腎上腺素，更容易感到壓力和疲勞

 

資料來源：台灣家醫科醫生 李思齊

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#網絡熱話#醫生#養生#咖啡#運動#台灣#健康#抗氧化#預防疾病#乳癌名醫#張金堅#李思賢#飲食
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