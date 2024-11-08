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短腸症 ｜ 前港姐捐小腸救12歲患短腸症兒子！6歲前經歷多次大手術，需靠儀器輸營養液維持日常生活！
健康Tips
醫生解說

短腸症 ｜ 前港姐捐小腸救12歲患短腸症兒子！6歲前經歷多次大手術，需靠儀器輸營養液維持日常生活！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　前港姐曾瑞珊今年5月將3分之2小腸移植到患短腸症的12歲兒子「甘甘」體內，成為台灣「活體小腸移植」第3例。有醫生就解構手術難度，並指出能夠順利移植「真的是非常幸運」。

 

　　曾瑞珊曾在2006年參選香港小姐，同屆三甲分別為陳茵媺、周家蔚及呂慧儀。曾瑞珊在進入娛樂圈4年後轉行，之後結婚生子，與丈夫育有一對兒女，其中大兒子甘珞龍（甘甘）患有短腸症，剛出生3天便因為「扭腸」而需要接受手術，6歲前已經歷過6次大手術。因為患病緣故，甘甘多年來也沒有用口進食，需一直靠靜脈輸液機輸入營養液維持日常生活，直至2020年12月，曾瑞珊帶著子女移居台灣，希望可為兒子尋求治病的機會。

 

短腸症｜前港姐「活體移植」捐小腸救12歲愛子 醫生解構小腸移植手術凶險程度

曾瑞珊曾在2006年參選香港小姐。（曾瑞珊Facebook圖片）

短腸症｜前港姐「活體移植」捐小腸救12歲愛子 醫生解構小腸移植手術凶險程度

短腸症｜前港姐「活體移植」捐小腸救12歲愛子 醫生解構小腸移植手術凶險程度

短腸症｜前港姐「活體移植」捐小腸救12歲愛子 醫生解構小腸移植手術凶險程度

為了捐小腸給兒子，曾瑞珊一直保持運動習慣。（曾瑞珊Facebook圖片）

短腸症｜前港姐「活體移植」捐小腸救12歲愛子 醫生解構小腸移植手術凶險程度

短腸症｜前港姐「活體移植」捐小腸救12歲愛子 醫生解構小腸移植手術凶險程度

曾瑞珊在今年5月進行小腸移植手術，切除2米小腸移植到兒子體內。（曾瑞珊Facebook圖片）

短腸症｜前港姐「活體移植」捐小腸救12歲愛子 醫生解構小腸移植手術凶險程度

曾瑞珊與12歲兒子「甘甘」。（曾瑞珊Facebook圖片）

短腸症｜前港姐「活體移植」捐小腸救12歲愛子 醫生解構小腸移植手術凶險程度

甘甘患有短腸症，自幼經歷多次大手術。（曾瑞珊Facebook圖片）

短腸症｜前港姐「活體移植」捐小腸救12歲愛子 醫生解構小腸移植手術凶險程度

曾瑞珊一家四口合照。（曾瑞珊Facebook圖片）

短腸症｜前港姐「活體移植」捐小腸救12歲愛子 醫生解構小腸移植手術凶險程度

短腸症｜前港姐「活體移植」捐小腸救12歲愛子 醫生解構小腸移植手術凶險程度

曾瑞珊與一對子女。（曾瑞珊Facebook圖片）

短腸症｜前港姐「活體移植」捐小腸救12歲愛子 醫生解構小腸移植手術凶險程度

短腸症｜前港姐「活體移植」捐小腸救12歲愛子 醫生解構小腸移植手術凶險程度

曾瑞珊近日發文公布兒子近況，表示術後一切狀況良好。（曾瑞珊Facebook圖片）

 

　　對於捐小腸給兒子一事，曾瑞珊坦言早有準備，並因此一直努力運動保持最佳狀態。她於今年5月21日正式接受移植手術，之後在Facebook上發文報平安，表示「手術大成功」，並指自己是「天選之人」，「醫生說我的小腸比一般人長很多，所以我分了200cm給甘甘，他有足夠長度使用。」

 

　　曾瑞珊將手術形容為「打大佬」，術後傷口很痛，但「自己兒子自己救」的感覺讓她快樂無比。手術完成至今約半年，她近日亦發文公布現狀，表示進行腸鏡檢查時，親眼看見自己的小腸在兒子體內活躍着、蠕動着，令她十分感動，更認為與「媽媽的教育好棒」、「弟弟很乖」之類的讚美相比，醫生說「腸子很漂亮」、「絨毛很多」更令她感到開心、滿足及自豪。

 

短腸症｜患者或需終生吊鹽水 移植手術未算成熟

 

　　據台媒《ETtoday》報道，台灣小腸醫學會常務理事蘇銘堯在受訪時指出，短腸症患者大多為先天性腸道異常，例如發炎、多發性瘜肉症等，亦有可能是多次手術造成，例如克隆氏症患者、缺血性腸炎、動脈阻塞、先天血管畸形、先天性的凝血因子異常等，這些問題可能會影響腸道健康，甚至造成腸子壞死，導致需要進行小腸切除手術，最終變成短腸症。

 

　　他表示，短腸症且吸收功能較差的患者可能要長期依靠靜脈營養（吊鹽水）維持生命，部分人士甚至終生都要依靠靜脈營養；這類患者只有小腸移植成功，才能夠恢復正常。

 

　　對於小腸移植手術的難度，蘇銘堯就解釋，這項技術是比較後來才引進，目前還不如心臟、肝臟等器官移植成熟。雖然小腸移植技術本身並不算難，但由於小腸有很豐富的淋巴系統，除了消化功能外還有免疫功能，而移植手術除了要將血管及腸子接起來之外，腸道中間的淋巴管亦需要重新連接，因此患著在術後仍需要服用抗排斥的藥物。

 

　　蘇銘堯強調，要走到移植這一步，主要視乎患者的小腸腸度；一般正常人的小腸約為4至6米，只要保留1米或以上，大部分情況下都還夠用，但如果小腸長度不到1米，罹患短腸症的機會就很高。不過他指出，短腸症目前也有藥物治療，可以幫助改善腸子吸收，只要吸收功能仍屬正常，就不一定要進行移植。

 

短腸症｜短腸症6大症狀

腹瀉

疲勞

營養不良

體重減輕

腳部水腫

大便油膩、惡臭

資料來源：梅奧診所Mayo Clinic

 

資料來源：《ETtoday》、曾瑞珊Facebook

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#網絡熱話#手術#治療#香港小姐#台灣#短腸症#活體小腸移植#港姐#曾瑞珊#健康#醫療
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