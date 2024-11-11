康至科研結合中醫智慧與現代科學 開創腦健康新時代

隨著全球老齡化問題日益嚴重，腦部健康已成為人們關注的焦點。於2018年成立的康至科研有限公司（INFItech，下稱康至科研）是一間專注於人類腦部神經系統研究的創新技術開發公司，由本地知名大學及享譽國際的腦神經科研團隊攜手創立。康至科研致力於發展利用前沿神經科學技術發掘及篩選源自中國傳統草藥的有效成分，結合中醫中藥臨床應用智慧，開發一系列以中草藥為基礎的組合配方，可顯著保護大腦健康，並獲得香港本地大學的專利技術許可，推動大腦健康產品的開發，從而預防及改善腦部退化，應對快速增長的人口老齡化需求。

將科研成果轉化 探索腦部健康的使命



康至科研創辦人之一葉翠芬博士，90年代初於台灣修畢醫事技術系學士及微生物系碩士畢業後回港，並於香港科技大學獲得生物系博士後，多年來專注於腦神經系統研究，從基礎研究、藥物開發、臨床測試，以及將技術轉化及應用等，發表過不少論文，於國際學術界享有盛譽。2018年，葉翠芬博士與團隊成立康至科研，將研究成果通過科學實證方式開發針對腦退化及相關健康問題的產品，讓更多人了解中國傳統草藥的潛力之餘，希望可以幫助到更多人，以「科研為本達至健康」為目的。

葉翠芬博士與潘禮賢希望以科技為基礎，結合中草藥的協同效應，解決由腦部引發的問題，幫助有需要的人士，為社會貢獻一份力量。

葉翠芬博士分享其科研之路：「大腦是全宇宙中結構最複雜，由千億個神經細胞透過『突觸』(Synapse) 連接成網絡，負責將神經信號傳遞以執行各項功能，是學習和記憶的基礎，當人每做一個決定或動作，都要透過『突觸』才能做到，它就像電線網中的接駁口，接觸不良則無法正常運作，能夠明白這個關係就能從根源上對抗記憶問題。根據聯合國預測到2030年，全球人口將有超過20%年過60歲，團隊早於20年前已洞悉人口老齡化現象所帶來的中老年人士腦部記憶衍生出來的社會問題，加上明白記憶及腦退化問題都源於『突觸』功能減退，故開始進行研究及咨詢中醫師，並設立研發平台從中草藥中發掘可以維持及提升『突觸』功能。康至科研團隊擁抱同一信念—冀將研究成果轉化為能幫助大家的產品，應用於社會及有需要人士身上，從而提升生活質素，終極目標就是希望每個人，老年要活得開心及活得健康。」



為保護腦健康的中草藥提供科學證據



雖然中醫草藥已應用多年，因過往缺乏有系統的分析及數據支持，藥效被看低了，故康研科技創始人團隊的理念是利用前沿神經科學技術發掘及篩選源自中國傳統草藥的有效成分，結合中醫中藥臨床應用智慧，開發一系列的組合配方可顯著保護大腦健康，重新演繹中醫中藥智慧，尤其是在增強記憶、改善認知能力及對抗記憶方面問題。葉博士指出：「20多年前，我們與多位中醫專家博士合作，選取了約100多種可能作用於大腦並有益於神經退化性疾病的中草藥，並建立了一個萃取物庫，透過使用不同的神經科學藥物篩選平台進行測試，從中選出有助於促進『突觸』神經連結的傳統中草藥進行深入活性小分子化合物成分分析。有別與西方醫藥，複雜的中藥道理很難以西方醫藥學角度去發展中藥活性小分子，加上中草藥講求多重成分協同效應，因此將研究成果轉化的過程困難及漫長。可幸是，研究技術發展日益進步，我們可以透過多組學方法來了解中藥複雜的作用機制，更有系統地及宏觀性去理解中草藥的道理及藥效，現在可說是結合先進科研與複雜中草藥的最佳時機。」

康至科研創始人團隊與中醫專家合作，建立中草藥庫，並從中篩選和提取複方配方。經過多年研究和測試，這些配方已證實有助於提升突觸神經功能。



大學科研基礎政府支持 雙管齊下助力開發



近年，人們對健康的重視程度日益提高，腦部健康產品的市場需求也迅速增長。康至科研獲得了香港特別行政區政府創新科技署的大學科技初創企業資助計劃（TSSSU）的支持。首席商務官潘禮賢表示：「香港的初創之路並不容易，於市場潛力及產業帶動下，擁有大學科研基礎及政府政策支持是非常重要的，使我們更有勇氣從零開始建立產業，能在政府持續支援及投資者配對下，與康至科研慢慢成長，從而讓更多人了解中草藥如何促進腦部健康，防患於未然。」

康至科研將20多年的研究成果轉化並於2019年推出的『漢方新研Cogniherbs®』系列共3款產品包括腦活元方®、腦心易方®和腦柏靈方®，已在官方網店www.infitech.hk、網購平台及連鎖零售店上架。潘禮賢進一步表示：「3款產品針對腦部引發不同的健康問題—腦活元方® 專注於增強認知和活化大腦，能抑制腦退化的有害因子並促進神經細胞的信號傳遞；腦心易方®則保護心腦血管，減少缺氧對神經細胞的損害，加速康復；腦柏靈方®旨在保護運動神經，改善協調力，能抑制與帕金森病相關的有害因子並保護多巴胺能神經細胞。產品100%香港製造，並通過全面的化學和生物監測，確保產品的生物活性和穩定質？。目前，我們將專注於香港市場，未來計劃拓展至中國、東南亞、日韓及北美等地，推廣中草藥如何從根源解決腦健康問題。」

康至科研於2019年推出『漢方新研Cogniherbs®』系列，包括腦活元方®、腦心易方®和腦柏靈方®，針對不同程度的腦部健康需求。



治未病 喚醒社會關注腦部健康



除了促進腦部健康產品開發外，潘禮賢希望做好教育市場和消費者，喚醒大家關注腦部健康，強調「治未病」的理念，致力於預防腦部退化。「我們將與社福機構及區議員合作，通過講座和研討會提升社區對腦部健康的認識，幫助了解『突觸』功能對腦健康的重要性，以及中草藥如何提升腦部神經功能。」葉博士也寄予厚望：「我們希望有科研實證的藥品助力下，健康將近在咫尺。期望未來可以科技開發更多與記憶缺失或老年問題，例如提升睡眠質素及情緒相關等產品，拓闊治療腦功能退化的人士層面，幫助大家在面對老齡化挑戰時保持健康的腦部功能，讓生活更有活力。」

康至科研去年在日內瓦第48屆「國際發明展」榮獲銅獎，葉翠芬博士感謝團隊的技術及成果獲得認可，並能向評審闡釋中草藥如何針對腦部記憶的根本問題，讓更多西方國家及人士了解中草藥的好處，為團隊注入了強心針。

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