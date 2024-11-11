前AV天后蒼井空生5cm卵巢囊腫，手術切除後爆痛難耐：麻醉藥無效43年來最痛一次！醫生拆解5種卵巢囊腫

保重身體！前AV天后蒼井空近日發文提及自己患有5cm卵巢囊腫，決定手術切除；不料術後痛楚超乎想象，令她一度崩潰指「這是43年來我最痛的一次」。

蒼井空於2018年與DJ老公結婚，隔年生下一對雙胞胎兒子，經常在社交平台分享家庭生活。她在本月6日透過blog發文，表示自己要住院做手術，切除卵巢囊腫，引來網民關心。她指出，自己其實已患卵巢囊腫10年之久，經過不孕治療至懷孕生產，每次檢查囊腫大小都是2cm。直至年初，她開始停止檢查的半年內，囊腫竟增大了3cm，讓她感到害怕，同時也開始計劃手術處理掉：「醫生說囊腫超過5cm就會做手術。與其等到意外發生再處理，不如計畫性地進行手術。」

卵巢囊腫︱術後爆痛：麻醉完全無效

然而，蒼井空接受手術後坦言痛不欲生，「這是43年來我最痛的一次」。她形容，自己原以為手術會像之前剖腹產子一樣，打半身麻醉保有意識，手術後迷迷糊糊回病房。沒想到這次是打全身麻醉，醒來後顫抖著被送回病房，期間更因劇痛不停叫喊：「真的太痛了，打點滴裡的麻醉完全沒有止痛效果，最後靠栓劑和打針鎮痛。」

蒼井空又表示，她是透過腹腔鏡手術切除卵巢囊腫，手術傷口僅1.5cm，比剖腹產帶來的10cm傷口小得多；但卻不曾想到痛楚竟比生產時還痛，所以對此感到驚訝：「沒人告訴我會這麼痛這麼難熬啊！」。

而在術後，蒼井空身上還接著多條管線，包括尿管。醫護人員稱只要能下床走到廁所，就可以取下尿管，為此蒼井空也嘗試下床走動，之後取下尿管，但其中的不適感同樣讓她難以忍受：「尿管插在尿道內，拔掉後感覺像是膀胱炎的疼痛，還伴隨著殘尿感，非常不舒服。」

同場加映：5種卵巢囊腫+4大徵狀

對於卵巢腫瘤的風險，本港婦產科醫生方秀儀早前接受訪問時曾表示，大部分卵巢腫瘤屬良性，多數發生於生育年齡的婦女身上，但青春期前的女生或更年期後的婦女也有機會出現。她續指，卵巢囊腫大致分為以下5種︰

功能性囊腫

通常3個月內會自行消失

出血性囊腫

一般會自行消失，但所需時間較長

漿液性上皮囊腫及黏液性上皮囊腫

需要開刀切除

朱古力瘤

亦即「子宮內膜異位瘤」，視乎囊腫大小及徵狀，可能需要開刀處理

畸胎瘤

需經化驗組織，才能分辨屬良性或惡性

資料來源：婦產科醫生方秀儀

而且，大部分都可以沒有任何徵狀，令患者難以察覺，但亦有機會出現4大徵狀，女性可多加注意：

卵巢囊腫４大徵狀

尿頻

下腹疼痛

月經失調

腹部隆起或摸到有異物

資料來源：婦產科醫生方秀儀

轉載自晴報