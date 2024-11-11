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薛凱琪分享抑鬱症經歷：曾因家庭問題失控企跳，現靠兩件事紓緩情緒！
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薛凱琪分享抑鬱症經歷：曾因家庭問題失控企跳，現靠兩件事紓緩情緒！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年43歲的薛凱琪近日接受網台訪問，訪問期間自爆剛入行時曾因情緒失控，一度拎刀「挾持」父親，氣得令本身有心臟病的父親吐血，以及講述自己差點企跳自殺的經過。

 

　　薛凱琪(Fiona)早前現身一個以「抗抑鬱」為主題的網台節目，接受資深導演陳德森的訪問。節目中，她表示收到導演訪問邀請前，原來她正受突如其來的情緒低落困擾。由於自己過去亦是抑鬱症患者，薛凱琪二話不說便應允，希望借此機會好好令大眾關注抑鬱問題。她表示：「當時啱啱完成咗一個工作，拍咗4、5日左右，期間遇到一啲令我好Down嘅事情，令我覺得自己嘅情緒又向壞嘅方向走，就同工作人員講呢3日都唔好同我傾工作....就係呢個時候，導演打畀我，我仲以為佢咁夜打畀我係搵我拍戲，原來係做呢個節目，我即刻應承。」

 

情緒問題丨薛凱琪陷情緒低谷主動停工自救 Fiona自揭曾因父母關係失控 持利器企浴室：一隻腳跨咗出窗

情緒問題丨薛凱琪陷情緒低谷主動停工自救 Fiona自揭曾因父母關係失控 持利器企浴室：一隻腳跨咗出窗

情緒問題丨薛凱琪陷情緒低谷主動停工自救 Fiona自揭曾因父母關係失控 持利器企浴室：一隻腳跨咗出窗

情緒問題丨薛凱琪陷情緒低谷主動停工自救 Fiona自揭曾因父母關係失控 持利器企浴室：一隻腳跨咗出窗

情緒問題丨薛凱琪陷情緒低谷主動停工自救 Fiona自揭曾因父母關係失控 持利器企浴室：一隻腳跨咗出窗

情緒問題丨薛凱琪陷情緒低谷主動停工自救 Fiona自揭曾因父母關係失控 持利器企浴室：一隻腳跨咗出窗

情緒問題丨薛凱琪陷情緒低谷主動停工自救 Fiona自揭曾因父母關係失控 持利器企浴室：一隻腳跨咗出窗

薛凱琪父母早年曾傳出已離異消息，但薛與雙親感情仍然相當良好。(FB圖片)

情緒問題丨薛凱琪陷情緒低谷主動停工自救 Fiona自揭曾因父母關係失控 持利器企浴室：一隻腳跨咗出窗

情緒問題丨薛凱琪陷情緒低谷主動停工自救 Fiona自揭曾因父母關係失控 持利器企浴室：一隻腳跨咗出窗

情緒問題丨薛凱琪陷情緒低谷主動停工自救 Fiona自揭曾因父母關係失控 持利器企浴室：一隻腳跨咗出窗

情緒問題丨薛凱琪陷情緒低谷主動停工自救 Fiona自揭曾因父母關係失控 持利器企浴室：一隻腳跨咗出窗

情緒問題丨薛凱琪陷情緒低谷主動停工自救 Fiona自揭曾因父母關係失控 持利器企浴室：一隻腳跨咗出窗

情緒問題丨薛凱琪陷情緒低谷主動停工自救 Fiona自揭曾因父母關係失控 持利器企浴室：一隻腳跨咗出窗

現年43歲的薛凱琪保養相當得宜，近年積極於內地發展。(FB圖片)

 

曾持刀「挾持」父親

 

　　薛凱琪又表示自己是獨生女，自小已備受雙親的呵護，這亦埋下日後有不順意的事情時，不太懂去處理。她回憶起自己剛入行時，疑因為父母爭執，突然拿起刀，此時導演便問「你是否想維護媽媽? 」薛則回應：「不是，只是想解決件事，我解決不了，我就非常煩燥，因為我解決不了，便走入廚房，我拿一把刀或叉嘅利器，然後我就『挾持』著爸爸。」

 

　　其後，薛凱琪又指有心臟病的爸爸那一刻因為太激動，竟吐血在地上，令她瞬間感到非常驚慌，「爸爸有心臟病，佢後來做咗心內直視手術，嗰一刻佢好激動，佢吐血喺地，其實我覺得那一刻我感到很恐慌同驚訝，下一刻就想送爸爸入醫院，但那一刻爸爸好想留喺家中，佢想解決嗰件事，但我感到震驚...唔知點解腦部就會失常，之後拿著刀叫爸爸快去醫院，其實一秒之後我就衝入了房間。」

 

　　薛凱琪指當時父母非常擔心，衝去她的房間看她的情況，「記得我又是拎住一個利器，我喺浴室個窗，那時候個子不高，但一隻腳已爬出窗外，我話我處理唔到自己嘅思緒，表示這樣我就會跳下去，當時還未有抑鬱症。」

 

　　薛凱琪指那件事後，自己心情猶如坐過山車，處於高低起伏狀態，再加上之後談戀愛不順，工作又忙碌，及家庭問題，便開始有抑鬱。其後她於節目中向父母表示感到相當抱歉，覺得現時可能亦會遇上情緒低落的時候，但自己就會透過打坐、做瑜伽等方法克服，又指經常提醒自己要知足，因為相比貧窮國家的孩子，自己已相當幸福。

 

情緒問題丨薛凱琪陷情緒低谷主動停工自救 Fiona自揭曾因父母關係失控 持利器企浴室：一隻腳跨咗出窗

情緒問題丨薛凱琪陷情緒低谷主動停工自救 Fiona自揭曾因父母關係失控 持利器企浴室：一隻腳跨咗出窗

情緒問題丨薛凱琪陷情緒低谷主動停工自救 Fiona自揭曾因父母關係失控 持利器企浴室：一隻腳跨咗出窗

情緒問題丨薛凱琪陷情緒低谷主動停工自救 Fiona自揭曾因父母關係失控 持利器企浴室：一隻腳跨咗出窗

(影片截圖)

 

抑鬱症｜1分鐘自測是否患上抑鬱症

 

　　抑鬱症有多普遍？衞生署指出，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者，但逾半數沒有尋求協助。抑鬱症病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。

 

　　抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺，但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

 

　　若你曾經持續兩星期，差不多大部分時間均出現5項或以上的徵狀（必須包括1或2），即有可能患上抑鬱症，宜及早求助。

 

幾乎對所有活動失去興趣

幾乎每天都感到情緒憂鬱

食慾或體重驟降或驟升，但非刻意減肥或增肥

幾乎每天都失眠或嗜睡

行動或說話比平時遲滯或激動

幾乎每天都感到疲累或失去動力

專注力、思考力或決斷力減退

幾乎每天都覺得自我價值低或有過份的罪疚感

反覆想到死亡、重覆出現無特別計劃的自殺意念，甚至曾嘗試自殺或已有實行自殺的計劃

 

轉載自晴報

Tags:#健康問題#薛凱琪#心臟病#抑鬱症
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