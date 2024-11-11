薛凱琪分享抑鬱症經歷：曾因家庭問題失控企跳，現靠兩件事紓緩情緒！

現年43歲的薛凱琪近日接受網台訪問，訪問期間自爆剛入行時曾因情緒失控，一度拎刀「挾持」父親，氣得令本身有心臟病的父親吐血，以及講述自己差點企跳自殺的經過。

薛凱琪(Fiona)早前現身一個以「抗抑鬱」為主題的網台節目，接受資深導演陳德森的訪問。節目中，她表示收到導演訪問邀請前，原來她正受突如其來的情緒低落困擾。由於自己過去亦是抑鬱症患者，薛凱琪二話不說便應允，希望借此機會好好令大眾關注抑鬱問題。她表示：「當時啱啱完成咗一個工作，拍咗4、5日左右，期間遇到一啲令我好Down嘅事情，令我覺得自己嘅情緒又向壞嘅方向走，就同工作人員講呢3日都唔好同我傾工作....就係呢個時候，導演打畀我，我仲以為佢咁夜打畀我係搵我拍戲，原來係做呢個節目，我即刻應承。」

薛凱琪父母早年曾傳出已離異消息，但薛與雙親感情仍然相當良好。(FB圖片)

現年43歲的薛凱琪保養相當得宜，近年積極於內地發展。(FB圖片)

曾持刀「挾持」父親

薛凱琪又表示自己是獨生女，自小已備受雙親的呵護，這亦埋下日後有不順意的事情時，不太懂去處理。她回憶起自己剛入行時，疑因為父母爭執，突然拿起刀，此時導演便問「你是否想維護媽媽? 」薛則回應：「不是，只是想解決件事，我解決不了，我就非常煩燥，因為我解決不了，便走入廚房，我拿一把刀或叉嘅利器，然後我就『挾持』著爸爸。」

其後，薛凱琪又指有心臟病的爸爸那一刻因為太激動，竟吐血在地上，令她瞬間感到非常驚慌，「爸爸有心臟病，佢後來做咗心內直視手術，嗰一刻佢好激動，佢吐血喺地，其實我覺得那一刻我感到很恐慌同驚訝，下一刻就想送爸爸入醫院，但那一刻爸爸好想留喺家中，佢想解決嗰件事，但我感到震驚...唔知點解腦部就會失常，之後拿著刀叫爸爸快去醫院，其實一秒之後我就衝入了房間。」

薛凱琪指當時父母非常擔心，衝去她的房間看她的情況，「記得我又是拎住一個利器，我喺浴室個窗，那時候個子不高，但一隻腳已爬出窗外，我話我處理唔到自己嘅思緒，表示這樣我就會跳下去，當時還未有抑鬱症。」

薛凱琪指那件事後，自己心情猶如坐過山車，處於高低起伏狀態，再加上之後談戀愛不順，工作又忙碌，及家庭問題，便開始有抑鬱。其後她於節目中向父母表示感到相當抱歉，覺得現時可能亦會遇上情緒低落的時候，但自己就會透過打坐、做瑜伽等方法克服，又指經常提醒自己要知足，因為相比貧窮國家的孩子，自己已相當幸福。

(影片截圖)

抑鬱症｜1分鐘自測是否患上抑鬱症

抑鬱症有多普遍？衞生署指出，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者，但逾半數沒有尋求協助。抑鬱症病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。

抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺，但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

若你曾經持續兩星期，差不多大部分時間均出現5項或以上的徵狀（必須包括1或2），即有可能患上抑鬱症，宜及早求助。

幾乎對所有活動失去興趣

幾乎每天都感到情緒憂鬱

食慾或體重驟降或驟升，但非刻意減肥或增肥

幾乎每天都失眠或嗜睡

行動或說話比平時遲滯或激動

幾乎每天都感到疲累或失去動力

專注力、思考力或決斷力減退

幾乎每天都覺得自我價值低或有過份的罪疚感

反覆想到死亡、重覆出現無特別計劃的自殺意念，甚至曾嘗試自殺或已有實行自殺的計劃

轉載自晴報