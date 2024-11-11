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乳癌 ｜ 32歲女新婚女子確診乳癌：經歷化療、標靶治療及手術重建，成功抗癌成立病友會！
健康Tips
乳癌

32歲新婚女子確診乳癌：經歷化療、標靶治療及手術重建，成功抗癌成立病友會！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　乳癌是香港女性最常見的癌症!台灣乳癌抗癌鬥士米娜在10年前偶爾摸到胸前一個小硬塊，求醫確診乳癌。其後曾做30次手術和化療，終於成功抗癌。她最近分享當時的心路歷程，慶幸一路上有丈夫陪伴和鼓勵。

 

抗癌鬥士｜摸到胸部異常腫塊求醫 新婚３個月確診乳癌

 

　　台灣年輕病友協會創會理事長米娜（潘怡伶）日前在當地節目《震震有詞》上，分享罹患乳癌的心路歷程。曾是乳癌抗癌鬥士的她在2014年確診乳癌，當時她只有32歲且剛新婚3個月，坦言得悉自己罹患乳癌後猶如晴天霹靂。她憶述，當時無意中在洗澡期間摸到胸部有一個「會滑動的小腫塊」，不痛不癢，故此求醫做檢查求個安心。米娜家族沒有乳癌病史，醫生初步認為可能是纖維瘤，做完切片檢查後，米娜一個人去看報告。當時醫生一打開報告說得很隱晦，並立刻請米娜的丈夫一同來。米娜坦言已經猜到大概是癌症，她跟丈夫說：「我說你趕快過來，醫生說有事要跟你討論。然後我先生還說，『你懷孕囉？』」

 

抗癌鬥士｜看報告被丈夫以為懷孕 做30次手術成功抗癌

 

　　米娜確診乳癌1期，同時亦被丈夫的反應逗笑，但直言「打擊蠻大」，還覺得丈夫很倒霉，「新婚後第一件事就是看病理報告」。最後得悉新婚妻子罹患乳癌後，表示「不管發生甚麼事，我都在」，給米娜打了一支強心針，勇敢踏上抗癌路。

 

乳癌｜沖涼摸到胸部硬塊 32歲女新婚3個月確診乳癌 歷30次治療重建乳房分享抗癌路

米娜2014年確診乳癌。（Facebook圖片）

乳癌｜沖涼摸到胸部硬塊 32歲女新婚3個月確診乳癌 歷30次治療重建乳房分享抗癌路

化療期間，米娜嚴重甩頭髮，最終索性剃光頭。（影片截圖）

乳癌｜沖涼摸到胸部硬塊 32歲女新婚3個月確診乳癌 歷30次治療重建乳房分享抗癌路

乳癌｜沖涼摸到胸部硬塊 32歲女新婚3個月確診乳癌 歷30次治療重建乳房分享抗癌路

成立病友會後頻繁出席活動，提高大眾意識。（Facebook圖片）

乳癌｜沖涼摸到胸部硬塊 32歲女新婚3個月確診乳癌 歷30次治療重建乳房分享抗癌路

乳癌｜沖涼摸到胸部硬塊 32歲女新婚3個月確診乳癌 歷30次治療重建乳房分享抗癌路

米娜抗癌成功10年後成立病友會。（Facebook圖片）

乳癌｜沖涼摸到胸部硬塊 32歲女新婚3個月確診乳癌 歷30次治療重建乳房分享抗癌路

米娜成立病友會幫助同路人度過患癌難關。（Facebook圖片）

乳癌｜沖涼摸到胸部硬塊 32歲女新婚3個月確診乳癌 歷30次治療重建乳房分享抗癌路

米娜與朱芯儀合照。（Facebook圖片）

乳癌｜沖涼摸到胸部硬塊 32歲女新婚3個月確診乳癌 歷30次治療重建乳房分享抗癌路

米娜曾切除全部乳房再做重建乳房手術，術後復原良好。（Facebook圖片）

 

　　米娜開始做化療和服用標靶藥，一共經歷過12次化療、17次標靶治療、以及2次手術，而且全部的醫療費用全自費，花100多萬台幣（約24.3萬港元）。化療期間，米娜身體變得非常虛弱，頭髮更是「一撮撮地掉下」，她索性剃光頭，一直到化療完結。完成化療後，她聽從醫生建議，先切除全部乳房再做重建乳房手術。

 

抗癌鬥士｜感恩丈夫家人全力支持

 

　　她指，丈夫雖然心疼她又要做手術開刀，但回想整個抗癌過程中，她慶幸自己有做全盤考量。丈夫一家和家人對於她一切的決定都非常支持，且把她當作一般人正常的生活，一直鼓勵她，使她非常感恩。抗癌成功後，她合夥創立台灣年輕病友協會，希望幫助病友度過艱難時刻。

 

乳房檢查｜乳癌5大症狀

 

　　據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

 

1.乳房皮膚變厚或出現硬塊

2.乳房出現皺紋、凹陷或皮疹

3.乳房或腋下出現持續的不適或疼痛

4.乳房形狀或大小有所改變

5.乳房形狀改變、出現分泌物或皮疹

資料來源：香港癌症基金會

 

乳房檢查｜自我乳房檢查方法

 

　　其實男女都會有可能患上乳癌，而兩者檢查乳癌的方法大致相同，只要定期檢查，可以增加及早發現乳癌的機會。據香港家庭計劃指導會資料，自我乳房檢查的目的是提高對自己乳房的認識及對乳房疾病的警覺性，大部分的乳房腫塊都是在自我檢查時發現。自我檢查應在乳房並無疼痛或腫脹的情況、如經期後進行；停經後的婦女則可在任何時候進行。任何女性一旦發現乳房腫塊，應盡早找醫生檢查，獲取專業的意見和診斷。

 

1.脫去衣服，舉起雙手，在鏡前觀察乳房有否異樣。

2.手指合攏，在乳房內側作平壓繞圈按摩，留意有否硬塊。

3.用同樣凡方法檢查乳房外側。

4.檢查腋窩及乳房之間位置，留意有否硬塊。

5.輕捏乳頭，留意有否出血或有異常分泌物。

資料來源：香港家庭計劃指導會

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#健康養生#化療#癌症#乳癌#健康#自我檢查#抗癌#手術#標靶治療#重建手術#病友會#癌症基金會#家庭計劃指導會#重建乳房手術#台灣
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