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吳文忻抗癌期間父親猝逝！
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猝死 │ 吳文忻抗癌期間父親猝逝！醫生拆解猝死高危因素與徵兆，經常胸悶心悸要警惕！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　50歲前港姐季軍吳文忻（Natalie）今年8月乳癌復發，最近積極抗癌，病情開始有起色。豈料，她日前（9日）在社交平台公佈噩耗，指爸爸突然猝死，對她來說是巨大打擊。

 

吳文忻抗癌｜抗癌期間傳來噩耗

 

　　50歲前港姐季軍吳文忻Natalie（現名吳忻熹）最近積極赴泰抗癌，接受免疫細胞治療，病情有起色。剛過50歲生日的Natalie不時在社交平台開直播更新病情，自從今年8月發現乳癌復發後，癌細胞曾一度擴散至淋巴位置，前往泰國接受免疫細胞療法，幸運地在她50歲生日傳來好消息，左邊胸部腫瘤縮小一半。

 

吳文忻爸爸｜吳文忻抗癌期間 父親猝逝噩耗 至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】

吳文忻爸爸｜吳文忻抗癌期間 父親猝逝噩耗 至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】

吳文忻爸爸｜吳文忻抗癌期間 父親猝逝噩耗 至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】

吳文忻爸爸｜吳文忻抗癌期間 父親猝逝噩耗 至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】

吳文忻爸爸｜吳文忻抗癌期間 父親猝逝噩耗 至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】

吳文忻爸爸｜吳文忻抗癌期間 父親猝逝噩耗 至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】

吳文忻爸爸｜吳文忻抗癌期間 父親猝逝噩耗 至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】

吳文忻爸爸｜吳文忻抗癌期間 父親猝逝噩耗 至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】

吳文忻爸爸｜吳文忻抗癌期間 父親猝逝噩耗 至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】

吳文忻爸爸｜吳文忻抗癌期間 父親猝逝噩耗 至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】

吳文忻爸爸｜吳文忻抗癌期間 父親猝逝噩耗 至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】

吳文忻爸爸｜吳文忻抗癌期間 父親猝逝噩耗 至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】

 

 

　　豈料，吳文忻上周六（9日）在社交平台發文公布父親死訊，並將亡父生前照片剪輯成短片，寄予對父親的思念。影片中可見吳文忻與父親昔日的合照，亦記載父親與孫女們的快樂的時光，「爸爸，你今天突然離世的消息，對我們每個人來說都是一個巨大打擊……。」

 

吳文忻爸爸｜吳文忻抗癌期間 父親猝逝噩耗 至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】

吳文忻爸爸｜吳文忻抗癌期間 父親猝逝噩耗 至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】

吳文忻爸爸｜吳文忻抗癌期間 父親猝逝噩耗 至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】

吳文忻爸爸｜吳文忻抗癌期間 父親猝逝噩耗 至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】

吳文忻爸爸｜吳文忻抗癌期間 父親猝逝噩耗 至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】

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吳文忻爸爸｜吳文忻抗癌期間 父親猝逝噩耗 至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】

吳文忻爸爸｜吳文忻抗癌期間 父親猝逝噩耗 至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】

吳文忻爸爸｜吳文忻抗癌期間 父親猝逝噩耗 至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】

吳文忻爸爸｜吳文忻抗癌期間 父親猝逝噩耗 至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】

吳文忻爸爸｜吳文忻抗癌期間 父親猝逝噩耗 至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】

吳文忻爸爸｜吳文忻抗癌期間 父親猝逝噩耗 至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】

吳文忻爸爸｜吳文忻抗癌期間 父親猝逝噩耗 至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】

吳文忻爸爸｜吳文忻抗癌期間 父親猝逝噩耗 至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】

吳文忻爸爸｜吳文忻抗癌期間 父親猝逝噩耗 至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】

吳文忻爸爸｜吳文忻抗癌期間 父親猝逝噩耗 至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】

 

吳文忻抗癌｜憶起爸爸晚年獲星探發掘：So proud of you!

 

　　帖文下有不少網民表示震驚，留言安慰吳文忻。吳文忻一直視爸爸為Handsome Dad，最新亦上載父親拍攝廣告的短片，回憶起父親剛從美國回流香港，晚年獲星探發掘，接拍荷里活網絡電視劇《The Expat》，飾演妮歌潔曼（Nicole Kidman）的老爺，對於爸爸的演出感自豪：「So proud of you!」

 

吳文忻爸爸｜吳文忻抗癌期間 父親猝逝噩耗 至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】

吳文忻爸爸回流香港後被星探發掘。（Facebook圖片）

吳文忻爸爸｜吳文忻抗癌期間 父親猝逝噩耗 至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】

吳文忻爸爸回流香港後被星探發掘。（Facebook圖片）

吳文忻爸爸｜吳文忻抗癌期間 父親猝逝噩耗 至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】

吳文忻爸爸回流香港後被星探發掘。（Facebook圖片）

吳文忻爸爸｜吳文忻抗癌期間 父親猝逝噩耗 至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】

吳文忻爸爸回流香港後被星探發掘。（Facebook圖片）

吳文忻爸爸｜吳文忻抗癌期間 父親猝逝噩耗 至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】

吳文忻爸爸回流香港後被星探發掘。（Facebook圖片）

 

吳文忻爸爸｜猝死4大高危因素

 

　　浙江大學醫學院附屬第二醫院急診科醫生盧曉曾引用過往刊登在《中國急救醫學期刊》的研究，指30歲高血壓患者比一般人猝死風險高30%，藉此提醒高血壓患者如果血壓控制不佳，容易出現併發症，如腦出血、心肌梗塞等。

 

　　盧曉分享4個猝死高危因素：

 

1. 情緒波動 + 過度勞累

2. 高血壓患者

3. 心源性猝死

● 由心臟疾病或心律不正引起

4. 年齡

● 心源性猝死高發年齡：31歲至63歲

 

資料來源：浙江大學醫學院附屬第二醫院急診科醫生 盧曉

 

吳文忻爸爸｜10大猝死徵兆

 

　　台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

 

10大猝死徵兆

 

1. 反覆腸胃道症狀

2. 經常性疲累

3. 胸悶

4. 出現不明原因疼痛

5. 頻繁心悸

6. 經常性眼前發黑、單側或雙側肢體麻木

7. 盜汗

8. 經常性頭暈或昏厥

9. 呼吸不順、嘴唇發紫

10. 失眠、經常性睡眠窒息

 

資料來源：台灣急診專科醫生魏智偉

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康養生#癌症#治療#乳癌#健康問題#吳文忻#健康#猝死#預防#抗癌#吳文忻爸爸#急救醫學#高血壓#併發症#心肌梗塞#睡眠窒息#免疫細胞療法
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