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台灣女星任容萱用錯方法減肥致血糖高兼脂肪肝
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糖尿病

荷爾蒙失調｜台灣女星任容萱用錯方法減肥致血糖高兼脂肪肝！靠2招減17磅，擺脫前期糖尿病搣甩三高！

健康解「迷」
健康解「迷」

       35歲任容萱日前亮相金鐘獎紅地毯，一身黑色高衩晚禮服大騷美腿，被網民大讚是今年「金鐘紅地毯最美女藝人」。她自爆自己減肥曾走冤枉路，患胰島素抗性後靠2招減肥，成功搣甩三高和17磅。有醫生建議５招降血糖，重拾健康體魄。

 

降血糖｜4個月瘦8公斤 用錯方法減錯肥

 

　　35歲台灣女藝人任容萱最近減肥成功，4個月成功搣甩8公斤（約17.6磅），體脂減8%，連一直最難減的下半身亦見效。她透露，以前是個不折不扣的「泡芙人」，雖然BMI在標準範圍內，但體檢報告「全部紅字」，體脂率、內臟脂肪都偏高，還有脂肪肝和胰島素抗性的問題，恐罹糖尿病前期。

 

　　任容萱表示，「我其實試過很多的方式，像是針灸、埋線、吃中藥狂拉肚子、瘋狂地運動、瘋狂的流汗，但我覺得這不是沒效果，只是效果是有限的，可能是階段性的有效，因為我可能沒辦法堅持下去，所以後來可能就復胖，而且甚至胖得更多！」

 

荷爾蒙失調｜任容萱患三高脂肪肝減17磅逆轉前期糖尿病 醫生推薦咁食降血糖

任容萱透露自己喜歡吃甜品，導致胰島素抗性。（Facebook圖片）

荷爾蒙失調｜任容萱患三高脂肪肝減17磅逆轉前期糖尿病 醫生推薦咁食降血糖

任容萱貌美有氣質，經常上載生活照。（Facebook圖片）

荷爾蒙失調｜任容萱患三高脂肪肝減17磅逆轉前期糖尿病 醫生推薦咁食降血糖

任容萱貌美有氣質，不吝嗇大騷長腿。（Facebook圖片）

荷爾蒙失調｜任容萱患三高脂肪肝減17磅逆轉前期糖尿病 醫生推薦咁食降血糖

任容萱貌不吝嗇大騷長腿。（Facebook圖片）

荷爾蒙失調｜任容萱患三高脂肪肝減17磅逆轉前期糖尿病 醫生推薦咁食降血糖

任容萱看起來身型標準，原來曾有三高問題。（Facebook圖片）

荷爾蒙失調｜任容萱患三高脂肪肝減17磅逆轉前期糖尿病 醫生推薦咁食降血糖

任容萱看起來身型標準，原來曾有三高問題。（Facebook圖片）

荷爾蒙失調｜任容萱患三高脂肪肝減17磅逆轉前期糖尿病 醫生推薦咁食降血糖

任容萱開始做運動，成功減肥。（Facebook圖片）

荷爾蒙失調｜任容萱患三高脂肪肝減17磅逆轉前期糖尿病 醫生推薦咁食降血糖

任容萱身材標準，自爆原來患三高。（Facebook圖片）

荷爾蒙失調｜任容萱患三高脂肪肝減17磅逆轉前期糖尿病 醫生推薦咁食降血糖

任容萱身材標準，自爆原來患三高。（Facebook圖片）

荷爾蒙失調｜任容萱患三高脂肪肝減17磅逆轉前期糖尿病 醫生推薦咁食降血糖

任容萱喜歡吃甜品。（Facebook圖片）

荷爾蒙失調｜任容萱患三高脂肪肝減17磅逆轉前期糖尿病 醫生推薦咁食降血糖

任容萱被網民稱為氣質美女。（Facebook圖片）

荷爾蒙失調｜任容萱患三高脂肪肝減17磅逆轉前期糖尿病 醫生推薦咁食降血糖

任容萱被網民稱為氣質美女。（Facebook圖片）

荷爾蒙失調｜任容萱患三高脂肪肝減17磅逆轉前期糖尿病 醫生推薦咁食降血糖

任容萱被網民稱為氣質美女。（Facebook圖片）

荷爾蒙失調｜任容萱患三高脂肪肝減17磅逆轉前期糖尿病 醫生推薦咁食降血糖

任容萱被網民稱為氣質美女。（Facebook圖片）

荷爾蒙失調｜任容萱患三高脂肪肝減17磅逆轉前期糖尿病 醫生推薦咁食降血糖

任容萱不吝嗇大騷長腿。（Facebook圖片）

荷爾蒙失調｜任容萱患三高脂肪肝減17磅逆轉前期糖尿病 醫生推薦咁食降血糖

任容萱一家人合照。（Facebook圖片）

荷爾蒙失調｜任容萱患三高脂肪肝減17磅逆轉前期糖尿病 醫生推薦咁食降血糖

任容萱與姐姐任家萱感情很好。（Facebook圖片）

荷爾蒙失調｜任容萱患三高脂肪肝減17磅逆轉前期糖尿病 醫生推薦咁食降血糖

任容萱與姐姐任家萱感情很好。（Facebook圖片）

 

荷爾蒙失調｜拍戲日夜顛倒 終靠2招降三高

 

　　任容萱指自己以前嘗試過各種極端的減肥方法，包括吃中藥、針灸、全身包保鮮膜做運動、嚴格吃水煮餐，但還是瘦不下來。後來就醫才發現是荷爾蒙失調，極端的減肥方法導致她罹患脂肪肝與胰島素抗性都不自知，甚至誘發雌激素、肝臟慢性發炎等問題。她最終發現減肥失敗原因，是因為平日拍戲日夜顛倒，導致三餐不規律，亦經常吃外賣，導致體脂囤積，造成脂肪肝等健康問題。後來，她積極做運動和調整飲食作息，終於成功減肥。

 

糖尿病前期｜胰島素抗性5至10年 恐增糖尿病風險

 

　　台灣初日診所副院長及家醫科醫生鄧雯心指出，荷爾蒙是調控身體儲存熱量和燃燒的主要元素，當出現失調恐怕會影響食慾和基礎代謝。而胰島素是降低血糖的荷爾蒙，一旦出現胰島素抗性就會容易導致脂肪囤積。鄧雯心續指，胰島素抗性會增加患上糖尿病、心血管疾病、中風、高血脂、三高、高血壓、癌症、失智症風險。根據臨床經驗，很多人出現胰島素抗性後5至10年都會演變成糖尿病前期。

 

胰島素抗性｜飲食失衡是元兇 瘦底亦中招

 

　　為何會出現胰島素抗性？鄧雯心解釋，高糖、高油的加工飲食、頻繁進食都會造成胰島素抗性。其他因素導致體內荷爾蒙紊亂，如壓力、睡眠不足、慢性發炎等，平日缺乏運動或經常接觸塑化劑、重金屬等環境毒素，都會導致身體發炎。

 

　　鄧雯心提醒，很多人誤會只有肥胖的人會出現胰島素抗性，其實很多外表瘦削的人，但內臟脂肪高的人士，俗稱「泡芙人」，都會有這個問題。若出現以下4大症狀，可能已經出現胰島素抗性：

 

胰島素抗性4大症狀

 

● 腹部脂肪明顯堆積

● 一整天感到疲勞

● 飯後特別想睡覺

● 用以前的減肥方式卻瘦不下來

 

改善脂肪肝｜5招快速降血糖

 

　　脂肪肝與胰島素抗性相輔相成，鄧雯心指出，胰島素抗性通常會伴隨著脂肪肝，如經常喝酒、高果糖飲食、反式脂肪或是味精等，都會加重脂肪肝問題。但只要改善胰島素抗性的問題，脂肪肝都會一併改善。

 

降血糖｜5招快速降血糖

 

● 選擇原型食物

● 減少攝取精緻碳水化合物

● 注意進食順序，先吃蔬菜和蛋白質，再吃澱粉食物

● 恆常運動、紓壓減少壓力

● 調整生活型態，早睡早起

 

轉載自晴報

 

Tags:#糖尿病#荷爾蒙失調#健康養生#脂肪肝#運動#健康問題#高血壓#減肥#健康#胰島素抗性#任容萱#降血糖#飲食調整
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