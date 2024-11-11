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19歲女一原因堅決絕育
健康Tips

19歲少女一原因堅決絕育，分享北上結紮過程：手術後劇痛經歷與手術有冇副作用？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　一名19歲少女近日於網上分享其北上結紮的過程，更指過程中雖然母親大力反對，但因為1個原因，仍堅持完全絕育的念頭。她指即使手術後感到劇痛，仍然不會後悔。

 

　　該名女生於Dcard以「19歲女仔結紥」為題講述北上結紮原因及過程，她指因為香港價錢太昂貴，因此才決定北上，由於當時未足20歲，因此她要找爸爸陪伴及簽字。當到達醫院後，醫生除了進行一系列例行檢查，亦曾多次重複地問她是否真的要進行結紥手術，甚至擔心她將來會後悔，建議以「活紥」取代「剪斷輸卵管」作絕育手段，不過卻被女生斷言拒絕。

 

　　女生解釋醫生提到的活紥，「是用帶綁住就好，應該係驚我將來後悔，就算改變主意想生，復原嘅機會都大。但係我再同做手術嘅醫生溝通，話要剪斷輸卵管，百分百絕育。」

 

　　接下來，經檢查後，再經過6小時空腹，女生指真正手術時已經是晚上7點，她吸入麻醉氣體就自然地睡著，而醒來第一反應便是劇痛，令她難以動彈，「講真痛到癲，佢有畀尿道管，準備我6個鐘可以排尿嘅，但係我痛到連小便都唔得....一直都冇瞓覺。」

 

　　女生本來以為可以星期日當天做完手術便可以出院，但因為傷口發炎，她最終星期二才被允許離開。她指離開時，傷口仍然劇痛，而且發現費用總共2萬人民幣，比預期多出9000人民幣，「2萬人民幣係結紥嘅費用。然後又痛又開心咁返香港，喺羅湖坐上80蚊的港鐵頭等車廂返屋企。返到去畀阿媽心痛嘅碎碎唸: 做咩咁衝動啊…唉唔做都做咗了，唔痛唔痛了…。」

 

　　女生指由手術至今已經1年，並交代堅持絕育的原因是因為沒有信心令下一代開心，「可能我見識嘅事都係太少，感受唔到呢個世界有幾美好，但係既然我都感受唔到呢個世界嘅快樂，又點樣帶快樂畀下一代呢？」

 

拆解女性外科結紮手術

 

　　根據家計會資料，輸卵管結紮手術是透過切斷或封閉輸卵管，使精子和卵子不能相遇，達到永久避孕的目的。女性輸卵管結紮手術共有兩種，分別為「經腹腔結紮手術」或「腹腔鏡結紮手術」。在非常罕見的情形下，女性在手術後仍會懷孕，這主要是因為結紮部位再復通的緣故。

 

拆解女性結紮手術

 

何謂經腹腔結紮手術？

 

　　可在全身或局部麻醉下進行的。手術時，醫生在女性小腹下位作約一吋長的切割，出左右兩側輸卵管，然後加以結業和切斷，整個手術過程約需二十分鐘。

 

　　在全身麻醉後，醫生會在女性肚臍下方引入腹腔鏡，以觀察盤腔內器官的情況。手術方法分有結紮後再加以切斷或燒灼輸卵管。或在輸卵管上套上小夾或小環。

 

手術後有冇副作用？

 

　　除了一般外科手術所引起的普通併發症，如疼痛、流血和傷口發炎外。輸卵管結本身並不會損傷或影響身體的生理功能，更不影響健康和性生活。

 

手術後，卵子往哪裏去了？

 

　　手術後，會照常排出卵子。但由於卵子不能從輸卵管通過，自然便會被身體吸收。

 

資料來源：家計會

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#女性健康#絕育手術#結紮#醫療#家計會
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