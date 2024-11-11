照顧者｜60歲肺癌女兒延遲手術照顧失智雙親，親手打造「家庭養老院」照顧至百年歸老！

照顧者不易！内地一名60歲女兒罹患肺癌，為照顧患有失智症的父母，她延遲2年住院做手術，更親手打造「家庭養老院」，只為全心全意照顧父母。

照顧者｜為父母打造「家庭養老院」

紀錄片《前浪》番外篇《氣球》中，記錄了60歲錢瑋蕻養老照護的心路歷程。目前的她已經居家照護父母5年，父母均患有阿兹海默症。2020年6月23日，錢瑋蕻父母一同入住養老院。

不過，由於錢瑋蕻不忍父母渴望她留在身邊的眼神，因此決定重新將父母接回家，並於2020年9月1日將家裏打造成「家庭養老院」，包括走廊扶手、輪椅通道、沖涼專用椅、吸氧機等等，以保證父母所居住的環境要舒服，「最難過的是，我去養老院看我爸媽，我去的時候他們是好開心，看完幾個小時後，我要走了，他們的眼神其實就像你送你的孩子去幼稚園，要離開你，是一樣的眼神。他是一種渴望你待在他身邊的眼神。」

60歲錢瑋已經居家照護父母5年。（影片截圖）

2020年6月23日，錢瑋蕻父母一同入住養老院。（影片截圖）



2020年6月23日，錢瑋蕻父母一同入住養老院。（影片截圖）

由於錢瑋蕻不忍父母渴望她留在身邊的眼神，因此決定重新將父母接回家。（影片截圖）

她於2020年9月1日將家裏打造成「家庭養老院」。（影片截圖）

她於2020年9月6日將父母接回家。（影片截圖）

她於2020年9月6日將父母接回家。（影片截圖）

錢瑋蕻與父親。（影片截圖）

錢瑋蕻母親。（影片截圖）

她為自己打造的「家庭養老院」感到自豪。（影片截圖）

「家庭養老院」包括走道上的扶手、輪椅通道、沖涼專用椅、吸氧機等等。（影片截圖）



「家庭養老院」包括走道上的扶手、輪椅通道、沖涼專用椅、吸氧機等等。（影片截圖）

「家庭養老院」包括走道上的扶手、輪椅通道、沖涼專用椅、吸氧機等等。（影片截圖）

「家庭養老院」包括走道上的扶手、輪椅通道、沖涼專用椅、吸氧機等等。（影片截圖）

照顧者｜先後經歷父親離世 母親逐漸失智

錢瑋蕻的母親陳吟娣曾經是一名會計，父親錢榮年則是一名警察。1993年，錢瑋蕻的父母退休後曾到香港旅遊。然而2020年，錢瑋蕻母親確診心衰及阿兹海默症；父親則分別在2018年罹患抑鬱症，及2020年確診阿兹海默症。

錢瑋蕻的母親陳吟娣曾經是一名會計。（影片截圖）

她的父親錢榮年則是一名警察。（影片截圖）

1993年，錢瑋蕻的父母退休後曾到香港旅遊。（影片截圖）

2020年，錢瑋蕻母親確診心衰及阿兹海默症。（影片截圖）





2020年，錢瑋蕻父親確診阿兹海默症。（影片截圖）

母親患上阿兹海默症後，認不出自己的女兒，曾試過堵住家門，不讓女兒進去。（影片截圖）

母親患上阿兹海默症後，認不出自己的女兒，曾試過堵住家門，不讓女兒進去。（影片截圖）

惟「家庭養老院」建成2年後，由於母親患上阿兹海默症後，再也認不出自己的女兒錢瑋蕻，母親更曾試過堵住家門，不讓女兒進去，做女兒的感覺難受，「那一刻，我發現媽媽和我好像不在同一個世界了。」

錢瑋蕻指，令她最痛苦的事就是看著父母受苦。她的父親在今年因胃出血離世，「十幾天沒有吃，不能餵，只能吊水。他（父親）最後的狀態就是終於解脫了」。而97歲的媽媽除了患有阿兹海默症，還患有腦梗、冠心病、右股骨骨折等疾病。錢瑋蕻表示，自己曾「救」過媽媽很多次，「那時我覺得是一份責任，但是我現在回過頭來想這些事情的時候，我覺得當他們求生慾很旺的時候，頭腦還清醒的時候，你好好地服務他，讓他活著，就是少受點苦。但是他頭腦不清醒的時候，我覺得沒意思了。」

她續指，媽媽的求生意識很强，「她要活著的，她也會對著你笑，她舒服的時候她就開心」，對於她來説，最寶貴的就是媽媽的笑臉，「就覺得我媽那張臉好可愛」。

錢瑋蕻指，令她最痛苦的事就是看著父母受苦。（影片截圖）



她認為爸爸是自己認識養老的一個試驗品。（影片截圖）

2024年，父親則因胃出血離世。（影片截圖）

97歲的媽媽除了患有阿兹海默症，還患有腦梗、冠心病、右股骨骨折等疾病。（影片截圖）

對於她來説，最寶貴的就是媽媽的笑臉。（影片截圖）

錢瑋蕻平時會和媽媽玩「打氣球」。（影片截圖）

2022年，錢瑋蕻確診肺癌，直至兩年後父親離世，她才住院做手術。（影片截圖）

2022年，錢瑋蕻確診肺癌，直至兩年後父親離世，她才住院做手術。（影片截圖）

錢瑋蕻表示，「照護了就有價值」。（影片截圖）

照顧者｜確診肺癌2年後才住院做手術

2022年，錢瑋蕻確診肺癌，直至兩年後父親離世，她才住院做手術。錢瑋蕻平時會和媽媽玩「打氣球」，她認為這是媽媽的一種反應，是臥病在床的母親和她之間充滿歡樂的互動玩具，同時氣球也是她肺部康復鍛煉的工具。

至於有人曾説，「照顧是一場注定失敗的戰爭」，錢瑋蕻則表示，「照顧了就有價值」，對於她來説這也是一種完成她和她父母之間的過程。

轉載自晴報