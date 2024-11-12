按摩治失眠，陳敏兒給照顧者的實用心法

打開茶室大門，只見打扮素淨的陳敏兒，從容淡定地沏茶。這是她每天必做的儀式。倒出壼內的六堡茶時，不忘叮囑桌上那一小杯茶，要分開三次慢慢喝，似乎看穿筆者求道心切——很想知道她那一套手部按摩，究竟有甚麼魔法，既讓丈夫廖啟智（智叔）抗癌失眠時安睡，更療癒了不少照顧者，在護老路上得到慰藉與力量。

時光倒流至三年前，智叔在病房奮力抗癌期間，失眠了接近一星期，醫生處方安眠藥也無法入睡，在旁寸步不離的陳敏兒心如刀割，奮力遍尋良方，獲朋友介紹一套德國香薰手部按摩，有助病人入眠。她匆匆地學了一小時，隨即折返醫院為智叔按摩，怎料按壓不夠三分鐘，他已呼呼入睡。那些鼻鼾聲，猶如世上最美的天籟。

陳敏兒在她的茶室和工作室，精神奕奕。她在這兒為照顧者舉辦手部按摩工作坊。該香薰按摩方法源自德國，於當地醫院病房應用。

身體接觸示愛 勝過千言萬語

「之後每一次替智叔按摩，被病痛折磨着的他，也會面帶笑容。後來讀書才知道，腦神經科學家指出，手部有大量接收體，透過按摩等接觸，接收體會把訊息傳至大腦，大腦隨之分泌被稱為『愛情荷爾蒙』的催產素。」她發現，不論是按摩者還是受按者，彼此也會感受到愛意，是雙贏局面。

那是身體接觸的魔力！原來透過手部按摩表達愛意，讓愛意透過指尖與皮膚的觸碰而流轉，傳遞愛的祝福，勝過千言萬語。

然而要按得舒服，魔鬼就在細節裏。有一天，長子文哲自告奮勇，為智叔按摩，智叔自此念念不忘，更笑言長子的手勢比她更好更舒服，因為她的節奏太急促了。

以慢為尊 修心沉澱

不服氣的她反思：「這套按摩重點在於慢、輕（柔）、貼（服），我自以為已經夠慢，卻不知道內心的急躁，透過雙手讓智叔感受到。」

畢竟病人的身心靈十分敏感，小小觸碰已能感應對方的能量。陳敏兒領悟到，按摩者要按得妥貼舒適，第一步絕非強記技巧，而是修心，調整心態，亦是她最強調的「心法」，適用於一眾照顧者。

且慢，急躁是照顧者的共通點，愈是着緊照顧對象，就愈是焦急、緊張，怎樣能夠慢下來？自問是急性子，也是照顧者過來人的陳敏兒，由衷理解這一點，她先以自己的日常生活示範。

手部按摩其中一個動作，利用手掌在前臂上下推撥和滑動。研究顯示，按摩有助刺激大腦分泌催產素，按摩者及受按者也會產生愛的感覺。

另一動作，拇指在手掌輕輕繞圈按壓，慢慢推前。當年陳敏兒為智叔按至此，智叔已呼呼大睡，足見其助眠威力。