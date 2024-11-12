立冬過後11月熱力仍無法擋，颱風一個又一個！今期素食譜：芹菜涼拌海帶彩椒絲

以前有南柯一夢，醒來不知道自己在哪。現在有季節糊塗人，過著分不夏秋的日子。立冬過後，厚厚的外套就那麼放著。明明已經來到十一月中旬了，那些衣服還是碰也沒有碰過。不要說是厚的衣服，快連長袖的薄衣也要坐得發瘋了。說真的，已經有點忘了，多久沒有買冬衣的了。

現在天氣是怎麼樣的？最近睡覺，總算不用開冷氣了。一早一晚，秋風稍稍從窗邊吹進房間裏。不過，一來到中午，太陽正盛的時候，氣溫又回升到27、28度。只要多穿一件薄外套，已經汗流浹背。十一月中的日子，竟然多了份氣候「玩味」，能一天裏感覺出夏秋氣溫的差異。大概只有在這個氣候極端的年代，才可以體驗得到的吧？！

颱風銀杏剛路過，另一號颱風桔梗，再遠一點的天兔，正在熱身之中。原來七、八月颱風頻繁的月份，錄得到的颱風少之又少。反倒十一月，本該踏入秋冬，颱風減少的季節，一下子颱風接著一個又一個。氣候倒底發生了甚麼事了？有一天，我們的冬天會不會，被氣得玩失蹤的？只剩下夏和秋，肯來陪我們玩的喔？！

芹菜涼拌海帶彩椒絲（2人份）

相08

時間：40分鐘

材料：

西芹（西洋芹） 3條/ 小燈籠椒（甜淑）紅和黃各1/ 小紅蘿蔔 1個/ 韓國乾紫菜（海帶） 2束/ 乾雲耳 3湯匙/ 蒜頭 3粒/ 芫荽（香菜）2束

調味：

鹽 1茶匙/ 豉油（醬油）2湯匙/ 黑糖 3茶匙/ 麻油 2湯匙/ 日式芥茉 半茶匙/ 黃薑粉（薑黃粉）半茶匙/ 紅醋 1湯匙/ 白胡椒粉 半茶匙

工具：

砧板/ 菜刀/ 蔬果刨刀/ 剪刀/ 湯匙/ 茶匙/ 大沙律（拉）碗/ 平底易潔鑊（不沾鍋）/ 鑊（鍋）鏟/ 碟/ 木舀/ 筷子

步驟：

1. 洗乾淨芫荽（香菜），切去根部。切碎。

2. 剝走蒜頭的皮，洗乾淨，切成片。

3. 用熱水泡浸乾雲耳（如圖）15分鐘，然後瀝乾水。

4. 放步驟3於一鍋沸水之中，以中火煮5分鐘，瀝乾水，待用。

5. 用熱水也來泡韓國乾紫菜（海帶），然後用剪刀剪碎一下（如圖）。

6. 放步驟5於一鍋沸水中，以中火煮8分鐘，瀝乾水，待用。

7. 清洗西芹（西洋芹），切走根部，切成條。

8. 放步驟7於一鍋沸水中，以中火煮5分鐘（如圖），瀝乾水，待用。

9. 挖走小燈籠椒（甜淑）的籽，切走蒂，切成條（如圖）。

10. 刨走紅蘿蔔的皮，切去頭尾，切成絲。

11. 放步驟1和2於大沙律（拉）碗，先用木舀剉一下，然後倒進調味料（如圖）。

12. 把之前預備好的步驟4，6，8，9和10，都放入大沙律碗中（如圖），撈拌均勻，便完成。

筆記：

1. 西芹（西洋芹）有可幫助鈣質附著在骨骼的維他命（維生素）K，亦有提升免疫力的維他命（維生素）A和C，以及多種抗氧化劑。

2. 紫菜（海帶）有豐富的礦物質，如碘、鐵、鈣與水溶性纖維，都對提升免疫力很有幫助。

3. 燈籠椒（甜椒）有維生素C、β胡蘿蔔素，都能增強免疫力的。

4. 雲耳有豐富的鐵質和膳食纖維，亦有促進新陳代謝與提升免疫力的多醣體。

5. 芫荽（香菜）低熱量，有增強免疫力的維生素C及預防高血壓的礦物質。

6. 紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

7. 蔬果全部要徹底洗淨。

8. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。