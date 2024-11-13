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黑咖啡降蛋白尿減腎衰竭風險！醫生：勿用這種杯，推介6大護腎食物＋3種健康沖啡法！
健康Tips

黑咖啡降蛋白尿減腎衰竭風險！醫生：勿用這種杯，推介6大護腎食物＋3種健康沖啡法！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　港人都喜愛飲咖啡，不過要注意咖啡1種飲法超傷腎。台灣有醫生則推介6種護腎食物，有助提升腎絲球過濾率，改善腎臟功能。

 

腎臟健康｜6大護腎食物

 

　　台灣腎臟科醫生江守山近日在節目《小宇宙大爆發》中分享，腎絲球過濾率可以透過飲食調養逆轉，並推介6種食物可以强化腎絲球，修護腎臟受損，改善腎功能。

 

1. 黑咖啡

 

　　黑咖啡含有褪黑激素。研究發現，黑咖啡本身可以降低蛋白尿，減慢腎臟功能衰竭。

 

　　江守山醫生建議，飲用手沖黑咖啡時，應用環保杯盛載。因為用紙杯裝熱咖啡，恐溶出塑膠微粒，損害血管及腎臟。

 

2.酸車厘子

 

　　含有褪黑激素，且酸的車厘子比甜的車厘子要便宜。

 

3.開心果

 

　　含有褪黑激素。

 

4.黑朱古力或純可可

 

　　研究發現，黑朱古力可以增加腎臟髓質的血流，降低尿毒指數，增加腎臟幹細胞，促進腎臟修復。

 

5. 薑黃

 

　　薑黃的好處：

 

● 抑制免疫引起的腎炎

● 對抗紅斑性狼瘡腎炎

● 改善腎功能

 

　　江醫生建議，宜選用經過提煉的薑黃素。避免使用薑黃粉，因含有草酸，易造成結石感染，導致腎衰竭。

 

6. 水

 

　　多喝水的好處：

 

● 降低體內毒素濃度，令腎臟不易受損；

● 減少受感染及患腎結石風險，防止腎病惡化。

 

　　江醫生指出，水是腎臟科最便宜的「藥」。腎臟恢復期患者宜多喝水，因患者會進入「鹽損失型腎病變」的狀態，如水喝不夠，流失水及鹽分，造成腎臟進一步衰竭。

 

　　相關研究顯示，急性腎衰竭恢復期患者中，有30%死亡個案是因為脫水及電解質異常。臨床上也發現，有近一半腎病患者飲水量不足。

 

　　他又指，合適的飲水量應由排尿量決定，而正常排尿量應達到1,200至1,600 c.c.，若排尿次數不到6次，則表明沒有喝夠水。

 

腎臟健康｜3種沖泡咖啡方法

 

　　台灣腎臟科醫生江守山亦曾在《健康晚點名》節目上提出一日2杯齋啡有護腎功效。他推薦3種沖泡咖啡的方法，可以提升咖啡對身體的益處。

 

沖泡咖啡3大推薦方法

 

忌放奶放糖

● 破壞咖啡健康價值

● 降低抗氧化物的活性

 

用過濾紙沖泡

● 可增加咖啡營養價值

 

以豆奶代替牛奶

● 不會結合抗氧化物綠原酸

 

資料來源：台灣腎臟科醫生江守山

 

腎臟健康｜10大傷腎惡習

 

　　此外，洪永祥曾在其Youtube頻道「腎寶思樂腎臟專科」公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：

 

第1名：水喝太少

 

　　身體不夠水分會直接影響腎絲球的過濾率，故盡量不要等到口渴才喝水，每天應該喝足體重3%至4%的水。

 

第2名：高油鹽糖飲食

 

　　有糖尿病、高血壓或痛風是導致腎功能退化的主要原因之一，故此減少外食次數和減少用過多醬料調味，可改用天然的蔥、薑、蒜、辣椒、香料等，多攝取天然的膳食纖維。

 

第3名：吸煙和空氣污染

 

　　這兩種物質不但傷害人體肺部，長期接觸會傷害人體血管和代謝。故此，吸煙人士應盡快戒煙，以保護腎功能。當空氣污染嚴重時，務必把窗戶關緊，避免外出活動。

 

第4名：高壓和捱夜

 

　　壓力和睡眠不足會造成免疫系統失調，更會導致血壓和血糖失控，是造成腎功能惡化很重要的因素。故此，他建議晚上11時前入睡為佳，並善用運動和冥想紓壓。

 

第5名：濫用抗生素和成藥

 

　　現在很容易能夠在藥房自行購買抗生素、感冒藥、消炎藥等成藥，造成藥物濫用。若多年食用止痛藥會造成慢性腎臟損傷。若需要服用成藥超過3天，最好遵從醫生的指引。

 

第6名：飲料零嘴加工食品

 

　　台灣受夜市文化影響，不少年輕人多喝手搖飲料和吃加工食品，少喝水或吃原型食物，或會增加腎臟負擔。

 

第7名：憋尿

 

　　醫生指，女士們在外上廁所不太方便，擔心公廁衛生養成憋尿習慣。他指出，憋尿輕則重複的泌尿道感染，嚴重可導致痛風、腎結石等，久而久之加速腎功能衰退，尿頻或漏尿等情況發生。

 

第8名：久坐不動

 

　　有研究發現，一天坐超過6小時，每增加一小時等同吸兩支煙的傷害，簡介造成壽命減短。故此，他建議打工仔如情況許可，盡量站著工作，或每30分鐘就站起來活動一下；下班後亦不要一直躺在沙發上。

 

第9名：錯誤的進補與保健品

 

　　洪醫生指，從他臨床經驗觀察所得，長期食用不合適的營養保健品或錯誤進補會造成腎衰竭。他建議，若需要長期服食一種營養補充品超過3個月，宜先諮詢腎臟科醫生，且定期追蹤腎功能。

 

第10名：使用錯誤的飲食飲水容器

 

　　使用品質不佳的微波容器和鮮艷顏色的碗盤筷子，會在不知不覺間吃下很多塑化劑和重金屬。

 

轉載自晴報

 

Tags:#養生#健康#腎衰竭#損傷#健康問題#網絡熱話#咖啡#飲食#護腎#腎臟科#醫生#研究#食品#飲料#習慣
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