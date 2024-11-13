周潤發疑生腫瘤引關注！好友黎彼得爆發哥健康飲食，提議45分鐘治療法

69歲影帝周潤發（發哥）向來身體健康，不時被偶遇做運動，但早前就有人指出其手腳出現球狀凸起，疑似生腫瘤。與他相識逾半世紀的黎彼得近日就在節目中談及其狀況，並大爆對方飲食習慣。

腫瘤疑雲｜黎彼得爆發哥飲食習慣

發哥早前一連兩日現身北京朝陽公園跑步，並與途人合照。（小紅書圖片）

有網民就發現發哥前臂內側有多個大小不一的凸起肉粒，疑似生腫瘤。（小紅書圖片）

今年5月，曾有網民偶遇發哥在太平山跑步，當時就有人發現其大腿有兩個如乒乓球大小的凸起。（網上圖片）

發哥跑馬拉松時亦有人發現其手臂出現多個如葡萄般大小不一的肉粒。（網上圖片）

發哥向來身體健康，不時被偶遇跑步做運動。（資料庫圖片）

發哥平日作風親民，經常與市民合照。（資料庫圖片）



黎彼得在節目上大爆發哥平日飲食習慣清淡。（影片截圖）

黎彼得近日在自己主持的YouTube節目《玖噏秘笈》中談及周潤發的身體狀況，提到他早前被盛傳手腳有腫瘤，對此他就表示「應該唔係嘅，因為發哥個人生活好正常。」他憶述早年與發哥在澳門拍攝電影《別叫我賭神》時曾被發嫂邀請一同吃飯，當時對方的飲食習慣已非常健康：「我就見到粉絲蝦米，節瓜嗰啲好清淡。我真係見到都唔想食。太健康嗰啲嘢。」

腫瘤疑雲｜提議治療方法

他又分享早前在一個飯局與馬海倫聊天，對方透露：「你老表（周潤發），我嗰次同佢行山發現佢隻手有一嚿嚿嘢，不過唔知係咩，我知道發哥呢一件事應該有得處理，不過你知道佢老人家好少出現同我哋傾偈，佢淨係畀一兩個短訊我，都冇乜點講嘢，感覺好多人都關心佢，因為佢係大家嘅偶像。」而黎彼得亦提議治療方法，指出梁小龍在深圳有開設健康中心，應該能夠提供協助，「嗰度有一嚿類似磁力共振嘅嘢，45分鐘就已經醫得返好隻手一嚿嚿嘅嘢。」他透露，希望可藉著醫療幫助發哥解決有關問題。

此外，黎彼得又大談自己與發哥於1978年在TVB相識，之後分享曾受對方邀請一同到美國及加拿大登台演出。他憶述自己1982年在白宮遇見發哥的紅顏知己繆騫人，並表示：「我同繆騫人當年喺TVB都識得，所以嗰陣時大家拖住手影返張相留念，講起都開心！」

事實上，發哥近日與發嫂一同出席CHANEL時裝展時亦曾回應過有關健康的相關提問，當時他開玩笑指：「我自己搵個搥揼到腫咗，哈！成日跑到腫咪揼囉，揼舒服嘛！之後搵啲紅花油捽兩捽就會散，好簡單。」

發哥還稱可以接受手腳腫到似乒乓波大，但如果似網球就要入院，似菠蘿就立即入急症室。他之後又表示，網民可能有白內障看不清，强調那些肉球其實只是皮下脂肪，並不影響跑步，「有啲氣谷住係度！」，類似男士易患的小腸氣，只要跑完步就沒事。接著繼續開玩笑讓大家監督，表示如果大家見到他手腳腫得像菠蘿，就代表他一年沒有跑步。

發哥（左三）與發嫂（左一）近日現身時裝騷，更與GD（左二）及劉嘉玲（右一）鬼馬合照。（圖源：IG@carinalau1208）

左起：劉嘉玲、G-Dragon、周潤發。（圖源：IG@carinalau1208）

發哥表示自己久未出席時裝騷，心情大好。（圖源：IG@carinalau1208）

GD在IG story上載與發哥的世紀合照，更配上張國榮的歌曲，情懷滿滿！

劉嘉玲上載合照，發哥一身潮爆打扮好young！（圖源：IG@carinalau1208）

同場加映：小腸氣症狀及成因

香港港安醫院-司徒拔道外科專科醫生曾撰文指出，小腸氣又名「疝氣」或「脫腸」，常見於男性。男性患病機會較高，其內臟，多數是小腸，個別個案為大腸，甚至是膀胱，從腹壁突出，形成腫塊。

較輕微的小腸氣症狀並不明顯 ，突出來的腫塊若隱若現，有些病人更是腹腔受壓時，小腸氣問題才會顯露。例如咳嗽、用力如廁、運動（可引起腹部壓力增加的運動，如舉重）、長時間站立等等，而下腹受壓，腹腔便會突起如半球狀的腫塊、大腿內側腫脹，甚至腹部劇痛、作嘔，都有機會是患上小腸氣。

不過，當患者躺下來時，或搓揉突出的部位，腫塊又會自行消失，很多人都掉以輕心。惟大部分小腸氣都不會自行痊癒，也無法服藥治療，需手術處理。如不治療，小腸氣有機會愈變愈大，突出來的器官一旦「卡」住，會影響腸道暢通和血液供應，有機會導致腸梗塞或腸臟壞死等嚴重併發症。

同場加映：4大健身貼士防疝氣

疝氣早期病徵不明顯，病情輕微者可能只有在站立或咳嗽時，皮下才會凸出一團軟組織在腹股溝，患者可能只要躺下，就不再感到疼痛，由於病徵對患者的生活質素不會有太大影響，所以不少人也會忽略其嚴重性。

市民應避免過分用力做運動，尤其是針對腹部的運動要適可而止，不應重複做多次，假如開始出現病徵及疼痛，應該立即找醫生診治。

1.注意健身要「適宜、適量、適時」，建議初學者由教練正確指導，應逐步全面均衡地進行腹部核心肌肉訓練，從而減少小腸氣發生或惡化的機會。

2.注意健身動作，避免sit-up、跳躍，深蹲及硬舉動作。做瑜伽、舉啞鈴，這類運動時，要僅記保持背部挺直、慢慢收緊肌肉，避免忽然用力。

3.建議可採用倒立、躺臥姿勢或撐高臀部的方法來鍛鍊腹部肌肉，這些方法相對較為安全。

4.日常運動時需注意呼吸的調整 - 吸氣時放鬆，收緊肌肉才呼氣，用力時切勿閉氣。

資料來源：外科專科醫生劉卓靈

轉載自晴報