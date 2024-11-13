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銀河娛樂主席呂志和辭世享年95歲！曾分享養生之道：每日必食一種蔬果！
健康Tips

銀河娛樂主席呂志和辭世享年95歲！曾分享養生之道：每日必食一種蔬果！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　嘉華國際及銀河娛樂創辦人兼主席、有「新賭王」之稱的呂志和於上周四（7日）安詳逝世，享年95歲。呂志和13歲創業，身家不僅逾千億，身體亦非常壯健。而他過去曾受訪提到最愛吃一種蔬果，甚至會連汁飲用，對心臟健康非常有益。

 

呂志和逝世｜呂志和逝世享年95歲

 

　　銀河娛樂、嘉華國際昨日（11日）宣布，銀娛主席兼執行董事、嘉華國際主席兼董事總經理呂志和於2024年11月7日安詳辭世，享年95歲。銀娛、嘉華國際指，呂志和為集團作出寶貴貢獻，「他的遠見、卓越的領導能力和指導成為集團發展和持續成功的基石」，對其辭世表示最深切的哀悼，並向他的家屬致以最深切的慰問。

 

　　在呂的領導下，嘉華國際於1989年8月於香港聯合交易所上市；銀娛則於2005年成為首間於香港聯合交易所上市的博彩公司及於2013年被納入恒生指數成份股。

 

呂志和逝世｜最後一次公開露面

 

　　呂志和最近一次公開露面，是8月底國家運動員訪港時，當時國家隊入住由呂志和創辦的海景嘉福酒店。有市民上載片段顯示，呂志和親自在酒店迎接國家隊，全程笑臉相迎，並不斷拍手，工作人員想扶呂志和坐下，不過，他幾乎沒坐下就又站起來，繼續拍掌，精神狀態不俗。

　

　　而嘉華國際今年9月24日曾公布，呂志和5位子女呂耀東、呂耀南、呂耀華、呂慧瑜及呂慧玲，於香港為其舉辦一場盛大的晚宴，慶祝呂博士95歲「珍壽」，政界、商界、教育界及社會各界名流出席道賀。當天呂志和發言指：「感謝上天眷顧，賜予我兒孫塞滿堂，生活美滿」，又向在席來賓就照顧及關照其家庭表示感謝。

 

呂志和逝世｜長壽秘訣揭最愛吃1蔬果

 

　　彭博億萬富豪指數顯示，坐擁地產及賭業王國的呂志和身家達145億美元（約1131億港元），在全港排名第7，全球排第168位。

 

　　呂志和不僅身家逾千億，而且身體非常好。他曾接受訪問時分享自己的養生之道，提到要食番茄，他每天都會將番茄煮熟有汁，再連汁一起吃。而番茄內的茄紅素相當有益，有助心臟健康。

 

　　除此之外，呂志和還提到自己從小便喜愛運動，現時亦會每天在花園走路約3至4個圈，亦會拉筋。

 

呂志和逝世｜身家逾千億港富豪榜排第7 「新賭王」呂志和逝世享年95歲 長壽秘訣揭最愛吃1蔬果

呂志和逝世｜身家逾千億港富豪榜排第7 「新賭王」呂志和逝世享年95歲 長壽秘訣揭最愛吃1蔬果

嘉華國際及銀河娛樂創辦人兼主席呂志和於11月7日安詳逝世，享年95歲。（資料圖片）

呂志和逝世｜身家逾千億港富豪榜排第7 「新賭王」呂志和逝世享年95歲 長壽秘訣揭最愛吃1蔬果

呂志和逝世｜身家逾千億港富豪榜排第7 「新賭王」呂志和逝世享年95歲 長壽秘訣揭最愛吃1蔬果

嘉華國際於1989年8月於香港聯合交易所上市。（資料圖片）

呂志和逝世｜身家逾千億港富豪榜排第7 「新賭王」呂志和逝世享年95歲 長壽秘訣揭最愛吃1蔬果

呂志和和國家運動員握手。（影片截圖）

呂志和逝世｜身家逾千億港富豪榜排第7 「新賭王」呂志和逝世享年95歲 長壽秘訣揭最愛吃1蔬果

呂志和逝世｜身家逾千億港富豪榜排第7 「新賭王」呂志和逝世享年95歲 長壽秘訣揭最愛吃1蔬果

今年9月24日，呂志和5位子女為其慶祝95歲「珍壽」。（資料圖片）

呂志和逝世｜身家逾千億港富豪榜排第7 「新賭王」呂志和逝世享年95歲 長壽秘訣揭最愛吃1蔬果

林子祥現場獻唱。（資料圖片）

呂志和逝世｜身家逾千億港富豪榜排第7 「新賭王」呂志和逝世享年95歲 長壽秘訣揭最愛吃1蔬果

呂志和身家達145億美元（約1131億港元），在全港排名第7，全球排第168位。（資料圖片）

呂志和逝世｜身家逾千億港富豪榜排第7 「新賭王」呂志和逝世享年95歲 長壽秘訣揭最愛吃1蔬果

呂志和每天都會將番茄煮熟有汁，再連汁一起吃。（資料圖片）

呂志和逝世｜身家逾千億港富豪榜排第7 「新賭王」呂志和逝世享年95歲 長壽秘訣揭最愛吃1蔬果

呂志和現時亦會每天在花園走路約3至4個圈，亦會拉筋。（資料圖片）

 

呂志和逝世｜13歲創業賺第一桶金

 

　　1929年出生的呂志和祖籍廣東江門，4歲時為逃避戰火，跟隨父親呂金銓移居香港，原本過著有樓收租的生活，但後來日軍佔領香港，家庭資產被侵吞，他初中便被逼輟學，改為跟隨父親做生意。

 

　　呂志和13歲時便有生意頭腦，在街邊售賣南乳花生。由於日佔時期麵粉、食油、雞蛋等物資昂貴，他靈機一動，將廉價的沙河粉，代替成薩琪瑪原料，製成「沙河粉馬仔」，又用米及竹葉蒸熟後油炸，製成大受歡迎的「炸糭」，之後將小生意做大，成功賺到第一桶金。

 

　　據悉，呂志和年僅16歲時已進帳50萬元。他曾強調，無論做人或做生意，亦要「窮則變、變則通」。

 

　　在50年代，韓戰結束後，呂志和將美軍在沖繩的剩餘物資，例如開山機等重型機械運來香港，並在香港開拓石礦場業務，趕上建築業急速發展的快車，成為「石礦大王」點石成金。

 

　　呂志和在70年代末期，投得尖東首幅填海地皮，興建了海景嘉福酒店（當時名為海景假日酒店），晉身「酒店大亨」。

 

呂志和逝世｜73歲仍繼續追夢

 

　　呂志和在2022年接受訪問時，曾大談創業史，由當初的石礦大王到酒店大亨，直至73歲時仍然繼續追夢，進軍澳門賭業並加入娛樂元素，令業務老少咸宜。

 

　　澳門在2001年宣布開放賭權，作為「過江龍」的呂志和，當時組建銀河娛樂，成功投得其中一個新賭牌，發展成世界級博彩娛樂王國，他甚至被譽為「新一代賭王」。呂志和透露，這一切源於巧遇︰「我本身連打麻雀都不懂，何況是要談賭錢？」

 

呂志和逝世｜身家逾千億港富豪榜排第7 「新賭王」呂志和逝世享年95歲 長壽秘訣揭最愛吃1蔬果

呂志和13歲時便有生意頭腦。（資料圖片）

呂志和逝世｜身家逾千億港富豪榜排第7 「新賭王」呂志和逝世享年95歲 長壽秘訣揭最愛吃1蔬果

呂志和2005年獲頒金紫荊星章。（資料圖片）

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熱心教育獲多見著名高等學府頒授榮譽博士學位。（資料圖片）

呂志和逝世｜身家逾千億港富豪榜排第7 「新賭王」呂志和逝世享年95歲 長壽秘訣揭最愛吃1蔬果

呂志和在上海黃浦江畔。（資料圖片）

呂志和逝世｜身家逾千億港富豪榜排第7 「新賭王」呂志和逝世享年95歲 長壽秘訣揭最愛吃1蔬果

呂志和逝世｜身家逾千億港富豪榜排第7 「新賭王」呂志和逝世享年95歲 長壽秘訣揭最愛吃1蔬果

呂志和與何鴻燊。（資料圖片）

 

轉載自晴報

 

 

Tags:#呂志和#養生#健康問題#網絡熱話#健康#銀河娛樂#嘉華國際#賭王#香港富豪#地產#賭業#博彩公司#股票#創業#番茄#長壽#酒店#石礦#澳門#娛樂#何鴻燊
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