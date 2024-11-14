64歲醫生患先天多囊肝及腎病27年離世！捐遺體推動醫學發展

為後人送上最後的禮物…內地一名婦產科醫生過去患有先天性肝病及腎病，多年來努力與病情抗爭，惜終不敵病魔離世。兒子坦言，母親生前曾透露想捐獻遺體，並在他完成聯絡後翌日靜靜離世：「我想我媽是不帶遺憾走的。」

綜合內媒及《瀟湘晨報》報道，北京醫科大學附設北京佑安醫院婦產科原主任楊虹醫生，早前在凌晨因先天性多囊肝及多囊腎病情惡化，不幸離世。去世前3日，兒子進入ICU病房探望她時，她表達想要在自己過世後捐獻遺體的願望：「身為醫生，我要用最後的力量，推動醫學教育和醫學研究的發展，希望能盡早找到，更有效的方法治療。我這種疾病和更多治不了的疾病，讓後人不要像我一樣痛苦。」

兒子坦言，母親去年曾經透露過，想要將遺體捐獻給母校，但當時家人「沒太當回事」，直到她去世前3日再與家人表達意願時，大家才發現這是她最後的遺願。最後，母親在他與學校及醫院聯繫好捐獻事宜的翌日凌晨，便安靜離世了：「我想我媽是不帶遺憾走的，作為兒子，肯定是要支持她生前做出的這個最後的遺願。」

兒子在她離世後，為她完成了最後的遺願。（網上圖片）

楊醫生患有先天性多囊肝、多囊腎，數十年來一直努力與病痛抗爭。（網上圖片）

兒子表示，母親在他完成聯絡翌日便離世，相信走時「並不帶遺憾走」。（網上圖片）

楊虹醫生畢業後，便投身醫療行業，一直致力於多方面醫學研究。（網上圖片）

遺愛人間｜多年努力與病痛抗爭 離世後仍以另種方式繼續奉獻

據了解，楊虹醫生1983年於北京醫科大學醫療系婦產科專業畢業後，便投身醫療行業，一直致力於多方面醫學研究。1997年，她於體檢發現患有先天性多囊肝、多囊腎，其父親及姐姐亦同樣是多囊肝患者，之後便一直努力與病痛抗爭，直到一年前，楊虹醫生病情開始加重，最終再無力回天。

10月20日，楊虹醫生兒子宋楊為母親完成遺願，處理好所有遺體捐獻相關手續，讓她可以如願地、以另一種方式繼續為醫學教育及醫學研究事業作出奉獻。

遺愛人間｜多年來全身心投入醫學 極受病人及同事喜愛

與楊虹醫生共事多年的感染中心門診主任表示，如今尚有許多疾病醫學仍未能攻克，每個人的力量都很渺小，楊虹醫生的選擇令她感到極大震憾。

不少病人及同事亦透露，指婦產科工作繁忙，楊虹醫生雖然身體不好，但只要產婦有需要時，總是會第一時間到病人身邊，而且態度認真、語氣和藹，是個非常好的醫生。

遺愛人間｜網民感動：生命最後仍為他人著想

受盡病痛折磨卻仍盼望著別人幸福，不少網民深受楊虹醫生的善心感動：

網民有乜講

「醫生可以延長病人壽命，卻無法讓自己變得長壽…」

「醫生一路好走！」

「她一生都在為醫學事業奮鬥。」

「尊敬每一位大體老師。」

「直至生命的盡頭，仍在為醫學獻身，向楊虹醫師致敬！」

遺愛人間｜10大傷腎惡習

先天性腎病無法逆轉，不過後天腎病原因有很多，除了是藥物影響增加腎臟負擔，日常生活和飲食都會導致腎功能衰退。台灣腎臟科醫生洪永祥曾在其YouTube頻道「腎寶思樂腎臟專科」公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：

10大傷腎惡習

第1名

未有補充足夠水分

第2名

高油鹽糖飲食

第3名

吸煙及空氣污染（PM2.5）

第4名

高度壓力及捱夜

第5名

部分藥物影響濫用成藥

第6名

飲料／零食／加工食品

第7名

憋尿

第8名

久坐不運動

第9名

錯誤進補和保健品

第10名

錯誤使用飲水容器

資料來源：腎臟科醫生洪永祥

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資料來源：瀟湘晨報、大眾新聞

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