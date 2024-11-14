64歲醫生患先天多囊肝及腎病27年離世！捐遺體推動醫學發展
為後人送上最後的禮物…內地一名婦產科醫生過去患有先天性肝病及腎病，多年來努力與病情抗爭，惜終不敵病魔離世。兒子坦言，母親生前曾透露想捐獻遺體，並在他完成聯絡後翌日靜靜離世：「我想我媽是不帶遺憾走的。」
綜合內媒及《瀟湘晨報》報道，北京醫科大學附設北京佑安醫院婦產科原主任楊虹醫生，早前在凌晨因先天性多囊肝及多囊腎病情惡化，不幸離世。去世前3日，兒子進入ICU病房探望她時，她表達想要在自己過世後捐獻遺體的願望：「身為醫生，我要用最後的力量，推動醫學教育和醫學研究的發展，希望能盡早找到，更有效的方法治療。我這種疾病和更多治不了的疾病，讓後人不要像我一樣痛苦。」
兒子坦言，母親去年曾經透露過，想要將遺體捐獻給母校，但當時家人「沒太當回事」，直到她去世前3日再與家人表達意願時，大家才發現這是她最後的遺願。最後，母親在他與學校及醫院聯繫好捐獻事宜的翌日凌晨，便安靜離世了：「我想我媽是不帶遺憾走的，作為兒子，肯定是要支持她生前做出的這個最後的遺願。」
兒子在她離世後，為她完成了最後的遺願。（網上圖片）
楊醫生患有先天性多囊肝、多囊腎，數十年來一直努力與病痛抗爭。（網上圖片）
兒子表示，母親在他完成聯絡翌日便離世，相信走時「並不帶遺憾走」。（網上圖片）
楊虹醫生畢業後，便投身醫療行業，一直致力於多方面醫學研究。（網上圖片）
遺愛人間｜多年努力與病痛抗爭 離世後仍以另種方式繼續奉獻
據了解，楊虹醫生1983年於北京醫科大學醫療系婦產科專業畢業後，便投身醫療行業，一直致力於多方面醫學研究。1997年，她於體檢發現患有先天性多囊肝、多囊腎，其父親及姐姐亦同樣是多囊肝患者，之後便一直努力與病痛抗爭，直到一年前，楊虹醫生病情開始加重，最終再無力回天。
10月20日，楊虹醫生兒子宋楊為母親完成遺願，處理好所有遺體捐獻相關手續，讓她可以如願地、以另一種方式繼續為醫學教育及醫學研究事業作出奉獻。
遺愛人間｜多年來全身心投入醫學 極受病人及同事喜愛
與楊虹醫生共事多年的感染中心門診主任表示，如今尚有許多疾病醫學仍未能攻克，每個人的力量都很渺小，楊虹醫生的選擇令她感到極大震憾。
不少病人及同事亦透露，指婦產科工作繁忙，楊虹醫生雖然身體不好，但只要產婦有需要時，總是會第一時間到病人身邊，而且態度認真、語氣和藹，是個非常好的醫生。
遺愛人間｜網民感動：生命最後仍為他人著想
受盡病痛折磨卻仍盼望著別人幸福，不少網民深受楊虹醫生的善心感動：
網民有乜講
「醫生可以延長病人壽命，卻無法讓自己變得長壽…」
「醫生一路好走！」
「她一生都在為醫學事業奮鬥。」
「尊敬每一位大體老師。」
「直至生命的盡頭，仍在為醫學獻身，向楊虹醫師致敬！」
遺愛人間｜10大傷腎惡習
先天性腎病無法逆轉，不過後天腎病原因有很多，除了是藥物影響增加腎臟負擔，日常生活和飲食都會導致腎功能衰退。台灣腎臟科醫生洪永祥曾在其YouTube頻道「腎寶思樂腎臟專科」公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：
10大傷腎惡習
第1名
未有補充足夠水分
第2名
高油鹽糖飲食
第3名
吸煙及空氣污染（PM2.5）
第4名
高度壓力及捱夜
第5名
部分藥物影響濫用成藥
第6名
飲料／零食／加工食品
第7名
憋尿
第8名
久坐不運動
第9名
錯誤進補和保健品
第10名
錯誤使用飲水容器
資料來源：腎臟科醫生洪永祥
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