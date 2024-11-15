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200磅男大學生瘋狂節食做運動，半個激減22磅卻患重度脂肪肝
健康Tips

近200磅男大學生瘋狂節食運動，激減22磅卻患重度脂肪肝！醫生揭示一種致病食物惹禍！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　減肥都要適得其所！內地一名男大學生因體重急速增長，出現多種健康問題，因此開始運動節食、每日早晚餐只吃一片全麥麵包，半個月減去22磅後，卻罹患重度脂肪肝。醫生解釋，過度節食恐致脂肪代謝紊亂，形成重度脂肪肝。

 

　　綜合內媒及《廣州日報》報道，廣州一名男大學生因暴飲暴食、捱夜、不做運動等壞習慣，短短半年內體重急增至198磅，身體質量指數（BMI）更高達30.42，開始出現輕度脂肪肝、高尿酸及高血壓等問題。

 

　　今年5月，事主為健康，開始節食及進行超高強度運動，每日早、晚餐都只吃一片全麥麵包，午餐也改成低脂輕食，其他時間都會在健身室做運動，最終在短短半個月內激減22磅，但卻同時患上了重度脂肪肝，需要尋求醫生治療及協助、重新調整飲食結構，經過逾3個月努力才成功逆轉脂肪肝問題，重拾健康。

 

脂肪肝｜大學生狂做運動兼節食 為減肥早晚只食1物：半個月減22磅患重度脂肪肝

廣州一名男大學生半年內體重急飆至198磅，出現健康問題。（網上圖片）

脂肪肝｜大學生狂做運動兼節食 為減肥早晚只食1物：半個月減22磅患重度脂肪肝

經節食及進行超高強度運動後，短短半個月內激減22磅，卻同時患上了重度脂肪肝。（網上圖片）

　

脂肪肝｜過度節食減肥恐變重度脂肪肝

 

　　暨南大學附設第一醫院臨床營養科主任醫生葉艷彬指出，過度節食減肥，減的大部分是肌肉成分，身體蛋白質及各種營養素攝取不足，合成載脂蛋白較少，恐會導致脂肪代謝紊亂，令脂肪嚴重滯留於肝臟，形成重度脂肪肝。

 

　　醫生續指，體內大部分能量代謝或組織修復所需的物質，如蛋白質、糖及脂肪等，多由肝臟合成後運送到全身各個器官，而肝組織內脂肪聚集後，肝臟合成的脂肪或輸送至肝臟的脂肪過多，運轉出肝臟的脂肪減少，導致肝臟脂肪出入失衡，便會誘發脂肪肝形成。

 

脂肪肝｜6招簡單飲食助逆轉脂肪肝

 

　　假如不幸出現中、重度的脂肪肝，建議採取相應的專業治療，否則恐會發展成肝炎、肝纖維化和肝硬化等問題，但如果是輕度輕度脂肪肝是可以透過以下6招簡單飲食逆轉：

 

1.控制能量攝入

2.給予充足蛋白質

3.控制整體脂肪攝入

4.控制碳水化含物

5.多吃新鮮蔬菜和水果

6.健康烹飪多採用蒸、煮、燴、燉、清炒

資料來源：暨南大學附設第一醫院臨床營養科主任醫生葉艷彬

 

脂肪肝｜生活3招助養生護肝

 

　　除此之外，想要護肝，醫生亦建議平日生活應注意以下3點：

 

注意限製糖分攝入：減少高油高糖食物的攝入，避免糖及脂質於體內互相轉化；
多吃膳食纖維：可有助改善胰島素抗性、減緩脂肪吸收、促進膽固醇排泄；
規律運動：尤其脂肪肝患者每周起碼要進行5天、40分鐘以上的中等強度運動，例如如慢跑、快走、游泳等，假如無法於40分鐘內一次完成，亦可以每日分為2次、每次20分鐘，而所謂的中等強度，是指運動時稍有勞累，可說出一些短句子交流，但說出完整長句子會岔氣的強度。

 

脂肪肝｜8種營養素逆轉脂肪肝

 

　　台灣營養師余朱青指出，一般來說，只要肝臟細胞中脂肪含量高於5%，就算是脂肪肝。她推介以下8種營養素，可幫助改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。

 

1.抗氧化蔬果（維他命A）

  • 紅蘿蔔、蕃薯、黑豆、菠菜、通菜、芒果、哈密瓜、木瓜

 

2.抗氧化蔬果（維他命B）

  • 深綠色蔬菜、堅果、乳製品、蘆筍、菠菜、香蕉、葡萄、蝦、生蠔

 

3.抗氧化蔬果（維他命C）

  • 番石榴、奇異果

 

4.抗氧化蔬果（維他命E、Omega-9）

  • 葵花籽油、苦茶油、橄欖油、牛油果

 

5.優質蛋白質

  • 豆腐、豆乾、黃豆製品、瘦肉

 

6.藻褐素

  • 褐孽類的海帶及昆布
  • 含有豐富水溶性膳食纖維，當中的藻褐素（Fucoxanthin）可促進脂肪代謝，提升代謝功能，降低胰島素抗性，所以能避免脂肪囤積在肝臟並形成脂肪肝。

 

7.具解毒功能植物營養素

  • 西蘭花、椰菜花、椰菜、白菜

 

8.抗炎抗氧化食材

  • 蘆筍、橄欖菜、小唐菜、冬菇、蘑菇
  • 茄子、葡萄（花青素）
  • 番茄、南瓜（茄紅素）

 

資料來源：營養師余朱青


資料來源：廣州日報

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#減肥#糖尿病#運動#膽固醇#脂肪肝#糖分#健康#飲食#營養#蛋白質#維他命#抗氧化#蔬菜#水果#肝臟#肝炎#肝硬化#廣州#暨南大學附設第一醫院
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