英國凱特王妃預防性化療成功抗癌，因一詞惹外界揣測患癌真偽！醫生點解釋？

英國凱特王妃罹癌一事成疑？凱特王妃今年3年公開承認自己患癌的消息，並指會積極採取「預防性化療」。有外界猜測，她所患的可能是有「綠色癌症」之稱的克隆氏症。6個月後，她突然公佈自己抗癌成功，惹來有人質疑患癌是否真有其事，掀起社會一波輿論。

凱特患癌｜「癌前細胞」一詞掀起陰謀論

據外媒《紐約郵報》報道，英國凱特王妃（Kate Middleton）今年3月對外公佈自己罹癌的消息，並指自己接受預防性化療，終在今年9月宣佈自己已痊癒，現時「沒有癌症」。消息傳出後，惹來外界揣測她患癌一事的真偽。

英國王室記者Rhiannon Mills近日撰寫一篇關於凱特王妃患癌，刊登在《Sky News》的報道，有指她在報道中引用「癌前細胞」一詞掀起陰謀論，部分人質疑凱特王妃有否確診癌症。

凱特王妃在今年3月宣布自己患癌消息。（X相片）

凱特患癌｜醫生：「癌前細胞」和「癌症」不同

據《每日野獸報》報道，有醫生匿名受訪時表示，「癌前細胞」和「癌症」是兩個不同的概念，兩者不能互換使用。陰謀論者因此猜測凱特王妃可能沒有患癌，公佈患癌消息只是皇室的公關手段。

凱特王妃早前出席公眾活動照片。（AFP）

凱特王妃早前出席公眾活動照片。（AFP）

英國凱特王妃（Princess of Wales）自上月初宣布結束化療療程後，於10月2日首度公開露面。(IG圖片)

凱特今年年初在預錄的影片中表示，自己在今年1月接受腹部手術後發現患癌。(影片截圖)

凱特十分感謝丈夫對自己患病時的支持。

凱特非常珍惜與家人相處的時刻。

凱特抗癌｜聲稱進行「預防性化療」半年 成功抗癌

凱特王妃在今年3月接受腹部手術，術後檢查發現癌症，故此她的醫療團隊建議進行「預防性化療」。治療期間，凱特王妃淡出公眾場合，除了重要場合外甚少露面。根據傳聞指，凱特可能罹患「克隆氏症」（Crohn's Disease），所以需要較長的恢復期。「克隆氏症」又稱為「綠色癌症」，一旦發病恐伴隨終身，目前無法根治。

直到今年9月，凱特王妃在社交平台X（前為Twitter）發帖強調自己「沒有癌症」，並指自己已經完成化療，現需要時間恢復。她在帖文中亦表示，自己專注遠離癌症，指「治癒的道路還很漫長」。

凱特抗癌｜威廉王子透露妻子將於下年重投公務

隨著凱特王妃再次在公眾場合亮相，陰謀論並沒有因而減少，尤其在她進行化療期間，被人質疑她為何突然缺席公開活動，以及她的母親節上載的照片是否過度編輯。威廉王子近日透露，妻子將會在2025年參與更多皇室活動，亦表示過去一年是整個皇室家族艱難的一年，尤其是得知妻子凱特王妃和查理三世國王先後罹癌的消息，對家族來說是挑戰。

轉載自晴報