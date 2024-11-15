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英國凱特王妃接受預防性化療半年成功抗癌事件
健康Tips
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英國凱特王妃預防性化療成功抗癌，因一詞惹外界揣測患癌真偽！醫生點解釋？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　英國凱特王妃罹癌一事成疑？凱特王妃今年3年公開承認自己患癌的消息，並指會積極採取「預防性化療」。有外界猜測，她所患的可能是有「綠色癌症」之稱的克隆氏症。6個月後，她突然公佈自己抗癌成功，惹來有人質疑患癌是否真有其事，掀起社會一波輿論。

 

凱特患癌｜「癌前細胞」一詞掀起陰謀論

 

　　據外媒《紐約郵報》報道，英國凱特王妃（Kate Middleton）今年3月對外公佈自己罹癌的消息，並指自己接受預防性化療，終在今年9月宣佈自己已痊癒，現時「沒有癌症」。消息傳出後，惹來外界揣測她患癌一事的真偽。

 

　　英國王室記者Rhiannon Mills近日撰寫一篇關於凱特王妃患癌，刊登在《Sky News》的報道，有指她在報道中引用「癌前細胞」一詞掀起陰謀論，部分人質疑凱特王妃有否確診癌症。

 

凱特患癌丨凱特王妃陷假罹癌陰謀論 4字關鍵揭從沒罹癌 醫生：不是癌症

凱特王妃在今年3月宣布自己患癌消息。（X相片）

 

凱特患癌｜醫生：「癌前細胞」和「癌症」不同

 

　　據《每日野獸報》報道，有醫生匿名受訪時表示，「癌前細胞」和「癌症」是兩個不同的概念，兩者不能互換使用。陰謀論者因此猜測凱特王妃可能沒有患癌，公佈患癌消息只是皇室的公關手段。

 

凱特患癌丨凱特王妃陷假罹癌陰謀論 4字關鍵揭從沒罹癌 醫生：不是癌症

凱特患癌丨凱特王妃陷假罹癌陰謀論 4字關鍵揭從沒罹癌 醫生：不是癌症

凱特王妃早前出席公眾活動照片。（AFP）

凱特患癌丨凱特王妃陷假罹癌陰謀論 4字關鍵揭從沒罹癌 醫生：不是癌症

凱特患癌丨凱特王妃陷假罹癌陰謀論 4字關鍵揭從沒罹癌 醫生：不是癌症

凱特王妃早前出席公眾活動照片。（AFP）

凱特患癌丨凱特王妃陷假罹癌陰謀論 4字關鍵揭從沒罹癌 醫生：不是癌症

凱特患癌丨凱特王妃陷假罹癌陰謀論 4字關鍵揭從沒罹癌 醫生：不是癌症

英國凱特王妃（Princess of Wales）自上月初宣布結束化療療程後，於10月2日首度公開露面。(IG圖片)

凱特患癌丨凱特王妃陷假罹癌陰謀論 4字關鍵揭從沒罹癌 醫生：不是癌症

凱特今年年初在預錄的影片中表示，自己在今年1月接受腹部手術後發現患癌。(影片截圖)

凱特患癌丨凱特王妃陷假罹癌陰謀論 4字關鍵揭從沒罹癌 醫生：不是癌症

凱特十分感謝丈夫對自己患病時的支持。

凱特患癌丨凱特王妃陷假罹癌陰謀論 4字關鍵揭從沒罹癌 醫生：不是癌症

凱特患癌丨凱特王妃陷假罹癌陰謀論 4字關鍵揭從沒罹癌 醫生：不是癌症

凱特非常珍惜與家人相處的時刻。

 

凱特抗癌｜聲稱進行「預防性化療」半年 成功抗癌

 

　　凱特王妃在今年3月接受腹部手術，術後檢查發現癌症，故此她的醫療團隊建議進行「預防性化療」。治療期間，凱特王妃淡出公眾場合，除了重要場合外甚少露面。根據傳聞指，凱特可能罹患「克隆氏症」（Crohn's Disease），所以需要較長的恢復期。「克隆氏症」又稱為「綠色癌症」，一旦發病恐伴隨終身，目前無法根治。

 

　　直到今年9月，凱特王妃在社交平台X（前為Twitter）發帖強調自己「沒有癌症」，並指自己已經完成化療，現需要時間恢復。她在帖文中亦表示，自己專注遠離癌症，指「治癒的道路還很漫長」。

 

凱特抗癌｜威廉王子透露妻子將於下年重投公務

 

　　隨著凱特王妃再次在公眾場合亮相，陰謀論並沒有因而減少，尤其在她進行化療期間，被人質疑她為何突然缺席公開活動，以及她的母親節上載的照片是否過度編輯。威廉王子近日透露，妻子將會在2025年參與更多皇室活動，亦表示過去一年是整個皇室家族艱難的一年，尤其是得知妻子凱特王妃和查理三世國王先後罹癌的消息，對家族來說是挑戰。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#威廉王子#凱特王妃
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