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桃芝襲港8號風球善心義載，優先助醫護及有需要人士回家，網民感恩大讚

健康解「迷」
健康解「迷」

　　人間有情！雖然天文台現已改取消所有風球，但13日晚8號風球懸掛期間，幸得有好心人義載夜歸的有需要人士安全回家！

 

颱風桃芝｜網民發起義載獲激讚

 

　　本港天文台在於13日晚上11時10分改掛8號風球，有網民在Facebook群組「上水人大聯盟」發帖，表示在室內設計工程公司的贊助下，於8號風球懸掛期間，義載北區夜歸的人回家，當中以「孕婦、小孩、小動物、老人、消防、醫護和一切拯救生命人員」，都會優先獲得義載；「可以為你服務係我嘅榮幸！」

 

颱風桃芝｜上水司機8號風球義載 幫助有需要人士及救護：可以為你服務係我嘅榮幸！

8號風球懸掛，有網民發起義載，優先載有需要人士和醫護人員回家，非常貼心。（Facebook圖片）

 

　　

 

　　該名網民更在帖文中表示「謝絕小費和打賞」。帖文下引來很多網民留言，激讚司機在8號風球下的義舉。

 

網民有咩講

「小心揸車。」

「感恩有你！」

「多謝義舉，一切小心！」

「好人好事，多謝你！」

「請小心自身安全，感謝您！」

 

颱風桃芝｜極端天氣下交通工具安排

 

　　在極端天氣下選擇交通工具時，大家可參考以下交通安排：

 

港鐵

  • 據港鐵颱風乘車安排，港鐵在即將改發、正懸掛或除下8號風球時列車班次及港鐵巴士服務會在有需要時逐步提升至繁忙時間水平，並會在車站內加派人手協助乘笿。至於架空路段的列車（如東鐵線)、輕鐵、機場快線及港鐵巴士服務可能因應天氣狀況而暫停。
  • 當天文台掛9號風球或10號風球時，港鐵隧道路段的列車服務會在安全情況下維持有限度服務（香港站至九龍站路除外) 架空路段的列車、輕鐵、機場快線及港鐵巴士服務將會立即暫停。

 

新渡輪

　　在颱風吃襲下，基於陸上與海面情況截然不同，新渡輪除會參考熱帶氣旋警告訊號外，還需要根據多個關鍵因素，包括由船長作專業判斷及進行實際環境評估，才能作出保障乘客及船隊安全的停航及復航安排。

 

九巴

　　一般而言天文台掛8號風球後約2小時內，九巴仍會提供服務，又或作有限度服務以疏導人潮。其後若再掛更高的風球，一般情況下會暫停服務，並會因應路面的不同情況作出安排。

 

新巴城巴

　　新巴城巴曾表示，當天文台發出號或以上的熱帶氣旋警告時，該公司會因應風勢、路面情況及市民的交通需要等因素，作出相應服務安排，並會盡快透過傳媒、網頁及手機應用程式等渠道發放資訊。

 

資料來源：綜合資料


轉載自晴報

　

Tags:#健康問題#網絡熱話#天文台#颱風#交通
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