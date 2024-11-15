歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪 即睇30周年慶特輯
香港好去處
全港注視！定存息率比較神器
有種生活
【讚好有禮】立即讚好 經濟通etnet Facebook專頁
易經看世界 世界風雲變
香港好去處
Highlight:
立即讚好etnet全新Facebook專頁！
【全新頻道】etnet香港好去處，掌握全港最齊盛事活動
【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
女網紅哭訴食河豚刺身中毒
健康Tips

女網紅哭訴食河豚刺身中毒，屙血吐血只剩3日命被質疑造假！醫生揭示致命毒素分量

健康解「迷」
健康解「迷」

　　小心河豚毒。內地有女網紅近日拍片，哭訴自己吃完河豚刺身後中毒，痾嘔出血，求醫後被診斷3日內會毒發身亡。短片惹來網民輿論，迅速起底找出事主捏造事實的證據。店家後來亦澄清餐廳來貨正規，還原真相。

 

河豚毒｜食用河豚後屙嘔出血

 

　　綜合內媒報道，海南海口一名女網紅卞女士上周三（6日）在一間餐廳食用河豚刺身後出現疑似中毒症狀，女事主為此拍片控訴餐廳不當。女事主指，事發當天她在涉事餐廳食用河豚刺身，當時已經再三向餐廳確認無毒才食用，「他們說自己都是經常吃，吃了好多次是沒有事情發生的。」

 

河豚毒｜聲稱食河豚刺身中毒只剩3日命 女網紅因1件事被質疑造假

涉事餐廳售賣河豚刺身。（網上圖片）

河豚毒｜聲稱食河豚刺身中毒只剩3日命 女網紅因1件事被質疑造假

河豚毒｜聲稱食河豚刺身中毒只剩3日命 女網紅因1件事被質疑造假

河豚毒｜聲稱食河豚刺身中毒只剩3日命 女網紅因1件事被質疑造假

女事主聲稱自己河豚中毒只剩3日命。（網上圖片）

河豚毒｜聲稱食河豚刺身中毒只剩3日命 女網紅因1件事被質疑造假

女事主當天拒絕洗胃直接回家休養。（網上圖片）

 

河豚毒｜事主拍片哭訴 指自己剩餘3日命

 

　　豈料，女事主食用後就出現頭暈、嘔吐和全身多處麻痹，並感到舌頭、喉嚨、氣道和手指麻木，繼而出現吐血和血便等嚴重症狀，遂立刻求醫。經醫生診斷後，女事主聲稱自己被診斷為河豚中毒，而這3日是危險期，指「有可能會死」。女事主哭訴表示：「店家態度很惡劣」，指自己在急診室等待治療期間，受到店家不禮貌對待，然而自己只能夠一個人面對現況，直言「我不知道怎麼辦，其實我挺害怕的」。

 

 

河豚毒｜聲稱食河豚刺身中毒只剩3日命 女網紅因1件事被質疑造假

女事主回家後拍片哭訴。（網上圖片）

河豚毒｜聲稱食河豚刺身中毒只剩3日命 女網紅因1件事被質疑造假

河豚毒｜聲稱食河豚刺身中毒只剩3日命 女網紅因1件事被質疑造假

女事主聲稱自己中毒，嘔血便血。（網上圖片）

河豚毒｜聲稱食河豚刺身中毒只剩3日命 女網紅因1件事被質疑造假

河豚毒｜聲稱食河豚刺身中毒只剩3日命 女網紅因1件事被質疑造假

河豚毒｜聲稱食河豚刺身中毒只剩3日命 女網紅因1件事被質疑造假

河豚毒｜聲稱食河豚刺身中毒只剩3日命 女網紅因1件事被質疑造假

女事主指醫生診斷3日內會中毒身亡。（網上圖片）

 

　　據悉，女事當晚拒絕洗胃和住院，指自己家離醫院很近，寧願回家休養。而當晚回家後，女事主卻接到餐廳老闆的電話，要求她去醫院商討。她指，店家不但拒絕賠償和調解，醫藥費亦是女事主獨自支付。

 

河豚毒｜店家澄清來源正規 拍片還原真相

 

　　店家隨後亦拍片回應，指事發後全程陪同女事主就醫，醫藥費亦是店家全數墊付。店家又指，院方沒有出具任何的中毒確診或診斷書。據報道，餐廳林姓主管強調，顧客的中毒症狀是否由餐廳的河豚引起，仍需進一步確認，並重申餐廳的河豚來自合法養殖場，附有檢測證明，僅售賣河豚肉和皮。據悉，餐廳已為卞女士墊付醫藥費。此外，餐廳已購買食品安全相關保險，並在事件發生後與保險公司積極處理卞女士的訴求，然而卞女士已退出相關的微信群。

 

河豚毒｜聲稱食河豚刺身中毒只剩3日命 女網紅因1件事被質疑造假

河豚毒｜聲稱食河豚刺身中毒只剩3日命 女網紅因1件事被質疑造假

店家回應指來貨正規。（網上圖片）

河豚毒｜聲稱食河豚刺身中毒只剩3日命 女網紅因1件事被質疑造假

河豚毒｜聲稱食河豚刺身中毒只剩3日命 女網紅因1件事被質疑造假

店家不明為何女事主當天堅持不洗胃出院回家。（網上圖片）

河豚毒｜聲稱食河豚刺身中毒只剩3日命 女網紅因1件事被質疑造假

河豚套餐仍有銷售。（網上圖片）

 

　　截至周六（9日），當地生活平台顯示，該餐廳的河豚套餐仍在正常銷售。

 

河豚毒｜網民質疑女事主捏造事實

 

　　不少網民在女事主自白的短片下留言，直指女事主「自導自演」，中毒後不洗胃回家休養實在太令人費解；有網民指曾經在餐廳點河豚刺身，店員都會先當住食客面前先嚐一口，以證明安全食用。有精明網民起底，發現女事主聲稱自己生病時，另一邊廂仍在直播帶貨，形跡可疑。

 

網民有咩講

重點是醫院並沒有診斷是100%河豚中毒導致！

河豚一直都是有毒的吧，不就是常識嗎？

就是自導自演又想騙錢而已！

在關鍵時刻網上賣慘開通網店啊。

這個演技要再練練。

河豚中毒不會第二天便血吐血吧。

三天內很可能會死的話，不可能仍好好的在鏡頭前哭吧？

 

食用安全｜攝入約1毫克河豚毒素可致命

 

　　根據食物安全中心資料，雞泡魚（河豚）毒素是一種毒性強烈的海洋生物神經毒素。專家相信，河豚毒素很可能是由經常與海洋生物有關的海洋細菌所產生。河豚毒素主要分布在卵巢（魚卵）、魚肝和魚皮，而魚肉則通常不含毒素。

 

　　河豚毒素非常耐熱，即使經過烹煮和乾燥等食物配製過程後，毒素仍會存在魚的組織內，因此進食河豚和刺規等含有河豚毒素的魚類是十分危險的。

 

　　專家估計只需0.2毫克河豚毒素便可令人出現中毒徵狀，市民攝入約1至2毫克河豚毒素便可致命。中毒徵狀通常會在病者吃下毒素後10至45分鐘出現，但亦可延至3小時或以上。

 

　　病者會覺得面部及手腳感覺異常，隨後可能出現眩暈或麻痺，亦可能會有噁心、嘔吐、腹瀉和上腹疼痛。病者繼而可能會有呼吸急速等徵狀，並可能出現低血壓、抽搐和心律不正。

 

轉載自晴報

 

Tags:#食用安全#健康問題#網絡熱話#健康#河豚毒#海南#餐廳#網紅#直播#食品安全#河豚刺身#河豚套餐#洗胃#醫藥費#網絡輿論#食品保險#河豚養殖#河豚毒素
Add a comment ...Add a comment ...
素食人士多吃蔬菜水果仍患大腸癌？營養師揭茹素6大潛在患癌原因！這些素食材是地雷！教你健康茹素3大原則
更多健康解「迷」文章
素食人士多吃蔬菜水果仍患大腸癌？營養師揭茹素6大潛在患癌原因！這些素食材是地雷！教你健康茹素3大原則

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處