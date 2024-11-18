歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪 即睇30周年慶特輯
香港好去處
全港注視！定存息率比較神器
有種生活
【讚好有禮】立即讚好 經濟通etnet Facebook專頁
易經看世界 世界風雲變
香港好去處
Highlight:
立即讚好etnet全新Facebook專頁！
【立即參加】賞你「再森林 ‧ 還原野」慈善行名額！
【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
嗜甜注意！美國研究揭添加糖加速細胞老化，建議每日減少攝糖1個分量，衰老速度可逆轉2.4個月
健康Tips

嗜甜注意！美國研究揭添加糖加速細胞老化，建議每日減少攝糖1個分量，衰老速度可逆轉2.4個月

健康解「迷」
健康解「迷」

　　女士們喜歡吃甜品能夠讓心情愉快，但一時的快樂恐怕換來衰老的代價。最近美國有研究發現，經常攝取添加糖的女士們更顯老，箇中原因與糖分加速細胞老化有關，嗜甜的女士們要多加注意！

 

　　據美國加州大學舊金山分校（UCSF）今年7月發表的一項研究，針對342名北加州女性的飲食習慣，當中包括白人和非洲人，平均年齡為39歲。研究團隊透過比對受試者的唾液樣本及3天的飲食日記，以計算出平均的添加糖攝取量，並使用「表觀遺傳時鐘」來估算她們的生物年齡，算出受試者的健康年齡與實際年齡之間的差異。

 

衰老元兇｜攝取高量添加糖易顯衰老

 

　　研究結果顯示，攝取高量添加糖的女士，生物年齡老化的速度較低量攝取的人快。研究報告亦指出，即使攝取高量添加糖的人在其他方面的飲食都非常健康，仍無法彌補攝取添加糖加速細胞老化的傷害。

 

　　生物年齡老化是否不可逆轉？研究團隊指出，只要每天減少10克添加糖的攝取量，就能夠讓生物時鐘逆轉2.4月。此外，再加上奉行，平日飲食中攝入大量蔬菜、水果、堅果、豆類、及全穀物，油脂方面以橄欖油為主，減少攝取紅肉和加工食品，都能夠讓生物年齡保持年輕。

 

　　這項研究成果已發表在國際期刊《美國醫學會期刊網路開放版》（JAMA Network Open）。

 

衰老元兇｜6種常見初老症狀+對應營養補充

 

　　年過30歲，不少人會覺得體力、記憶力、生理質素等大不如前。台灣營養師高敏敏在Facebook專頁指，其實踏入30歲後就容易出現「初老症」，除了體力明顯下降，記憶力也會逐漸衰退，身體代謝能力降低，常感腰痠背痛。因此，高敏敏針對6種常見初老症狀，分享對應營養素補充，透過從飲食中攝取有助預防及改善「初老症」。

 

6種常見初老症 + 對應營養補充

 

1. 記憶衰退

補充卵磷脂及魚油

 

2. 排便不順

補充纖維、好油脂和水分

 

3. 免疫下降

補充優質蛋白質、鋅和植化素

 

4. 關節不順

補充魚油和葡萄糖胺

 

5. 腰痠背痛

補充鈣質、鎂和維他命D

 

6. 代謝變差

補充維他命B群、維他命C、多喝水

 

資料來源：高敏敏 營養師

 

同場加映：衰老元兇｜10大抗衰老食物

 

　　日本東京都健康長壽醫療中心是專門針對高齡人士維持健康、延緩老化及預防老人病的機構，旗下的研究所開發了「食物攝取多樣性評分表」（DVS），協助長者記錄各類食物的進食頻率，以及飲食是否均衡。

 

　　當中列出10類有助抗衰老的食物如下：

 

● 肉類

● 魚類

● 蛋類

● 大豆及大豆製品

● 牛奶

● 黃綠色蔬菜

● 海藻類

● 薯類

● 水果

● 油脂類

 

資料來源：日本東京都健康長壽醫療中心

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#健康養生#養生#健康#營養#抗衰老#飲食#研究#美國#加州大學舊金山分校#JAMA Network Open#生物年齡#添加糖#糖#初老症#抗衰老食物#營養補充#台灣#高敏敏#日本#東京都健康長壽醫療中心#食物攝取多樣性評分表
Add a comment ...Add a comment ...
74歲英格蘭前領隊艾歷臣胰臟癌病逝！上周發布影片向球迷告別：不用覺得遺憾，微笑吧！即睇胰臟癌7大症狀
更多健康解「迷」文章
74歲英格蘭前領隊艾歷臣胰臟癌病逝！上周發布影片向球迷告別：不用覺得遺憾，微笑吧！即睇胰臟癌7大症狀

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處