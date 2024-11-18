嗜甜注意！美國研究揭添加糖加速細胞老化，建議每日減少攝糖1個分量，衰老速度可逆轉2.4個月

女士們喜歡吃甜品能夠讓心情愉快，但一時的快樂恐怕換來衰老的代價。最近美國有研究發現，經常攝取添加糖的女士們更顯老，箇中原因與糖分加速細胞老化有關，嗜甜的女士們要多加注意！

據美國加州大學舊金山分校（UCSF）今年7月發表的一項研究，針對342名北加州女性的飲食習慣，當中包括白人和非洲人，平均年齡為39歲。研究團隊透過比對受試者的唾液樣本及3天的飲食日記，以計算出平均的添加糖攝取量，並使用「表觀遺傳時鐘」來估算她們的生物年齡，算出受試者的健康年齡與實際年齡之間的差異。

衰老元兇｜攝取高量添加糖易顯衰老

研究結果顯示，攝取高量添加糖的女士，生物年齡老化的速度較低量攝取的人快。研究報告亦指出，即使攝取高量添加糖的人在其他方面的飲食都非常健康，仍無法彌補攝取添加糖加速細胞老化的傷害。

生物年齡老化是否不可逆轉？研究團隊指出，只要每天減少10克添加糖的攝取量，就能夠讓生物時鐘逆轉2.4月。此外，再加上奉行，平日飲食中攝入大量蔬菜、水果、堅果、豆類、及全穀物，油脂方面以橄欖油為主，減少攝取紅肉和加工食品，都能夠讓生物年齡保持年輕。

這項研究成果已發表在國際期刊《美國醫學會期刊網路開放版》（JAMA Network Open）。

衰老元兇｜6種常見初老症狀+對應營養補充

年過30歲，不少人會覺得體力、記憶力、生理質素等大不如前。台灣營養師高敏敏在Facebook專頁指，其實踏入30歲後就容易出現「初老症」，除了體力明顯下降，記憶力也會逐漸衰退，身體代謝能力降低，常感腰痠背痛。因此，高敏敏針對6種常見初老症狀，分享對應營養素補充，透過從飲食中攝取有助預防及改善「初老症」。

6種常見初老症 + 對應營養補充

1. 記憶衰退

補充卵磷脂及魚油

2. 排便不順

補充纖維、好油脂和水分

3. 免疫下降

補充優質蛋白質、鋅和植化素

4. 關節不順

補充魚油和葡萄糖胺

5. 腰痠背痛

補充鈣質、鎂和維他命D

6. 代謝變差

補充維他命B群、維他命C、多喝水

資料來源：高敏敏 營養師

同場加映：衰老元兇｜10大抗衰老食物

日本東京都健康長壽醫療中心是專門針對高齡人士維持健康、延緩老化及預防老人病的機構，旗下的研究所開發了「食物攝取多樣性評分表」（DVS），協助長者記錄各類食物的進食頻率，以及飲食是否均衡。

當中列出10類有助抗衰老的食物如下：

● 肉類

● 魚類

● 蛋類

● 大豆及大豆製品

● 牛奶

● 黃綠色蔬菜

● 海藻類

● 薯類

● 水果

● 油脂類

資料來源：日本東京都健康長壽醫療中心

轉載自晴報