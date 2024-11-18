減肥勿戒油，否則可致更嚴重健康問題！兒子曾重達220磅，毒物專家公開1招控油，成功減走66磅無復胖！

減肥要找對方法，台灣毒物專家譚敦慈近日於當地一個節目上，指兒子過去曾重達100公斤（約220磅），但靠一招控油關鍵，成功減去30公斤（約66磅），之後亦不再復胖，呼籲減肥人士切勿戒油，而選擇吃水煮餐，否則可導致更嚴重的健康問題。

飲食攻略｜兒子體重達100kg 靠1招關鍵控油激減30 kg

譚敦慈日前於台灣健康節目「生活智多星」分享，大家在家吃飯時，平日難以估算每道菜的油分，一不小心便容易攝取過量，而她的小兒子大學一年級時，體重高達100公斤（約220磅），後來她便將食油「配額制」，例如當日幾個人吃飯，便取出幾多湯匙的油放於小碗內備用，避免家人攝取過量油分，最終兒子成功減去30公斤（約66磅），而且至今亦沒有復胖。

飲食攻略｜3大控油小貼士

譚敦慈同時亦與大家分享控油小貼士：

1. 用氣炸鍋及不沾鍋進行煎炸

•減少烹飪時使用的油分

2. 避免食高油分加工食品

•加工食品油分難以控制

3. 使用原始食材

•烹調時較容易調整油分

資料來源：毒物專家譚敦慈

飲食攻略｜齋食水煮餐恐誘嚴重健康問題 營養師拆解油分分配方法

至於油分應該如何分配，節目中營養師王具文表示，這需要計算男性及女性的每日攝取熱量，譬如女性每日攝取熱量大約1,600大卡，經換算後女性一日大約需要2至4湯匙油；男性每日攝取熱量約1,800大卡，故需要大約3至5湯匙油，份量以一般即棄塑膠湯匙容量為準，約15克左右。

王具文續指，有些人為減肥會吃不加油的水煮餐，強調身體很多機能都需要油脂，才可以健康瘦身，假如油分不足，會影響維他命D吸收，造成以下兩大健康問題，因此呼籲大家即使減肥，仍需要攝取足夠油分：

飲食攻略｜油分攝取不足3大後果

1. 骨質疏鬆

2. 荷爾蒙失調

3. 容易甩髮

資料來源：營養師王具文

飲食攻略｜解構「211餐盤減肥法」

台灣減重名醫宋晏仁解釋，我們可以將平日吃飯的餐盤或餐盒想像成4等份，並按照2份蔬菜、1份優質蛋白質及1份全穀類的比例來控制飲食份量；他表示這種飲食法飽腹感較高，而且容易操作、適合長期執行，適合任何體質的人士，即使是糖尿病患者亦能放心實踐。

「211餐盤」減肥法

將餐盒分為4等份，其中2份放蔬菜，1份放優質蛋白質，1份放全穀類。

1. 2份蔬菜

蔬菜品種越多越好，但需留意薯仔不算作蔬菜類。

攝取蔬菜好處

● 熱量較低且有飽足感

● 有助補充維他命，並提供益生菌

2. 1份優質蛋白質

建議選擇雞肉、魚肉、堅果、豆腐和豆類。

攝取蛋白質注意

減少攝取紅肉和芝士，並避免選擇煙肉、香腸、火腿等加工肉類。

攝取蛋白質好處

● 保留肌肉，減少患肌少症風險

● 刺激腸道賀爾蒙PYY，達到飽足感

● 刺激升糖素

3. 1份全穀類

例如糙米、小米、番薯、全麥麵包等粗糧。

攝取全穀類注意

減少攝取白飯、麵條和麵包等細糧。

攝取全穀類好處

● 控制醣類攝取量

● 對糖尿病及減重皆有幫助

資料來源：台灣減重名醫宋晏仁

資料來源：生活智多星

轉載自晴報