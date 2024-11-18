破·地獄｜82歲許冠文自爆十多年前患糖尿病高血壓，飲食習慣「由璀璨歸於平淡」

「冷面笑匠」許冠文縱橫演藝界逾40年，今年在電影《破·地獄》中飾演喃嘸師傅「文哥」一角，仍持續活躍影壇。許冠文受訪時透露，約在10多年前患上糖尿病及高血壓，從此醒悟要保持飲食健康，並分享3大保健養生之道。

今年82歲的許冠文在接受衛生署星級有營食肆《營廚》訪問時透露，自己過往的飲食習慣極不健康，牛雜、大閘蟹、炸大腸等高脂食物無一不歡，直至十多年前，一位醫生朋友擔心他長此以往會對身體造成影響，於是勸他驗身，最終在證實患上糖尿病和高血壓，開始需要「還債」嚴格控制飲食。

此後，許冠文便儘量保持健康飲食，平日飯菜多以蔬菜和鮮魚為主，收斂了從前油多味濃的口味。他自言如今的飲食習慣可謂「由璀璨歸於平淡」，但對此毫無怨言，反而學會了欣賞不同食材的真味，有如「進入另一個境界」，

過往從未認真感受過蔬菜的鮮美、瘦肉的甘甜、豆腐的清香，現在都一一嚐到了。

糖尿病｜許冠文3大保健之道

談及保健之道，他透露自己出席飯局聚會時不會要求親朋好友遷就，會自行在每道菜中挑出合適的東西來吃，例如咕嚕肉中的菠蘿、青椒等配菜，吃燒鵝時必定會除皮去脂，吃乳豬亦只會選擇瘦肉。對此，許冠文樂觀表示：「每道廣東菜通常都用 上幾種材料，所以不愁沒有下箸之處。」

他續指，自己過往出街經常會帶備一份營養資料，用以查核食品的熱量和膽固醇含量，後來改用智能手機，讓他更容易取得健康飲食的資訊。

此外，許冠文多年來一直有運動的習慣。他表示：「當身體狀況不佳時，只覺得整個人呆滯無神，疲倦乏力， 好像吃了豬油一樣。」因此他經常與親友相約打網球和高爾夫球，也熱愛游泳和潛水，認為運動讓他精神充沛、反應靈敏，

我每次下水都游30分鐘；到我從水中再鑽出來時，心中的煩惱已消減了一半。

隨著年齡漸長，心臟病、糖尿病等長期病容易逐漸出現，對此許冠文就呼籲市民平日多注意飲食健康，「世界還有很多美好的新事物等待我們去享受，如果大家不想錯過，就要小心飲食，保持健康。」

糖尿病｜糖尿病初期患者多無症狀 多靠體檢意外發現

台灣嘉義基督教醫院家醫科安欣瑜醫生曾在其Facebook專頁指出，若出現以下7大徵兆人士，其實已屬於糖尿病高危人士，應要特別小心：

7大糖尿病初期徵兆

1.體重過重、腰圍超標

男性腰圍應小於約35吋

女性腰圍應小於約31吋

2.近親患狷糖尿病

一等親中有人罹患糖尿病例如爸爸、媽媽

3.患有黑色棘皮症

黑色棘皮症

屬於糖胰島素阻抗表現

4.妊娠糖尿病或嬰兒出生超過4公斤

5.患有多囊性卵巢症

6.患上三高問題

7.高血壓或心臟病患者高密度脂蛋白膽固醇不夠高三酸甘油酯過高的人士

資料來源：台灣家醫科安欣瑜醫生

轉載自晴報