心情沮喪易患失智？認知障礙屬中醫學呆症範疇：預防最重要補腎！中醫推介兩款食療

唔少孝順仔女為報答雙親養育之恩，會選擇帶同父母或家中長輩外出旅遊。早前一位台灣女網友表示自己帶患有失智的媽媽到日本旅遊，到達後隔天起床發現母親走失。註冊中醫師張立彤話，認知障礙症是非正常老化，患者腦細胞出現病變而急劇退化及死亡，導致腦功能衰退。從中醫學角度，認知障礙症到底可否預防？

心情沮喪更易患上失智

本港每10名70歲或以上長者便有1名患有認知障礙症。患者的認知能力會逐漸喪失，包括記憶力、語言能力、視覺空間判斷等方面，以致日常生活、行為及情緒亦受影響。美國《神經病學》期刊上發表過一項研究指出，心情沮喪嚴重的老年人更可能罹患認知障礙症。在研究初期發現的每一種沮喪症狀都會增加百分之二十罹患認知障礙症的風險。這與中醫學中，認為本病起因於情志所傷十分相似。

症狀特徵分輕症、重症

張醫師表示，本病的臨床表現紛繁多樣，以漸進加重的善忘前事與呆傻愚笨以及性情改變為主。輕者可見神情淡漠，寡言少語，反應遲鈍，善忘等；重者表現為終日不語，或閉門獨居，或口中喃喃，言辭顛倒，或舉動不經，忽笑忽哭，或不欲食，數日不知饑餓等。

重視「補腎」預防認知障礙症

張醫師表示，認知障礙症屬中醫學「呆症」範疇。並認為其病因以情志所傷，年邁體虛為主，病位在腦，與心肝脾腎相關。由於隨著年齡臟腑功能退化，髓減腦消，神機失用所致。病性則以虛為本，以實為標，實者以痰瘀為病理變化，或為痰濁蒙竅，或為瘀血內阻。治療上，除了去除痰、瘀等病理產物外；虛症當補，據病情不同可分別採用補腎益髓，健脾補腎之法。由於腎與髓密切相關，因而補腎是治療虛症痴呆不可忽視的一面。

「藥補不如食補」防治本病

張醫師話，所謂「未病先防，已病防變」本病的治療以滋補肝腎，填精補髓為主。根據不同的兼症，輔以健脾補氣，化痰去瘀等方法。張醫師提倡飲食療法對本病有較好的輔助治療作用。

食療舉例

石菖蒲燉豬心

材料：石菖蒲9克，杞子3克，黨參9克，豬心1個。

做法：將藥材洗凈，豬心切開洗凈。用滾水一碗放燉盅內隔水燉熟，加鹽調味即成。

功用：開竅理氣，補益心智。適合近事記憶缺失明顯，表現遲鈍、形體虛胖、胃納不佳者。感冒發燒忌食。

高麗參燉豬腦

材料：高麗參6克，杞子3克，核桃肉15克，龍眼肉15克，豬腦1副。

做法：豬腦洗凈、挑去血筋。把全料放入燉盅內，加開水適量，文火隔水燉2小時，加鹽調味。

功用：補血益氣，健腦益智。適合精神倦怠，神疲乏力，頭暈眼花，甚或心悸，四肢不温者。肝陽上亢者禁食。

註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為註冊中醫師何國璋教授授徒（婦兒內外及老人科）；註冊中醫師吳澤偉授徒（骨傷學）；香港大學中醫學碩士（針灸學）；廣州中醫藥大學中醫學學士；台灣林氏結構治療證書。平素強調臨床診治要藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。