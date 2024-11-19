周潤發輕鬆完成機場10公里賽，自爆腿部腫塊變化將約醫生檢查！

69歲的周潤發，昨日（17日）偕一眾藝人好友參加機場三跑十公里賽，並以1小時17分10秒完成賽事。對於5月時被人發現大腿離奇現腫塊，他亦罕有回應最新情況，並指已約醫生檢查。

雖然已年屆69歲，但周潤發與其實藝人如唐詩詠、方力申、吳業坤、許家傑和商台DJ當奴等，參加機場三跑十公里賽時，成績亦絕不遜色，由早上大約10時30分起步，輕輕鬆鬆便以1小時17分10秒完成賽事。他賽後更感恩天公造美：

今朝落雨好犀利，而家一滴雨都冇，有風好舒服，我哋志在參與，唔係要時間。

向來熱愛跑步的發哥更指未來希望以全馬為目標：

等我跑多幾個（半馬）先，如果有咁嘅能力都希望跑一個全馬，等到80歲先跑，10年時間，哈哈！

由於周潤發5月時於香港太平山跑步時曾被網民野生捕獲其大腿驚現離奇腫塊，令外界不少人擔憂他的健康情況。因此他昨天亦被傳媒再度問起腳上情況，他則回應大腿上的腫塊「乒乓波」已經變成「芝麻仔」，而且將會約醫生檢查。

69歲的周潤發一頭銀髮兼全黑打扮參加機場三跑10公里賽。



69歲的周潤發一頭銀髮兼全黑打扮參加機場三跑10公里賽。

周潤發以1小時17分10秒完成賽事。(影片截圖)

一向親民的周潤發賽後樂於與現場打氣的觀眾拍照留念。(影片截圖)

69歲的周潤發5月時被人發現大腿離奇現腫塊。(網上圖片)

69歲的周潤發5月時被人發現大腿離奇現腫塊。(網上圖片)

轉載自晴報





