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57歲名嘴患紅斑狼瘡及糖尿病，免疫力全失需花34萬續命，努力調節身體！
健康Tips
糖尿病

57歲名嘴患紅斑狼瘡及糖尿病，免疫力全失需花34萬續命，努力調節身體！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　台灣資深傳媒人王瑞玲因家族遺傳病史，患有「紅斑性狼瘡」及「二型糖尿病」2種不治之症。王瑞玲近日透露，早前因喉嚨痛及口部潰瘍求醫，一度惡化成蜂窩性組織炎，需住院治療。現時她免疫力全失，預計需花費144萬台幣（約34萬港幣）續命。

 

　　現年57歲的王瑞玲不時在Facebook發文，更新自己的身體狀況；她透露自己本身患有遺傳「紅斑性狼瘡」及「二型糖尿病」，因此身體經常發炎。此外，她過往亦曾患過2次肺結核，肺部約15年前已經纖維化。今年9月，她再因「扁桃腺潰瘍」惡化成蜂窩性組織炎住院，並受細菌攻擊左腳人工膝關節，引發關節腔內積水，一度驚傳已病入膏肓。其後她再發文澄清，指自己正在努力調節身體，逐漸回歸正常人的生活，絕對沒有臥病在床或是不能動彈。

 

不治之症｜預花34萬捱36針續命

 

　　王瑞玲出院至今已1個月，她在帖文中指出自己現在是「沒有自體免疫力的人」，需要每周打3次外泌體針，3個月療程共需注射36針，預計花費144萬台幣（約港幣34萬）。她一度忍不住哀嘆：「我躺在醫院時，連遺囑都交待好。」但即便如此，她對治療仍抱有樂觀態度，「值不值得？廢話，當然值得，因為我的命絕對超過144萬，未來後面還要加好幾個0～」

 

　　王瑞玲曾在住院時發文透露狀況，表示自己24小時都插著點滴針頭，「3天換一個地方打，因為每6個小時要打2次高劑量抗生素和高劑量的止痛藥，食慾不振和腹瀉的副作用讓我很不舒服！」不過她之後再更新病況，指出自己目前只需按時打針，但就因為免疫力全失，而需要每天定時服用可體松、高劑量抗生素，以及2種非類固醇消炎止痛。而她日前也在醫生同意下，與兒子到日本旅遊，度過57歲的生日。

 

紅斑狼瘡｜57歲名嘴患2不治之症免疫力全失 預花34萬續命哀嘆：連遺囑都交代好

現年57歲的台灣資深傳媒人王瑞玲本身患有紅斑狼瘡及二型糖尿病。（王瑞玲Facebook圖片）

紅斑狼瘡｜57歲名嘴患2不治之症免疫力全失 預花34萬續命哀嘆：連遺囑都交代好

年輕時曾與劉德華合照。（王瑞玲Facebook圖片）

紅斑狼瘡｜57歲名嘴患2不治之症免疫力全失 預花34萬續命哀嘆：連遺囑都交代好

紅斑狼瘡｜57歲名嘴患2不治之症免疫力全失 預花34萬續命哀嘆：連遺囑都交代好

王瑞玲透露自己因為失去免疫力而需要定時打針。（王瑞玲Facebook圖片）

紅斑狼瘡｜57歲名嘴患2不治之症免疫力全失 預花34萬續命哀嘆：連遺囑都交代好

因為免疫力出現問題而導致指甲斷裂。（王瑞玲Facebook圖片）

紅斑狼瘡｜57歲名嘴患2不治之症免疫力全失 預花34萬續命哀嘆：連遺囑都交代好

失去免疫力亦令王瑞玲雙腿微絲血管破裂。（王瑞玲Facebook圖片）

紅斑狼瘡｜57歲名嘴患2不治之症免疫力全失 預花34萬續命哀嘆：連遺囑都交代好

紅斑狼瘡｜57歲名嘴患2不治之症免疫力全失 預花34萬續命哀嘆：連遺囑都交代好

王瑞玲近日在醫生同意下與兒子同遊日本。（王瑞玲Facebook圖片）

 

　　對於之後的治療，王瑞玲也相當豁達，透露自己早已交代身後事，「我還交待小情人要海葬，就算不會游泳，我有簽器官捐贈，能捐的就捐出去，我是不知道人工膝關節能不能捐，還有不插管、不氣切」。

 

紅斑狼瘡｜全身性疾病影響大

 

　　本港風濕病科專科醫生陳柏滔曾指出，紅斑狼瘡的正式名稱是「系統性紅斑狼瘡症」，是一種嚴重的免疫反應，可以攻擊全身器官引起併發症，最常見攻擊皮膚和關節，引致慢性皮膚發炎和關節炎，還可引致永久性脫髮，甚至攻擊身體每一個器官。常見症狀如下：

 

紅斑狼瘡症6大症狀

1.面頰出現對稱「蝴蝶斑」

2.慢性皮膚發炎

3.開節炎

4.脫髮

5.攻擊腎臟可引起紅斑狼瘡腎炎，患者或需洗腎和換腎

資料來源：風濕病科專科醫生陳柏滔

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#網絡熱話#治療#紅斑狼瘡症#台灣#紅斑性狼瘡#二型糖尿病#免疫系統疾病#慢性疾病#醫療費用#王瑞玲#名人健康#遺囑#風濕病#皮膚炎#關節炎#脫髮#腎炎#慢性發炎#細菌感染#激素治療#非類固醇消炎藥#日本旅遊
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