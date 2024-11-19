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屯門中一男生遭7同學打傷及勒索逾3萬，暴瘦29磅現壓力禿，不敢返學！
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屯門中一男生遭7同學打傷及勒索逾3萬，暴瘦29磅現壓力禿，不敢返學！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　《東張西望》周四（14日）報道屯門一宗校園欺凌案，一名中一男生疑似被7位同學勒索，前後涉及金額逾3萬元，令他不敢上學，更在巨大壓力下暴瘦13公斤（約29磅）。

 

　　據《東張西望》報道，報料人梁生和梁太指他們的兒子被多名同學勒索，由數十元開始，之後涉及銀碼愈來愈大，甚至多達單次4,500元。

 

　　梁太憶述，她在某次為兒子收拾書架時，發現對方的存錢袋內只剩下遊戲充值卡，而原本放在裡面的現金卻不翼而飛。她隨即問兒子，但他不敢回答，於是轉而檢查其手機對話紀錄，從而發現事件。梁太表示：「最少有6個同學，因為唔同原因，例如食零食或者影咗佢嘅相，你唔畀錢我，我就話畀班主任聽。」

 

　　他們之後播出兒子與同學之間的語音訊息，同學以「你係唔係想我發落班群度？」、「畀咗我先刪，OK？」等言語威脅兒子支付金錢，之後又意圖講價出售偷拍的照片：「都係100元一張啦」、「我本來係想賣200元一張，但見你…友情價啦，友情價100元一張，好抵㗎啦。」最後同學降價到75元一張賣給其兒子，並表示要「賺返啲錢」。

校園欺凌｜屯門中一男生遭7同學勒索逾3萬不敢上學暴瘦29磅 向9間學校申請轉校屢屢碰壁

校園欺凌｜屯門中一男生遭7同學勒索逾3萬不敢上學暴瘦29磅 向9間學校申請轉校屢屢碰壁

梁太透露發現事件經過。（節目影片截圖）

校園欺凌｜屯門中一男生遭7同學勒索逾3萬不敢上學暴瘦29磅 向9間學校申請轉校屢屢碰壁

同學偷拍兒子後，以語音訊息要求他支付金錢。（節目影片截圖）

校園欺凌｜屯門中一男生遭7同學勒索逾3萬不敢上學暴瘦29磅 向9間學校申請轉校屢屢碰壁

同學勒索的銀碼愈來愈大，甚至高達4,500元（節目影片截圖）

校園欺凌｜屯門中一男生遭7同學勒索逾3萬不敢上學暴瘦29磅 向9間學校申請轉校屢屢碰壁

兒子亦曾嘗試要求同學歸還金錢，但對方就指他是自願。（節目影片截圖）

校園欺凌｜屯門中一男生遭7同學勒索逾3萬不敢上學暴瘦29磅 向9間學校申請轉校屢屢碰壁

校園欺凌｜屯門中一男生遭7同學勒索逾3萬不敢上學暴瘦29磅 向9間學校申請轉校屢屢碰壁

梁生及梁太的兒子升讀中一後，約半個學期內暴瘦13公斤（約29磅）。（節目影片截圖）

校園欺凌｜屯門中一男生遭7同學勒索逾3萬不敢上學暴瘦29磅 向9間學校申請轉校屢屢碰壁

但原來在勒索事件發生前，兒子早在中秋節便已懷疑被同學打傷。（節目影片截圖）

校園欺凌｜屯門中一男生遭7同學勒索逾3萬不敢上學暴瘦29磅 向9間學校申請轉校屢屢碰壁

兒子之後更疑似出現壓力禿。（節目影片截圖）

校園欺凌｜屯門中一男生遭7同學勒索逾3萬不敢上學暴瘦29磅 向9間學校申請轉校屢屢碰壁

由於涉事的7名同學仍如常上學，兒子坦言不敢回到原本的學校。（節目影片截圖）

 

 

　　梁太向節目組表示，兒子總共向同學支付大約3萬多元，與丈夫揭發事件後曾向學校社工求助，但未見回覆，於是決定報警。不過，原來梁生及梁太對校方的不信任始於去年中秋節；他們指出，當時兒子剛升讀中一，就懷疑被同學打傷，導致當晚要在急症室過節。對此，梁生憤慨表示：「如果之前我個仔畀人打，你哋（校方）有警惕性、有警覺性，有社工直接跟進咩事，而唔係叫我哋『畀人放個中秋節假』，呢啲咩人嚟㗎？」

 

　　而他們的兒子亦因為承受巨大壓力，升讀中學僅半個學期左右體重便暴跌13公斤（約29磅），更疑似出現壓力禿。梁太透露，自己從5月9日開始便因為擔心兒子的安全而不讓他上學，但無論是同學抑或學校，皆沒有正面解決問題，「7個同學，一句對唔住都冇啊！」

 

　　直到6月底，梁太在社交平台上看到有涉事同學上載到警署錄口供的照片，才估計警方已經有所行動。之後，夫婦二人在9月初透過新聞得知，警方已於6月28日以涉嫌勒索拘捕7名12至13歲中一學生，所有人獲准保釋候查。案件仍在調查中，但涉事的7名同學繼續如常上學，於是梁太毅然辭職照顧不敢上學的兒子；兒子受訪時亦坦言，已不敢回到原本的學校，「返到學校我驚又嚟一個霸凌，因為有咗第一次就有第二次，咁你有第二次都會有第三次。」

 

　　為了令兒子能安心上學，梁太決定為他轉校，同時向教育局求助，不料由7月初到8月底都沒有學校接受申請。梁太透露，他們前後申請了9間學校，但全部都以不同理由拒絕，「有學校話有位，但唔考慮收，有學校就真係冇位。」

 

　　而在轉校過程中需要本年度的成績表，但兒子的成績表評語卻被寫上「要明辨是非」，甚至在梁生及梁太的要求下亦不肯更改評語，令他們覺得連學校也認為兒子做錯，導致轉校路途更加艱辛。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#網絡熱話#壓力#校園欺凌#中學#屯門#社交平台#東張西望#勒索#轉校#教育局#校園暴力#學生#社工#警署#口供#涉事同學#涉事學生#涉案學生#涉案同學#涉事學校#涉案學校#涉事機構#涉案機構
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