末期腦癌婆婆中奬$77萬，重燃求生意志：立志活到80歲！

人生處處驚喜！美國一名婦人被診斷患有4期腦癌，生命陷入倒數，情緒極為低落，不料卻因朋友入院探望她時，送了一張「刮刮樂」彩券，意外令她獲得了10萬美元（約港元77.8萬）。突然天降橫財，加上之後又收到一個好消息，令她極為鼓舞，立志要「活到80歲」。

綜合外媒及《Independent》報道，居於美國明尼蘇達州伊登普雷里市（Eden Prairie）婦人Debbie Bury，早前於當地醫院Methodist Hospital檢查時，意外發現腦中出現3粒腫瘤、確診為第4期腦癌，需要立即入院接受治療。

Debbie刮開朋友送的刮刮樂時，發現自己中了10萬美元（約77.8萬）頭獎。（網上圖片）

Debbie獲獎後坦言極為開心。（網上圖片）

Debbie Bury早前確診為第4期腦癌，需要立即入院接受治療。（網上圖片）

刮中大獎時，病房爆發極大歡呼聲，消息之後亦迅速傳遍醫院。（網上圖片）

Debbie亦因為這件事受到鼓舞開始振作。（網上圖片）

事後她的手術亦非常成功，醫生預料仍有6年壽命。（網上圖片）

面對消息，她堅定立志：「我會活到80歲」（網上圖片）

突聞壞消息、生命即將陷入倒數，Debbie大受打擊，坦言：「我當時眼前一片黑，眼中只看得到死亡。」許多朋友收到消息後，紛紛到醫院探望及鼓勵她，其中一位朋友探望她時，送了一張刮刮樂給她，希望可以鼓勵她振作。

天降橫財｜刮刮樂中頭獎超驚喜 好消息連續出現

未料Debbie刮開時，卻發現自己中了頭獎了10萬美元（約77.8萬），當時病房爆發極大歡呼聲，消息之後亦迅速傳遍醫院，Debbie亦因為這件事受到鼓舞開始振作，而事後她的手術亦非常成功，醫生預料雖然有復發可能性，但預料仍有6年壽命，面對消息，她堅定立志：「我會活到80歲」

天降橫財｜長時間使用手機恐增致癌風險

儘管手機本身的電磁波有致癌風險，但吳宏乾解釋，其致癌風險會隨著手機與人體的距離和使用時間增加或減少。據世衛指出，每天將手機放近耳朵旁邊30分鐘，恐防增加腦癌風險。他建議，使用手機時，最好距離身體較遠的位置使用；聽電話時最好使用擴音或免提，減少直接將手機放近耳朵或頭部。

很多人習慣睡眠時將電話放在床頭充電，其實這個習慣很有可能會增加人體吸收電磁波的機率。故此，他建議2招阻隔手機電磁波，以及綜合3招日常預防：

睡前2招阻隔手機電磁波

睡眠前將手機用錫紙包裹

‧睡眠位置盡量距離手機遠一點

使用有線上網

‧手機開啟飛行模式

‧用轉插器將家中固網線路連到手機

資料來源：精神科醫生杜俊賢

阻隔電磁波3大日常貼士

減少電話放到耳邊使用

‧建議使用免提聽電話

隨身帶備太陽眼鏡

‧陽光有電磁波+紫外光

‧長期接觸恐致癌

需要時換上防藍光眼鏡

‧抵擋LE燈光或電腦屏幕的強光

‧保護眼睛

資料來源：精神科醫生杜俊賢、中醫師吳宏乾

精神科醫生杜俊賢指出，長時間使用手機如同「溫水煮蛙」，當中可能帶來的致癌風險，是由於電磁波對人體的傷害。要杜絕生活中所有的電磁波是幾乎無可能，除了手機外，光線也有電磁波。杜俊賢分享自己盡量減低人體吸收電磁波的機會，如他會佩戴防藍光眼鏡、甚至購買一些阻隔電磁波的電話配件。

天降橫財｜腦瘤6大症狀

台灣神經外科醫生魏國珍曾在當地健康節目《健康2.0》指出，腦腫瘤的症狀與其位置、大小和特性相關，不同位置的腦腫瘤所引發的症狀不盡相同，而大多和腦腫瘤壓迫和破壞局部腦區域所引發的神經功能障礙有關，主要分為6種症狀：

1.運動功能

如果腫瘤接近運動神經纖維附近,容易造成對側肢體無力。

2.感覺功能

可能對側肢體無力、觸覺變得不敏感、空間認知感覺得不靈敏，進而影響坎品的平穩度。

3.平衡功能

如果小腦有腫瘤，容易影響坎品平衡感。

4.語言功能

如果左大腦有腫瘤，容易造成語言表達或語言理解能力喪失，例如失語症。

5.記憶功能

如果腫瘤壓迫到腦部顳葉內側，患者很容易出現健忘問題。

6.個性改變

如果腫瘤在大腦額葉，會導致個性變調的問題，例如原本很積極的人卻變得很懶散。

資料來源：新北市城醫院副院長魏國珍醫生 健康2.0



資料來源：Independent 、New York Post 、WWSB



轉載自晴報