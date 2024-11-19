時尚圍裙口水肩  改善腦退化與長者情緒   減輕照顧者壓力

朋友的母親七十多歳，進食時偶爾會弄髒衣服，愛美的她很抗拒使用即棄圍裙。為了方便照顧，朋友四出物色漂亮而又容易打理的圍裙，充當口水肩，好讓母親看起來乾淨而醒目。搜集資料時，得悉歐美有一種失智者專用圍裙（Activity Apron），有助改善長者情緒，不就適合患上認知障礙症的母親？可是相比其他日用圍裙，這些專用圍裙好睇唔易洗，不禁苦惱如何二選一，魚與熊掌又能否兼得。

聽罷朋友訴苦，筆者想起姜葛蘭琴（姜太）。她創辦的睿程製作社，憑著港產長者口水肩打響名堂，背後動力就是當年照顧年逾90歲的母親時，難尋美觀又易穿的口水肩和衣物。

照顧者母女檔創業

「難道老了就不准貪靚？長者也有情感需要的。」姜太一語道破社會對待老友記的盲點，忽視了他們也有尊嚴和情緒。因此睿程設計的長者服飾，美觀與功能兼備，讓老友記穿得開心。以口水肩為例，外觀像唐裝、旗袍，恤衫以至披肩，長者容易接受。特製棉布配備防水內層，避免湯汁滲漏之餘，亦容易清洗。

姜太記得，曾有一位失智的婆婆，無法與外界透過言語溝通，只得不斷發脾氣，又不肯進食。怎料婆婆在農曆新年時，穿上睿程的花式口水肩後，對這件漂亮的新衣很滿意，一反常態不再鬧情緒，還變得笑容滿面，願意吃東西。

「如果漂亮的衣物，能夠令到照顧對象開心，情緒又好轉，那麼照顧者的壓力，也會減輕一點。」這是姜太的經營目標。

姜葛蘭琴(左)及女兒Kadri(右)經營「睿程製作社」，圖中的口水肩圍裙為主打產品之一。公司在港自設廠房，聘用基層婦女及身心障礙者製作衣物。

獲獎產品 創造跨代情感連結

姜太的女兒Kadri（姜美而），出任睿程設計總監。一次，她忽發奇想，何不把口水肩設計再改良，兼作日用圍裙，令受眾不分年齡層，「那麼全家人可以一起穿著，產生情感連結，令長者覺得融入，不用再擔心『與別不同 』。」

這個共融時裝概念，發展成「Boundless」系列，包括醫療用品收納袋等產品。其中的口水肩圍裙，加上腰部綁帶，可變身日用圍裙，且設有童裝。面料的印花七彩繽紛，除了美觀，Kadri道出另一因由：「花碌碌的設計，即使弄污了，也不易察覺。」圍裙下方設有啪鈕，可摺成兜型，盛載進食時跌下的食物。 部分圍裙像恤衫般設有胸袋，方便長者把牙簽等小物放進袋內，增添功能性。

Boundless 剛成為香港設計中心2024年度「DFA亞洲最具影響力設計獎」大獎得主，產品亦於灣仔會展的「設計廊」上架，讓口水肩圍裙的實物，走進公眾視線。

睿程旗下Boundless系列的口水肩圍裙有多種款式，兼顧長者、成人至兒童需要，穿上後猶如家庭裝，促進共融精神。(圖片由睿程製作社提供)

去年Kadri參與Dutch Design Week（荷蘭設計周）期間，機緣下把Boundless的口水肩圍裙，送給患上認知障礙症的Smaakmakers咖啡館店員Ellie，對方喜孜孜地把圍裙當作制服，每日也穿著，情緒良好。（圖片由睿程製作社提供）

感官圍裙 掃走老友記焦慮

提起在歐美流行、用作安撫腦退化長者的感官圍裙（Activity Apron），原來睿程也曾經利用當中的「五感」元素，在部分特製圍裙上，手繪圖案，並縫上立體花朵，提供感官刺激。然而這類產品，並非其主打項目。

所謂感官圍裙（Activity Apron），又稱安撫圍裙或感知圍裙，上面縫製了不同質感和色彩的配件，例如拉鍊、鈕扣、繩索、小口袋、珠串、魔術貼，小玩具如迷你布偶等。當失智長者觸摸這些小物時，能夠刺激觸覺與視覺，又可以訓練手部的靈活性。

由於不少腦退化長者，容易感到緊張和不安，使用感官圍裙可讓他們的注意力，轉移至圍裙上的眾多「小法寶」，讓雙手忙碌起來，有助安撫情緒。

睿程曾運用感官圍裙背後的「五感」概念，為一些特製圍裙縫上立體花朵，綴以手繪圖案以及口袋，刺激用家的感官。

感官圍裙（Activity Apron）的例子。圍裙上有多種小玩意，給認知障礙患者把玩，提升注意力。（圖：Walmart網站）

部分感官圍裙附有繩索，讓認知障礙患者操弄繩索時，鍛練手指靈活性，延緩衰退。（圖：AlzProducts網站）

關懷與自尊

有醫學文獻指出，感官圍裙對長者安全，也可視為腦退化等腦病變患者，住院時的輔助治療方法。雖說是「圍裙」，感官圍裙更像是玩具，通常用布料而非防水物料縫製，配件眾多。若充當口水肩，未必符合容易清洗的期望。感官圍裙多數於網店售賣。

說到底，無論是口水肩、圍裙，還是其他長者日用品，照顧者之所以精挑細選產品設計，除了輕鬆護老，更希望老友記感到被痛錫與關懷，又有自尊。隨著銀髮族市場日益擴大，會否有更多美觀與實用兼具，關注長者情感需要的產品面世，讓護老之路多添笑容？一於拭目以待。