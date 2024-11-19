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風暴之月，颱風一個接一個，深秋成了颱風活躍期！今期素食譜：香辣汁煮雙菇南瓜條
素食
健康好煮意
食得有營

風暴之月，颱風一個接一個，深秋成了颱風活躍期！今期素食譜：香辣汁煮雙菇南瓜條

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　過了相當平靜的七月、八月，來到十一月，本該是天氣清爽，秋意日濃的月份，卻迎來一個又一個的颱風。有點推翻了，十一月颱風不來的慣例。據說這是自1954年後，在十一月發出多個颱風警號的一年；亦是1961年後，難得在同一時間，西北太平洋及南海一帶的海面，出現四個熱帶氣旋。

 

　　十一月八日，銀杏逐漸靠近華南沿岸掃過去，桃芝（桔梗）接力並迫得掛起八號颱風警號來；然後，接力的是天兔...… 還有在即將進入800公里範圍，可能引發颱風警號再起的萬宜。有說是因為東北季候風減弱，海水的溫度普遍在26度或以，形成一個讓颱風滋長的氣候，使得颱風一個接著一個的生成，亂舞於南海一帶的地區。

 

　　隨著氣候變化，天氣異常得有點適應不來。不只深秋成了颱風的活躍期，原來應該滿山是紅葉的日本山頭，看不見紅葉；也令正是夏天的南非，下起了85年來首場11月大雪。雖然不知道十二月，還會不會有颱風，但是這樣下去，真的不知道，放在衣櫃裏的冬衣，能不能拿出來穿；只知道雨具，這周還是穩穩帶著好了。

 

香辣汁煮雙菇南瓜條（2人份）

 

風暴之月，颱風一個接一個，深秋成了颱風活躍期！今期素食譜：香辣汁煮雙菇南瓜條

 

時間：30分鐘 

 

材料：

 

風暴之月，颱風一個接一個，深秋成了颱風活躍期！今期素食譜：香辣汁煮雙菇南瓜條

 

金菇（金針菇）1包／本菇 半包／南瓜 ⅓包（約150克）／珍珠粟米（玉米筍）3條／青葱 1條（1把）／紅辣椒1／3條

 

調味：

 

鹽 1茶匙／豉油（醬油）3湯匙／糖 2茶匙／醋 1湯匙／黑胡椒粉 半茶匙 ／蒜香粉 1湯匙／鷹粟粉 5湯匙

 

工具：

 

砧板／菜刀／湯匙／茶匙／不銹鋼盤／平底易潔鑊（不沾鍋）／鑊（鍋）鏟／碟／筷子

 

步驟：

 

　　1.    清洗青葱，切去根部，切碎（如圖）。

 

風暴之月，颱風一個接一個，深秋成了颱風活躍期！今期素食譜：香辣汁煮雙菇南瓜條

 

　　2.    清洗珍珠粟米（玉米筍），切碎（如圖）。

 

風暴之月，颱風一個接一個，深秋成了颱風活躍期！今期素食譜：香辣汁煮雙菇南瓜條

 

　　3.    沖洗紅辣椒後，切碎。

 

　　4.    分別切去金菇（金針菇）和本菇的根部，切四份，放進已經鋪好了鷹粟粉的不銹鋼盤上，撒半茶匙的鹽、少許黑胡椒粉和半湯匙的蒜香粉，再將鷹粟粉沾滿金菇和本菇（如圖）。

 

風暴之月，颱風一個接一個，深秋成了颱風活躍期！今期素食譜：香辣汁煮雙菇南瓜條

 

　　5.    刨好南瓜的皮，洗淨後，切成條（如圖）。放鋪好了鷹粟粉的盤子上，撒上少許鹽和黑胡椒粉，撈拌均勻。

 

風暴之月，颱風一個接一個，深秋成了颱風活躍期！今期素食譜：香辣汁煮雙菇南瓜條

 

　　6.    將2湯匙的食油放平底易潔鑊（不沾鍋）上，以中火煮沸，放入步驟4，煎至金黃色。待用。

 

　　7.    另將1湯匙的食油放平底易潔鑊上，以中火煮沸，放入步驟5，炒至金黃色（如圖）。待用。

 

風暴之月，颱風一個接一個，深秋成了颱風活躍期！今期素食譜：香辣汁煮雙菇南瓜條

 

　　8.    放步驟1、2、和3 於平底易潔鑊上，加入1湯匙的食油，以中火炒1分鐘。然後加入調味料（鹽、糖、醋、豉油（醬油）、黑胡椒粉、和蒜香粉）和半茶杯的清水，再改以小中火煮5分鐘。

 

　　9.    鋪好步驟6和7於碟上，再上加入步驟8，便完成。

 

筆記：

 

1.    珍珠粟米（玉米筍）含維生素A和C，加上鐵和鉀，都是能加強免疫力的營養。

2.    南瓜有豐富的胡蘿蔔素、維生素B群、C與E，可以提升身體的免疫力。

3.    菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

4.    蔬果全部要徹底洗淨。

5.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#颱風#氣候變化#食譜#素食譜#營養#金菇#本菇#南瓜#珍珠粟米#紅辣椒#打風#天氣異常#香辣汁煮雙菇南瓜條
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