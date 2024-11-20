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女子嚴重便秘三星期僅排便一次，腹脹如懷孕！過度用力致直腸脫出，醫生解析3類人易脫肛
健康Tips
醫生解說

女子嚴重便秘三星期僅排便一次，腹脹如懷孕！過度用力致直腸脫出，醫生解析3類人易脫肛

健康解「迷」
健康解「迷」

　　英國一名21歲女子8個月前開始出現嚴重便秘，每3周才排便1次，令肚子脹得如懷孕般。有天，她用力排便時，更「啪」一聲，肛門瞬即大出血，竟是直腸脫出。

 

　　綜合外媒報導，21歲的Courtney Ingham 原本排便很正常，甚至一天可以大便3次。惟8個月前，她開始出現便秘及胃痙攣問題，3周才排便1次，令肚子愈來愈大。對此，她曾試過吃瀉藥、飲黑咖啡、揉搓肚子及減少飯量，但可惜依然未有改善。

 

　　直到有天，她一如以往繼續於廁所努力嘗試大便時，突然傳出一聲爆裂聲，她當下即感到劇痛非常，感覺似乎有東西彈出，並發現肛門大量鮮血流出。其後她忍痛用手機拍照，才發現自己的直腸外露，需要緊急送院。

 

　　報導指，Courtney是因為排便時間過長而產生直腸脫垂問題，她已經進行過2次手術惟成效不大，醫生還發現她括約肌無法正常收縮，曾透過注射肉毒桿菌恢復，惟成效仍有待觀察。她也拍影片分享自身經歷，呼籲提醒大家注意腸胃問題，不要延誤就醫。

 

便秘問題丨21歲女3周排便1次 去廁所用力過度致脫肛

21歲的Courtney Ingham 8個月前，開始出現便秘及胃痙攣問題，3周才排便1次，令肚子愈來愈大。(網上圖片)

便秘問題丨21歲女3周排便1次 去廁所用力過度致脫肛

Courtney是因為排便時間過長而產生直腸脫垂問題。(網上圖片)

便秘問題丨21歲女3周排便1次 去廁所用力過度致脫肛

21歲的Courtney Ingham原本排便正常。(網上圖片)

 

「脫肛」3大高危人士

 

　　腸胃肝臟科專科醫生吳昊曾表示「脫肛」即直腸經肛門脫垂而出，大多發生在小童、長經常便秘人士及長者身上。只要直腸任何部分突出肛門外，就已經屬於脫肛。患者通常有便秘問題，加上用力排便，就有機會令直腸脫出。由於直腸黏膜呈鮮紅色，所以看上去像出血。如果排便時間過長，排便時用力過度，導致腹內壓升高，便有機會將直腸推出。

 

假如「脫肛」怎麼辦？

 

　　吳醫生表示大部分人也不需做甚麼，因為直腸不久後就會自行復位，只有少數人嚴重至做手術處理。小童的復原速度較快，相對之下，長者需要做手術較多。萬一發現「脫肛」，就要小心保護相關部位，以免刺激或弄傷脫垂的直腸。

 

預防方法

 

　　只要多喝水，吸收足夠的食物纖維，保持排便暢通就可以了。因為出現「脫肛」情況的人，多有便秘問題。無論大便或小便，排便時間也不宜超過10分鐘。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#醫生#便秘#英國#脫肛#直腸脫出
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