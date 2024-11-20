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天水圍天耀邨1小時內兩宗猝死：醫生拆解10大猝死先兆
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天水圍天耀邨1小時內兩宗猝死：醫生拆解10大猝死先兆

健康解「迷」
健康解「迷」

　　天水圍天耀邨耀民樓昨日（18日）早上及中午先後發生2宗男子猝死案，而且相隔僅1小時，兩名男死者年齡分別為37歲及34歲。有醫生便提醒要多留意身體狀況，並分享10大猝死徵兆。

 

　　昨早（18日）約11時09分，警方接獲一名居於天耀邨耀民樓一單位的女住客報案，指其37歲，患有高血壓的姓鍾兒子在房內暈倒，救援人員到場，證實鍾男已無呼吸脈搏，當場死亡。據了解，死者母親自上周四（14日）離港回內地，至今早回家時才揭發事件，死者死因仍有待驗屍後確定。

 

　　惟相隔僅約一小時，至中午約12時14分，警方再接獲耀民樓另一單位女住戶報案，指其34歲丈夫在屋內暈倒，救護人員趕到時，證實其夫已明顯死亡。警員其後將兩宗案件列作「屍體發現」處理，死因有待驗屍後確定。

 

同場加映：10大猝死徵兆

 

　　台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

 

10大猝死徵兆

 

1. 反覆腸胃道症狀

2. 經常性疲累

3. 胸悶

4. 出現不明原因疼痛

5. 頻繁心悸

6. 經常性眼前發黑、單側或雙側肢體麻木

7. 盜汗

8. 經常性頭暈或昏厥

9. 呼吸不順、嘴唇發紫

10. 失眠、經常性睡眠窒息

 

資料來源：台灣急診專科醫生魏智偉

 

轉載自晴報

 

Tags:#天水圍#高血壓#健康問題#猝死#心臟科#猝死症狀#胸悶#心悸#疲累#盜汗
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