70歲老翁不忿年輕時被老闆鬧，懷恨失眠32年：記憶力衰退患上帕金森病

好大怨氣！打工仔被老闆責駡是再正常不過，但内地一名老翁卻因此鬱結於心，導致失眠32年且記憶力衰退，患上另一疾病，每晚只能靠藥物入睡。

據内地媒體報道，家住鄭州的一名70歲老翁，年輕時因工作原因被老闆責駡；明明錯不在他卻被怪罪，於是自此記仇長達32年，每晚回想起來都氣得無法入睡：

愈想愈氣，生氣工作上的事。本身不怨我，單位領導後來連我也處理了，就因為這生氣，這是心病，失眠30多年了。

耿耿於懷的老翁鬱結成疾，每日必須依靠藥物才能入睡。他也為此去了多間醫院求醫，但失眠的問題始終沒法解決，甚至他的記憶力也一直在減退，出現了帕金遜症狀。河南中醫院骨科主任醫生牛朝陽證實，老翁「因失眠導致了帕金遜病」。

醫生建議，老翁接受治療同時應放寬心態，尤其是入睡前應盡量避免情緒激烈波動。老翁幾經思考，最終決定放過自己，願意積極配合治療，爭取能早日睡個好覺。

失眠勿濫用安眠藥

本港精神科專科苗延琼醫生曾指出，失眠可分為原發性及繼發性兩種。原發性失眠是指沒有明顯的誘因而導致的睡眠障礙，而繼發性失眠則有機會是由其他情緒疾病，如抑鬱症、焦慮症、躁鬱症有關所引起的。

要正確判斷失眠的類型，必須要深入了解、評估患者是否存在焦慮、情緒低落或藥物濫用等問題，才可作針對性的治療。對於原發性失眠，醫生可以考慮使用藥物來幫助改善睡眠症狀；對於繼發性失眠，則需要針對根本原因進行治療，很多情況下，單純使用安眠藥未必有太大幫助。

苗醫生進一步指出，部分失眠患者甚至會濫用安眠藥，患者有時甚至會一晚服用數十片。可是，長期濫用安眠藥會導致白天嗜睡、夜晚睡眠節律紊亂，甚至對藥物產生依賴，延遲對情緒根源的治療，造成一種惡性循環。

即睇4大天然助眠方法：

茶飲食療

● 心脾兩虚：可以用紅棗、枸杞、浮小麥泡茶

● 肝氣鬱結化火：可以用菊花、玫瑰花泡茶

泡腳

● 約40度熱水泡至腳眼位置

睡前拉筋

● 睡前拉筋能夠有助入睡

● 同時可配合靜觀、腹式呼吸，幫助身心

資料來源：註冊中醫師 葉浩賢

按摩穴位：神庭

● 位置：身體正中，跟髮際線交界處再往後0.5吋

按摩穴位：內關

● 前臂掌側，腕橫紋上2寸，兩筋之間的凹陷處

按摩穴位：神門

● 手腕處，在小拇指與無名指的交界處的凹陷處

按摩穴位：三陰交

● 小腿內側，腳內踝上4隻手指併攏，小腿脛骨後方凹陷處

資料來源：註冊中醫師 葉浩賢

柏金遜症4大症狀

根據本港衞生署長者健康服務網站資料，柏金遜症是一種常見的神經系統疾病，好發於年老者，平均病發年齡約60至70歲。柏金遜症可以分為原發性及誘發性兩類，而社會上大部份患者都是原發性，發生原因目前醫學界未有一致的結論，只知道是由於腦內部份神經系統功能受損，引致一些稱為多巴胺的神經傳導物質減少致患病，誘發性的案例較少，普遍由藥物如長期服用的止暈藥、腦部受創、腦炎、多次中風等因素引起。

根據資料，柏金遜症主要有以下4大症狀：

1. 震顫

初發時通常位於一側的上肢，繼而影響其他肢體，最後可能影響全身肌肉。

2. 動作緩慢

尤其在開始活動及轉變方向時最為明顯。

3. 關節僵硬

關節活動顯得如齒輪般僵硬。

4. 其他病徵

包括面部無表情、步履及語調出現變化等。

資料來源：衛生署長者健康服務

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